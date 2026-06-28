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हिंदी न्यूज़शिक्षाUP Home Guard Result 2026: यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे चेक करें अपना परिणाम 

UP Home Guard Result 2026: यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे चेक करें अपना परिणाम 

UP Home Guard Result 2026: UPPBPB ने UP होमगार्ड भर्ती 2026 का रिजल्ट और फाइनल आंसर की जारी कर दी है. सफल उम्मीदवार अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षा के अगले चरण में शामिल होंगे.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 28 Jun 2026 07:18 PM (IST)
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UP Home Guard Result 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने होमगार्ड भर्ती परीक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट जारी कर दिया है. बोर्ड ने 41,424 पदों के लिए 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें लाखों उम्मीदवार शामिल हुए थे. अब बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, साथ ही इस भर्ती की फाइनल Answer key भी अपलोड कर दी गई है. जो उम्मीदवार लंबे समय से अपने नतीजे का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब वे अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. 

फाइनल Answer Key और अगला चरण

इस भर्ती के लिए कुल 25 लाख 32 हजार 202 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और 19 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था.  परीक्षा के बाद प्रोविजनल आंसर की 7 मई 2026 को जारी की गई थी और उम्मीदवारों से 10 मई 2026 तक इस पर आपत्तियां मांगी गई थीं, यानी उम्मीदवारों को 10 मई 2026 तक मौका दिया गया था कि अगर उन्हें किसी प्रश्न, उत्तर, रिजल्ट या प्रक्रिया में कोई गलती या समस्या लगती है, तो वे उसके खिलाफ शिकायत या आपत्ति दर्ज कर सकें. बोर्ड ने इन सभी आपत्तियों की जांच पूरी करने के बाद अब फाइनल आंसर की और लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है.  जो उम्मीदवार इस सूची में शामिल हैं, उन्हें अब दस्तावेजों की जांच यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. यह भर्ती प्रक्रिया का अगला और बेहद अहम चरण है, इसलिए सफल उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए अपने जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए. 

यह भी पढ़ेंः NEET में नहीं मिली मेडिकल सीट, हार नहीं मानी; रितुपर्णा को Rolls-Royce से 72 लाख सालाना का पैकेज

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

अपना रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा.  वेबसाइट के होमपेज पर "रिजल्ट्स" सेक्शन में जाकर होमगार्ड भर्ती से जुड़े लिंक पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद उम्मीदवार अपना रोल नंबर, एप्लिकेशन नंबर या जन्म तिथि डालकर अपना नतीजा देख सकते हैं.  नतीजा स्क्रीन पर दिखने के बाद उसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लेना चाहिए और भविष्य में इसकी एक प्रिंट कॉपी भी अपने पास जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि आगे की प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ सकती है. जिन उम्मीदवारों का नाम सूची में नहीं आया है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं, बल्कि वे आगे होने वाली अन्य सरकारी भर्तियों की तैयारी जारी रख सकते हैं. 

यह भी पढ़ेंः  बड़ी खबर: 9वीं से 12 तक के छात्रों को बोर्ड परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए अपार आईडी अनिवार्य

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Published at : 28 Jun 2026 07:18 PM (IST)
Tags :
Education News UP Home Guard Recruitment UP Home Guard Result 2026: UPPBPB Home Guard Result
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