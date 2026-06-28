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हिंदी न्यूज़ऑटोपैसे बचाने के चक्कर में न लें सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, पड़ सकता है भारी

पैसे बचाने के चक्कर में न लें सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, पड़ सकता है भारी

Disadvantages of Third Party Insurance: सिर्फ पैसे बचाने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना पड़ सकता है भारी. जानिए क्यों केवल थर्ड पार्टी बीमा आपकी कार या बाइक के नुकसान की भरपाई नहीं करता है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 28 Jun 2026 06:24 PM (IST)
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Disadvantages of Third Party Insurance: भारत में अगर नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसके साथ इंश्योरेंस लेने भी बेहद जरूरी है. लेकिन कंपनी द्वारा दिए गए इंश्योरेंस समाप्त होते ही लोग सस्ता कार बीमा करा लेते हैं. 
अपने देश में कई कार या बाइक मालिक प्रीमियम इंश्योरेंस का पैसा बचाने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेकर काम चला लेते हैं. पहली नजर में यह सौदा काफी सस्ता और बजट-फ्रेंडली लगता है. 

लेकिन अगर कभी आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यही बचत आपकी जेब पर लाखों का फटका लगा सकती है. आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के भरोसे रहना आपके लिए कितना बड़ा जोखिम है.

क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस?

आपको बता दें कि, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का सीधा सा मतलब है कि यह सिर्फ सामने वाले के नुकसान की भरपाई करता है. यानी अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति की कार, प्रॉपर्टी या खुद उस इंसान को कोई चोट पहुंचती है. तो उसका हर्जाना इंश्योरेंस कंपनी देगी. 

लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसमें आपकी खुद की गाड़ी को हुए नुकसान के लिए एक पैसा भी नहीं मिलता है. अगर एक्सीडेंट में आपकी कार के परखच्चे भी उड़ जाएं तो उसे ठीक कराने का पूरा खर्च आपको अपनी जेब से ही देना पड़ेगा.

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कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस बचाएगी आपका बड़ा खर्चा

लेकिन मार्केट में एक ऐसा इंश्योरेंस भी है जो आपके बड़े खर्चे को बचा सकती है. जिस इंश्योरेंस की हम बात कर रहें हैं वह है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस. यह एक तरह का ऑल-राउंडर प्लान है जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी को तो कवर करता है. साथ ही आपकी खुद की गाड़ी को भी पूरी सुरक्षा देता है. 

चाहे सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो, गाड़ी में आग लग जाए, भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आए, या फिर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए. कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हर स्थिति में आपके नुकसान की पूरी भरपाई करती है. कुछ ज्यादा रुपयों का एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर आप लाखों के रिस्क से मुक्त हो जाते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 28 Jun 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
Third Party Vs Comprehensive Car Insurance Disadvantages Of Only Third Party Insurance Zero Depreciation Cover Benefits India Own Damage Vehicle Insurance Policy
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