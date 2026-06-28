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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वFrance Plane Crash: फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत

France Plane Crash: फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत

France Plane Crash: फ्रांस के टॉम्ब्लेन शहर में बड़ा विमान हादसा हो गया, जहां पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल का विमान क्रैश होने से 11 लोगों की मौत हो गई.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 28 Jun 2026 05:57 PM (IST)
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उत्तर-पूर्वी फ्रांस के टॉम्ब्लेन शहर रविवार (28 जून 2026) को में एक दर्दनाक विमान हादसा हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई. यह हादसा एक पिलाटस पीसी-6 टर्बो पोर्टर विमान के क्रैश होने से हुआ. यह विमान एक पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल से जुड़ा था और पैराशूट जंपिंग ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, हादसे में विमान के पायलट समेत सभी 10 यात्री मारे गए. मृतकों में पांच छात्र और पांच इंस्ट्रक्टर शामिल थे. यानी विमान में मौजूद कोई भी व्यक्ति इस हादसे में बच नहीं सका.

बताया जा रहा है कि विमान उड़ान के दौरान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंच गईं, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है. ब्रूनो रिटेलेउ के नेतृत्व में फ्रांस का गृह मंत्रालय भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है. गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि फ्रांस के गृह मंत्री घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं ताकि हालात का जायजा लिया जा सके.

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 28 Jun 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
France Plane Crash Aircraft Accident Breaking News Abp News WORLD NEWS IN HINDI
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