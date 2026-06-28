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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएक दिन में 2 हार, 'ब्लैक डे' से कम नहीं रहा संडे, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर आयरलैंड से हारी टीम इंडिया

एक दिन में 2 हार, 'ब्लैक डे' से कम नहीं रहा संडे, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर आयरलैंड से हारी टीम इंडिया

India Lost Two Matches in One Day: भारतीय टीम एक ही दिन में 2 मैच हार गई. एक तरफ उसे वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा, दूसरी ओर आयरलैंड के हाथों इतिहास में पहली सीरीज हारनी पड़ी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 28 Jun 2026 11:06 PM (IST)
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एक मैच लंदन, तो दूसरा बेलफास्ट में खेला गया. चंद मिनटों के भीतर दोनों भारतीय टीम अपना-अपना मैच हार गईं. एक तरफ आयरलैंड ने मेंस टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार भारत से सीरीज जीती है, दूसरी ओर टीम इंडिया महिला वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है. दोनों ही हार दिल तोड़ देने वाली रहीं, जो भारतीय टीम के लिए 'ब्लैक डे' से कम तो बिल्कुल नहीं रहा.

आखिरी ओवर में हारी मेंस टीम

पहले मेंस टी20 क्रिकेट की बात करें तो बेलफास्ट में भारत और आयरलैंड की टीम आमने-सामने आईं. आयरिश टीम पहला मैच 34 रन से जीत चुकी थी और दूसरे मुकाबले में उसने पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रन बना लिए थे. कप्तान श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन से लेकर बड़े-बड़े धुरंधर फ्लॉप हो गए. तिलक वर्मा ने 55 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन नासमझी भरा शॉट खेलकर आउट हो गए.

मुकाबला आखिरी ओवर तक चल, जिसमें भारत को 20 रन बनाने थे. हर्षित राणा क्रीज पर थे और सामने हैरी टेक्टर थे. हर्षित राणा से पहली गलती ये हुई कि वे नो-बॉल, वो भी फुल टॉस पर छक्का या चौका नहीं मार पाए. वहीं तीसरी गेंद पर अर्शदीप को सिंगल रन देना भी भारतीय टीम को भारी पड़ा. नतीजन भारत 1 रन से मैच हार गया. श्रेयस अय्यर के कप्तानी करियर की शुरुआत शर्मनाक सीरीज हार से हुई है.

यह भी पढ़ें: शर्मनाक! आयरलैंड से सीरीज हारा भारत, दूसरे टी20 में 1 रन से हारी टीम इंडिया; 155 नहीं हुए चेज

भारत वर्ल्ड कप से बाहर

दूसरी ओर लंदन स्थित लॉर्ड्स मैदान में भारतीय महिला टीम सेमी फाइनल की लड़ाई लड़ रही थी. सेमीफाइनल में जाने के लिए उसे 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 169 या उससे कम स्कोर पर रोकना था. कंगारू टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर 2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई. इसी के साथ भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया. 19 साल के वर्ल्ड कप इतिहास में भारत कभी टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं उठाया पाया है.

यह भी पढ़ें:

INDW vs AUSW: भारत टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, फिर अधूरा रह गया चैंपियन बनने का सपना; ऑस्ट्रेलिया ने हराया

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 28 Jun 2026 11:06 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team Women T20 World Cup India Vs Ireland IND Vs IRE
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