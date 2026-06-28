आपको पता भी नहीं और आपके नाम पर कटे हैं इतने चालान, यहां मिनटों में कर सकते हैं चेक

ट्रैफिक नियम अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गए हैं. सीसीटीवी कैमरे और ऑटोमैटिक ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम नियम नियम तोड़ने वाली गाड़ियों पर नजर रखते हैं. ऐसे में कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनकी गाड़ी का ई-चालान कट चुका है.

अगर समय रहते चालान का भुगतान नहीं किया जाए तो जुर्माने की रकम बढ़ सकती है. आगे चलकर गाड़ी से जुड़े दूसरे कामों में भी परेशानी आ सकती है. अच्छी बात यह है कि अब आपको चालान की जानकारी लेने या पेमेंट करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन चालान चेक कर सकते हैं और तुरंत पेमेंट भी कर सकते हैं.

क्या होता है ई-चालान?

ई-चालान दरअसल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जारी होने वाला डिजिटल चालान होता है. पहले चालान सिर्फ ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर काटते थे, लेकिन अब कैमरों और ऑटोमैटिक सिस्टम की मदद से भी चालान जारी किए जाते हैं. जैसे ही कोई गाड़ी रेड लाइट जंप करता है, तेज रफ्तार से चलता है, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के पकड़ा जाता है या किसी अन्य नियम का उल्लंघन करता है तो उसका ई-चालान सीधे सिस्टम में दर्ज हो जाता है. इसकी जानकारी कार मालिक के मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए भी भेजी जाती है.

अगर आपको यह जानना है कि आपकी गाड़ी पर कोई चालान है या नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ई-चालान पोर्टल पर जाना होगा. वहां आपको 'Check Challan Status' का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करने के बाद आप तीन तरीकों से चालान की जानकारी देख सकते हैं. पहला चालान नंबर डालकर और दूसरा गाड़ी नंबर डालकर आप ऐसा कर सकते हैं. तीसरा, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर की मदद से ऐसा किया जा सकता है. इनमें से किसी एक जानकारी को दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर कैप्चा भरें और 'Get Details' पर क्लिक करें. इसके बाद आपके सामने कार से जुड़े सभी चालानों की जानकारी आ जाएगी. इसमें यह भी दिखेगा कि चालान का भुगतान हुआ है या अभी बाकी है.

अगर आपके ऊपर कोई चालान बकाया है तो उसी पोर्टल से उसका ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकता है. इसके लिए चालान के सामने दिए गए 'Pay Now' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको पेमेंट का तरीका चुनना होगा. आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या अन्य डिजिटल पेमेंट ऑप्शन की मदद से भुगतान कर सकते हैं. भुगतान पूरा होने के बाद आपको उसकी रसीद मिल जाएगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना बेहतर होता है.

ऑनलाइन चालान चेक करने का फायदा

ऑनलाइन चालान चेक करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी सरकारी ऑफिस या ट्रैफिक पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती. इससे समय की बचत होती है और पूरा प्रोसेस घर बैठे कुछ मिनटों में पूरी हो जाती है. साथ ही समय पर चालान भर देने से ज्यादा जुर्माना या कानूनी परेशानी से भी बचा जा सकता है.

कार चालकों के लिए यह भी जरूरी है कि वे समय-समय पर अपनी कार का चालान स्टेटस जरूर चेक करते रहें, क्योंकि कई बार कैमरे से कटे चालान की जानकारी SMS के जरिए नहीं मिल पाती. इसके अलावा हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करें, तय स्पीड लिमिट में कार चलाएं और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें. ऐसा करने से न सिर्फ चालान से बचेंगे, बल्कि आपकी और सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सेफ्टी भी सुनिश्चित होगी.

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