हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोक्लासिक लुक, दमदार पावर, लंबी राइड के लिए बेस्ट हैं ये मोटरसाइकिलें

क्लासिक लुक, दमदार पावर, लंबी राइड के लिए बेस्ट हैं ये मोटरसाइकिलें

Best Modern Classic Bikes: दमदार परफॉर्मेंस और विंटेज लुक के शौकीनों के लिए बेस्ट हैं ये 3 मॉडर्न-क्लासिक बाइक्स. जानिए लंबी राइड और बेहतरीन हाईवे क्रूजिंग के लिए कौन से ऑप्शंस हैं सबसे बेस्ट.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 28 Jun 2026 07:08 PM (IST)
Preferred Sources

Best Modern Classic Bikes: आजकल आप अपने आस-पास मॉडर्न-क्लासिक मोटरसाइकिल्स का क्रेज देख रहे होंगे. क्योंकि, आज के युवा सिर्फ ऐसी बाइक नहीं चाहता जो उसे दफ्तर या कॉलेज पहुंचा दे बल्कि उसे एक ऐसा दमदार साथी चाहिए जो वीकेंड पर लंबी हाईवे राइड का मजा दोगुना कर सके. अगर आप लंबे समय से ज्यादा पावर, बेहतर हाईवे क्रूजिंग और एक प्रीमियम ओनरशिप बाइक की तलाश में हैं. 

तो इस समय बाजार में कुछ बेहतरीन ऑप्शंस आ चुके हैं. ये बाइक्स न केवल आपको विंटेज और टाइमलेस लुक देती हैं, बल्कि इनका रिफाइंड इंजन लंबी दूरी के सफर को बेहद आरामदायक और थकान-मुक्त बना देता है. तो चलिए जानतें हैं कि, इस लिस्ट में कौन-कौन सी बाइक्स हैं.

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650

रॉयल एनफील्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा. अगर आपको रॉयल एनफील्ड का टाइमलेस और पुराना विंटेज लुक बेहद पसंद है. लेकिन आप इंजन के मामले में बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की पावर चाहते हैं तो नई रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है. कंपनी ने इसमें अपना सबसे भरोसेमंद 648cc का ट्विन-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया है. 

जो हाईवे पर मक्खन जैसी स्मूथनेस देता है. यह बाइक उन राइडर्स के लिए बनाई गई है जो भारी-भरकम क्रूजर का विंटेज फील तो चाहते हैं. लेकिन हाई-स्पीड पर बिना किसी वाइब्रेशन के लंबी दूरी तय करना पसंद करते हैं. इसकी बेजोड़ रोड प्रेजेंस सड़क पर चलते हुए हर किसी को मुड़कर देखने पर मजबूर कर देती है.

यह भी पढ़ें: पैसे बचाने के चक्कर में न लें सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, पड़ सकता है भारी

हार्ले-डेविडसन X440 T

इस लिस्ट में दूसरी बाइक हार्ले-डेविडसन X440 T है. जो राइडर्स डायरेक्ट बड़े और भारी दो-सिलेंडर इंजन पर शिफ्ट नहीं होना चाहते. लेकिन एक प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड की चाहत रखते हैं उनके लिए हार्ले-डेविडसन X440 का नया अपग्रेडेड वर्जन यानी X440 T सबसे शानदार ऑप्शन बनकर उभरा है. इस मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी खासियत इसका लो-एंड टॉर्क है. 

जैसे ही आप इसका एक्सेलेटर घुमाएंगे इसका 38 Nm का दमदार टॉर्क आपको रफ्तार से बात करायेगा. इसके साथ ही इसमें अपसाइड-डाउन फ्रंट फॉर्क्स और बेहद आरामदायक राइडिंग पोस्चर मिलता है जो लंबी राइड्स के दौरान आपकी पीठ को बिल्कुल थकने नहीं देगा.

ट्रायम्फ बॉनेविल T100

बता दें कि, दुनियाभर के मॉडर्न-क्लासिक बाइक लवर्स के लिए ट्रायम्फ बॉनेविल T100 एक ड्रीम अपग्रेड यानी सपनों की बाइक मानी जाती है. हालांकि, कीमत के मामले में यह बजट से काफी ऊपर जाती है लेकिन यह जो ओनरशिप एक्सपीरियंस और प्रीमियम अहसास देती है. उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती. 

इसमें लगा 900cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेजोड़ रिफाइनमेंट का कॉम्बिनेशन है. इसके वर्ल्ड-क्लास हाई-क्वालिटी फिनिशिंग, प्रीमियम स्विचगियर और क्लासिक ब्रिटिश स्टाइलिंग की वजह से इस बाइक पर की गई हर एक सवारी बेहद आलीशान और यादगार बन जाती है.

यह भी पढ़ें: प्रीमियम केबिन के साथ शानदार फीचर्स, जानिए Brezza Facelift की कैसी होंगी परफॉर्मेंस?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 28 Jun 2026 07:08 PM (IST)
Tags :
Royal Enfield Classic 650 Best Modern Classic Bikes Harley Davidson X440 T Triumph Bonneville T100
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
क्लासिक लुक, दमदार पावर, लंबी राइड के लिए बेस्ट हैं ये मोटरसाइकिलें
क्लासिक लुक, दमदार पावर, लंबी राइड के लिए बेस्ट हैं ये मोटरसाइकिलें
ऑटो
पैसे बचाने के चक्कर में न लें सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, पड़ सकता है भारी
पैसे बचाने के चक्कर में न लें सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, पड़ सकता है भारी
ऑटो
आम आदमी के लिए कौन-सी CNG ऑटोमैटिक कार खरीदना बेहतर? यहां आपको मिलेंगे बेहतर ऑप्शन्स
आम आदमी के लिए कौन-सी CNG ऑटोमैटिक कार खरीदना बेहतर? यहां आपको मिलेंगे बेहतर ऑप्शन्स
ऑटो
90% लोग कार की इस लाइट को नजरअंदाज करते हैं, बाद में होता है भारी नुकसान
90% लोग कार की इस लाइट को नजरअंदाज करते हैं, बाद में होता है भारी नुकसान
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Speech in Seychelles National Assembly:सेशेल्स में छाए पीएम मोदी!
Bollywood News: चर्चा में कृति सेनन और कबीर का रिश्ता, सोशल मीडिया पर उड़ रही हैं धोखे की अफवाहें! (28.06.26)
DR. Aarambhi: Avantika की खौफनाक साजिश! मासूम Vihan को पूल में गिराकर Aarambhi को करेगी कैद
Huma Qureshi बोलीं- दर्शकों का प्यार सबसे बड़ी जीत, Baby Do Die Do से नई शुरुआत
US Iran War: Hormuz पर ईरान की नई खौफनाक चेतावनी ! | Trump | IRGC | Netanyahu | Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
France Plane Crash: फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
बिहार
अगली सुनवाई के बाद बढ़ सकती है खान सर की मुश्किलें, पुलिस ने तैयार की केस डायरी
अगली सुनवाई के बाद बढ़ सकती है खान सर की मुश्किलें, पुलिस ने तैयार की केस डायरी
ओटीटी
2026 की तमिल की 7 बेस्ट फिल्में, एक ने कमाया था सबसे ज्यादा प्रॉफिट, जानें OTT पर कहां देखें
2026 की तमिल की 7 बेस्ट फिल्में, एक ने कमाया था सबसे ज्यादा प्रॉफिट, जानें OTT पर कहां देखें
क्रिकेट
'अगर कप्तान नहीं बनाना तो रिलीज कर दो', इस खिलाड़ी ने मुंबई इंडियंस को दिया अल्टीमेटम
'अगर कप्तान नहीं बनाना तो रिलीज कर दो', इस खिलाड़ी ने मुंबई इंडियंस को दिया अल्टीमेटम
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
इंडिया
कानपुर एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा, चलते प्रोपेलर की चपेट में आई ट्रेनी पायलट
कानपुर एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा, चलते प्रोपेलर की चपेट में आई ट्रेनी पायलट
Home Tips
Water Tank Cleaning: पानी की टंकी में बार-बार जम जाती है काई, बस डाल दें इस पेड़ की लकड़ी, दूर हो जाएगी दिक्कत
पानी की टंकी में बार-बार जम जाती है काई, बस डाल दें इस पेड़ की लकड़ी, दूर हो जाएगी दिक्कत
एग्रीकल्चर
यूपी में देसी गाय की डेयरी खोलने का सुनहरा मौका, सरकार से पाएं 11.80 लाख की तगड़ी मदद
यूपी में देसी गाय की डेयरी खोलने का सुनहरा मौका, सरकार से पाएं 11.80 लाख की तगड़ी मदद
ENT LIVE
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
ENT LIVE
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
Embed widget