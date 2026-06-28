उद्धव ठाकरे का निशाना, 'BJP मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देती थी, अब समझ आया क्यों...'

शिवसेना(UBT) के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार (28 जून) को भारतीय जनता पार्टी पर अयोध्या के राम मंदिर का ‘व्यावसायीकरण’ करने और हिंदुत्व की विचारधारा से विश्वासघात करने का गंभीर आरोप लगाया. ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर हिंदुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन बीजेपी ने इसे दुकान बना दिया. उन्होंने कहा, ‘‘पहले बीजेपी ‘मंदिर वहीं बनाएंगे’ का नारा देती थी, अब समझ आ गया कि वे मंदिर क्यों बनाना चाहते थे.’’

उद्धव ठाकरे ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि आस्था के साथ धोखाधड़ी की गई है. उन्होंने सवाल उठाया कि मंदिर को व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र क्यों बनाया गया.

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शिंदे गुट पर प्रहार

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति सरकार पर हमला करते हुए ठाकरे ने कहा कि अब ‘‘गद्दारों की जड़ों पर प्रहार’’ करने का समय आ गया है. उन्होंने परभणी में संवाददाताओं से कहा कि जिन सांसदों ने पाला बदला, वे निजी स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं. ठाकरे ने मतदाताओं से अपील की कि वे शिंदे गुट के उम्मीदवारों को हराएं.

टीईटी पेपर लीक पर नाराजगी

उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) प्रश्नपत्र लीक मामले को ‘शर्मनाक’ बताया. उन्होंने कहा कि राज्य इस मामले का केंद्र बन गया है. ठाकरे ने ‘ऑपरेशन टाइगर’ का जिक्र करते हुए तंज कसा कि यह ‘ऑपरेशन देवेंद्र’ भी हो सकता है. उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली जाने से रोकने और उन्हें महाराष्ट्र तक सीमित रखने की कवायद हो सकती है.

सत्तारूढ़ दलों पर आरोप

उद्धव ठाकरे ने सत्तारूढ़ दलों पर विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि वे सत्ता में बने रहने के लिए समुदायों के बीच फूट डालते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में अराजकता है, लेकिन सरकार इसका समाधान नहीं कर रही. ठाकरे और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता उन छह लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जहां से शिवसेना (UBT) के सांसद हाल ही में एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए थे.

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