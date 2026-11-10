Waymo Robotaxi Recall: ऑटोमोबाइल बाजार से एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्राइवरलेस तकनीक के क्षेत्र में काम कर रही गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट की ऑटोनामस व्हीकल यूनिट Waymo एक बार फिर बड़े विवाद में फंस गई है.

क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन ने वेमो की स्व-संचालित रोबोटैक्सी में आई गंभीर तकनीकी खामियों और सेफ्टी उल्लंघनों के बाद जांच के आदेश जारी किए हैं. जिसके चलते अब सड़क पर दौड़ रही वेमो की लगभग 2,900 रोबोटैक्सी गाड़ियों पर सुरक्षा रिकॉल का खतरा मंडराने लगा है. चलिए विस्तार से जानतें हैं खबर क्या है.

इस घटना ने बढ़ाई चिंता

जानकारी दें दे कि NHTSA के सड़क सुरक्षा कार्यालय ने बताया है कि जांच का मुख्य कारण रोबोटैक्सी द्वारा स्कूल बसों के नियमों और ट्रैफिक संकेतों की अनदेखी करना है. रिपोर्ट के मुताबिक वेमो की ड्राइवरलेस कारों ने ऐसे समय पर स्टॉप सिग्नल का उल्लंघन किया जब स्कूल बसें बच्चों को चढ़ाने या उतारने के लिए रुकी हुई थीं.

अमेरिका में बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल बस के रुकने पर बाकी गाड़ियों का रुकना बेहद अनिवार्य नियम है. सॉफ्टवेयर के इस बड़ी गलती के चलते बच्चों की जान जोखिम में पड़ सकती थी.

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23 से ज्यादा मामले आए सामने

आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि उन्हें वेमो रोबोटैक्सी से जुड़ी कम से कम 23 अलग-अलग घटनाओं की रिपोर्ट मिली है. इनमें न केवल स्कूल बसों के आसपास खतरनाक ड्राइविंग के मामले शामिल हैं बल्कि कई मौकों पर इन कारों ने इमरजेंसी वाहनों के रास्ते में दिक्कत दी है. हालांकि राहत की बात यह रही कि इन घटनाओं में किसी भी बच्चे या यात्री के घायल होने या किसी बड़ी दुर्घटना की खबर नहीं है.

सॉफ्टवेयर अपडेट की तैयारी

NHTSA की कार्यवाही के बाद वेमो ने आधिकारिक तौर पर सहयोग करने की बात कही है. कंपनी का कहना है कि उनकी गाड़ियां रोजाना लाखों किलोमीटर सुरक्षित ड्राइविंग का रिकॉर्ड बनाती हैं और उनकी सुरक्षा प्रणाली आम मानव ड्राइवरों से कहीं बेहतर है.

लेकिन इसके बाद भी कंपनी ने स्कूल बसों के व्यवहार को और बेहतर तरीके से पहचानने के लिए अपने ऑटोनामस सॉफ्टवेयर को ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट के जरिए सुधारना शुरू कर दिया है.

भविष्य पर सवाल?

ड्राइवरलेस टैक्सी शुरू करने वाली वेमो अमेरिका के फीनिक्स, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स जैसे बड़े शहरों में अपनी रोबोटैक्सी चला रही है. लेकिन 2,900 वाहनों पर शुरू हुई इस रिकॉल जांच ने पूरी दुनिया में एआई संचालित सेल्फ-ड्राइविंग कारों की सेफ्टी टेस्टिंग और भरोसे पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है.

जबकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक रोबोटैक्सी शहर के ट्रैफिक और संवेदनशील परिस्थितियों को 100% सही तरीके से समझना नहीं सीख जातीं तब तक इन्हें पूरी तरह सुरक्षित मानना कठिन होगा.

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