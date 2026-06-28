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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबीजेपी कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी के बाद हुमायूं कबीर पर कार्रवाई, पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया अरेस्ट

बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी के बाद हुमायूं कबीर पर कार्रवाई, पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया अरेस्ट

कबीर ने मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में हुई एक जनसभा में एक विवादित बयान दिया था. उन्होंने स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जमकर निशाना साधा था. साथ ही फिजिक्ल असॉल्ट की भी बात कही. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 28 Jun 2026 10:55 PM (IST)
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बंगाल में पुलिस की तरफ से एआईजीयूपी यानी आम जनता उन्नयन पार्टी के चीफ और बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है. पश्चिमी मेदिनुपुर में डेबरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हुमायूं कबीर को अरेस्ट किया है. यह कार्रवाई बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं की तरफ से शिकायत के बाद की गई है. उनपर विवादित बयान देने और जान से मारने का आरोप है. इससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है.  

बीजेपी ने हुमायूं की तरफ से दी गई जान से मारने की धमकी पर भी आपत्ति जताई थी. दरअसल, कबीर ने मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में हुई एक जनसभा में एक विवादित बयान दिया था. उन्होंने स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जमकर निशाना साधा था. साथ ही फिजिक्ल असॉल्ट की भी बात कही. 

हुमायूं कबीर का हो रहा वीडियो वायरल

हुमायूं कबीर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. इसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव हारने के बावजूद स्थानीय बीजेपी नेता चुने हुए प्रतिनिधियों जितना वर्चस्व दिखा रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी को भी चेतावनी जारी की. इसमें उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद जिले में बीजेपी के राजनीतिक दबदबे को तुरंत खत्म किया जाए. उन्होंने कहा कि अगर वह अपने समर्थकों के साथ मैदान में उतरे तो ऐसा हमला करेंगे, कि बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा. 

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इसके अलावा कबीर को कथित तौर पर यह भी कहते हुए सुना जा सकता है कि चुनाव हारने के बाद भी अनामिक घोष खुद को विधायक मानती हैं. यहां बीजेपी ऐसे व्यवहार करती है, जैसे उनके पास विधायक हो. वे डींगे मारते हुए और आक्रमक व्यवहार करते हुए घूमते हैं.

वीडियो में सीएम अधिकारी को चुनौती देते आ रहे नजर

कबीर ने वीडियो में कहा था कि मैंने कुछ दिन पहले सुवेंदु अधिकारी से कहा था. आप चुनाव जीतना चाहते थे, और आपकी पार्टी जीती भी, यह ठीक है. लेकिन अपने लोगों से कहिए कि मुर्शिदाबाद में अपनी डींगें मारना कम करें. जिस दिन मैं मुसलमानों को एकजुट करके मैदान में उतरूंगा, मैं इतना जोरदार पलटवार करूंगा कि आपकी पार्टी का झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं बचेगा. अगर BJP मेरे खिलाफ बोलती है, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसे अपमानजनक बयानों के खिलाफ चुप रहूं?

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 28 Jun 2026 10:55 PM (IST)
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Humayun Kabir WEST BENGAL SUvendu Adhikari
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