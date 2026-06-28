डाउनहिल ड्राइविंग में भूलकर भी न अपनाएं ये ट्रिक, खतरे में पड़ सकती है जान

Dangers of Downhill Driving: अगर आप भी अपनी कार से घूमने के शौक़ीन हैं और पहाड़ों पर खुद ड्राइव करके गाड़ी चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए है. क्योंकि, डेली सड़क पर गाड़ी चलाना जितना आसान नहीं होता है पहाड़ों पर ड्राइव करना. अक्सर देखा जाता है कि जब लोग पहाड़ों से नीचे उतर रहे होते हैं तो थोड़ा सा फ्यूल बचाने के चक्कर में एक बहुत ही खतरनाक ट्रिक अपनाने लगते हैं.

लोग या तो गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं या फिर लगातार क्लच दबाकर गाड़ी को केवल ब्रेक के भरोसे छोड़ देते हैं. अगर आप भी पहाड़ों पर ड्राइविंग के दौरान ऐसा कुछ करते हैं तो सावधान हो जाइए. यह छोटी सी लापरवाही पल भर में आपकी गाड़ी को बेकाबू कर सकती है और आपकी जान जोखिम में डाल सकती है. चलिए जानतें हैं कैसे.

न्यूट्रल में गाड़ी डालना है बेवकूफी

ऐसा देखा जाता है बहुत से ड्राइवरों के दिमाग में यह गलतफहमी बैठी होती है कि ढलान पर गाड़ी को न्यूट्रल गियर में डालने से इंजन पर लोड नहीं पड़ेगा और पेट्रोल-डीजल की भारी बचत होगी. लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है. जैसे ही आप गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं इंजन का पहियों से संपर्क टूट जाता है.

ऐसी स्थिति में गाड़ी पूरी तरह से ग्रेविटी के कंट्रोल में आ जाती है और ढलान पर उसकी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ने लगती है. गाड़ी को धीमा करने का पूरा दबाव सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रेक पैड्स पर आ जाता है जो किसी भी बड़े हादसे को बुलावा दे सकता है.

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ब्रेक फेल होने का सबसे बड़ा कारण

आपको बता दें कि, जब भी गाड़ी न्यूट्रल में होती है और आप रफ्तार को रोकने के लिए लगातार ब्रेक पैडल को दबाकर रखते हैं. तो ब्रेक कैलीपर्स और पैड्स के बीच भयंकर घर्षण पैदा होता है. इस अत्यधिक घर्षण की वजह से ब्रेक सिस्टम बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है. जिसे ऑटोमोबाइल की भाषा में ब्रेक फेडिंग कहा जाता है.

एक समय ऐसा भी आता है जब बहुत गर्मी के कारण ब्रेक पूरी तरह काम करना बंद कर देते हैं यानी ब्रेक फेल हो जाते हैं. पहाड़ों के तीखे मोड़ों पर बिना ब्रेक की बेकाबू गाड़ी का क्या अंजाम हो सकता है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं.

ढलान पर सुरक्षित उतरने का सही तरीका

अगर आपको पहाड़ों से सुरक्षित नीचे उतरने का एकमात्र और सबसे सही तरीका जानना है तो वह है इंजन ब्रेकिंग का. इसमें आप जिस गियर में पहाड़ पर ऊपर चढ़े थे उसी लोअर गियर में गाड़ी को नीचे उतारें. जब गाड़ी गियर में रहती है तो इंजन खुद-ब-खुद पहियों की रफ्तार को एक तय सीमा से आगे बढ़ने नहीं देता.

इससे आपको बार-बार ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं पड़ती और आपके ब्रेक पैड्स बिल्कुल ठंडे और सुरक्षित रहते हैं. आधुनिक कारों में ईंधन बचाने के लिए फ्यूल कट-ऑफ तकनीक होती है इसलिए गियर में गाड़ी रखने पर भी पेट्रोल नहीं फुकता है. इसलिए अब जब भी अपनी गाड़ी पहाड़ों पर ले जायें तो इन बातों का जरूर ध्यान दें.

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