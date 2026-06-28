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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'मुश्किल दौर से गुजर रहा रूस', राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा

'मुश्किल दौर से गुजर रहा रूस', राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा

सितंबर में होने वाले संसदीय चुनावों से पहले सत्ताधारी यूनाइटेड रशिया पार्टी के सम्मेलन में पुतिन ने यह बात बोली है. पुतिन ने कहा है कि देश ने जिन मुश्किलों का सामना किया है, उनसे वह और मजबूत हुआ है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 28 Jun 2026 11:17 PM (IST)
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रूस के मुश्किल दौर से गुजर रहा है. यह बात खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कही है. हालांकि, उन्होंने कहा कि जल्द ही रूस अपनी चुनौतियों से पार पा जाएगा. राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. अपनी सीमाओं को मजबूत करेगा. 

जिन मुश्किलों का सामना किया, उससे देश मजबूत हुआ

रूस के सरकारी समाचार एजेंसी टीएएसएस के मुताबिक, सितंबर में होने वाले संसदीय चुनावों से पहले सत्ताधारी यूनाइटेड रशिया पार्टी के सम्मेलन में पुतिन ने यह बात बोली है. पुतिन ने कहा है कि देश ने जिन मुश्किलों का सामना किया है, उनसे वह और मजबूत हुआ है. उसे अहम सबक मिले हैं. 

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पुतिन ने कहा- हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं

पुतिन ने कहा कि हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है. दरअसल, रूस को हाल ही में यूक्रेन युद्ध के चलते यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ रहा है. रूस पर पश्चिम के देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है. 

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले- हम सरकार की मौजूद चुनौतियों से वाकिफ हैं

पुतिन ने कहा कि सरकार के सामने मौजूद चुनौतियां है. इससे वाकिफ भी हैं. उनसे निपटने के कदम उठाए जा रहे हैं. पुतिन ने कहा है कि हम समस्याओं को देख रहे हैं. हम उनके बारे में जानते हैं. उन पर कार्रवाई कर रहे हैं. हम निश्चित रूप से देश और अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ के रूस की सीमाओं की अखंडता को भी सुनिश्चित करेंगे. हम निश्चित चुनौतियों को पार कर लेंगे. इनमें हमारे इलाके और बुनियादी ढांचे की सुविधाओं पर होने वाले आतंकवादी हमले भी शामिल हैं.

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 28 Jun 2026 11:17 PM (IST)
Tags :
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