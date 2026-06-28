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हिंदी न्यूज़ऑटोआम आदमी के लिए कौन-सी CNG ऑटोमैटिक कार खरीदना बेहतर? यहां आपको मिलेंगे बेहतर ऑप्शन्स

आम आदमी के लिए कौन-सी CNG ऑटोमैटिक कार खरीदना बेहतर? यहां आपको मिलेंगे बेहतर ऑप्शन्स

Best CNG Automatic Cars: अगर आप ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जिसमें CNG का कम खर्च और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों मिलें तो ये कारें आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं. आइए जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 28 Jun 2026 06:21 PM (IST)
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भारत में CNG कारों की पॉपुलेरिटी लगातार बढ़ रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह कम रनिंग कॉस्ट और पेट्रोल-डीजल के मुकाबले सस्ता फ्यूल है. कई कार निर्माता कंपनियां CNG के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी देने लगी हैं. इससे ड्राइविंग पहले से ज्यादा आरामदायक हो गई है और फ्यूल की बचत भी बनी रहती है. अगर आप ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जिसमें CNG का कम खर्च और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों मिलें तो ये कारें आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं.

Tata Tiago iCNG AMT

Tata Tiago iCNG AMT की बात करें तो यह देश की पहली फैक्ट्री-फिटेड CNG ऑटोमैटिक हैचबैक में से एक है. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ कंपनी की ट्विन-सिलेंडर iCNG तकनीक दी गई है. यही तकनीक बूट स्पेस को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है.

कार में AMT गियरबॉक्स होने की वजह से शहर के ट्रैफिक में ड्राइविंग काफी आसान हो जाती है. इसके अलावा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा और कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं. यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो रोजाना ऑफिस आने-जाने के लिए कम खर्च वाली ऑटोमैटिक कार चाहते हैं.

Tata Tigor iCNG AMT

दूसरे नंबर पर Tata Tigor iCNG AMT आती है. अगर आपको हैचबैक की जगह सेडान पसंद है, तो यह कार बेहतर विकल्प हो सकती है. इसमें भी Tiago वाला 1.2 लीटर इंजन, iCNG तकनीक और AMT गियरबॉक्स मिलता है. इसके कारण ड्राइविंग आसान होने के साथ ईंधन की बचत भी होती है. बड़ी डिक्की, आरामदायक सीटें और बेहतर केबिन स्पेस इसे परिवार के लिए उपयुक्त बनाते हैं. लंबी दूरी के सफर में भी यह कार अच्छा अनुभव देने का दावा करती है.

Tata Punch iCNG AMT

तीसरे नंबर पर Tata Punch iCNG AMT है. SUV जैसी ऊंची ड्राइविंग पोजिशन पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए यह एक आकर्षक विकल्प है. Punch iCNG में भी ट्विन-सिलेंडर CNG तकनीक और AMT गियरबॉक्स दिया गया है. इसके साथ 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, बड़ा ग्राउंड क्लीयरेंस, मजबूत बॉडी और आधुनिक फीचर्स इसे अपने सेगमेंट में खास बनाते हैं. जो ग्राहक कम ईंधन खर्च के साथ SUV जैसा अनुभव चाहते हैं, उनके लिए यह कार काफी अच्छी मानी जा रही है.

Hyundai Exter Hy-CNG Duo AMT

चौथे नंबर पर Hyundai Exter Hy-CNG Duo AMT का नाम लिया जा रहा है. यह माइक्रो SUV CNG और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का अच्छा मेल पेश करती है. इसमें ड्यूल-सिलेंडर CNG सेटअप दिया गया है, जिससे बूट स्पेस पर कम असर पड़ता है. कार में बड़ा टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, इलेक्ट्रिक सनरूफ, डैशकैम और कई आधुनिक सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. शहर में रोजाना इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए यह एक प्रीमियम और सुविधाजनक विकल्प हो सकता है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 28 Jun 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Hindi Auto News Car News Best CNG Cars Automatic Cars
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