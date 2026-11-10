E85 in Diesel Car Mistake: जब भी हम लंबे सफर पर निकलते हैं तो कई जगह रुक पर डीजल कार में भरवाते हैं. लेकिन कभी-कभी जल्दबाजी में हम डीजल की जगह उसमें गलती से E85 एथेनॉल भरा लेते हैं. जिसके बाद हमें समझ नहीं आता है कि अब क्या किया जाये और इससे गाड़ी को कितना नुकसान पहुंचेगा.

अगर जब भी कुछ ऐसा हो जाये तो कुछ बातों का ध्यान रखकर हम गाड़ी के इंजन को बचा सकते हैं. तो चलिए इस खबर में जानतें हैं कि ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भारी नुकसान से बचा जा सकता है.

ये गलती भूलकर भी न करें

आपको बता दें कि जैसे ही आप गलती से डीजल की जगह E85 पेट्रोल भरा लेते हैं तो सबसे पहले आपको जिस बात का ध्यान देना चाहिए वह है कि कार की चाबी घुमाकर या पुश-बटन दबाकर इंजन बिल्कुल भी स्टार्ट न करें.

अगर आपने इंजन स्टार्ट कर दिया तो E85 फ्यूल सीधे फ्यूल टैंक से निकलकर हाई-प्रेशर फ्यूल पंप, इंजेक्टर्स और पूरे फ्यूल लाइन्स में पहुंच जाएगा. डीजल इंजन के पुर्जों को लुब्रिकेशन की जरूरत होती है जो डीजल से मिलता है.

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कार को तुरंत साइड में लगायें

अगर आप पेट्रोल पंप के नोजल के पास ही खड़े हैं तो कार को बिना स्टार्ट किए न्यूट्रल करके सुरक्षित किनारे पर धक्का देकर लगाएं. आजकल नई कारों में चाबी का इग्निशन On करते ही इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप टैंक से फ्यूल खींचना शुरू कर देता है.

इसलिए कार की चाबी को स्विच से पूरी तरह बाहर निकाल लें या इग्निशन को बंद स्थिति में ही रखें. इससे E85 फ्यूल केवल आपकी कार की टंकी तक ही सीमित रहेगा और महंगे इंजन पार्ट्स तक नहीं पहुंचेगा.

फ्यूल टैंक को कराएं साफ

वहीं ऐसी गलती कार के टैंक से सारा मिलावटी फ्यूल बाहर निकाला जाए. तो इसके लिए आप किसी पेशेवर मैकेनिक या रोडसाइड असिस्टेंस को कॉल करें. मैकेनिक फ्यूल ट्रांसफर पंप की मदद से पूरी टंकी को खाली करेगा.

जबकि टैंक पूरी तरह ड्रेन करने के बाद उसमें थोड़ा शुद्ध डीजल डालकर पूरे फ्यूल सिस्टम को फ्लश किया जाता है ताकि एथेनॉल का एक भी अंश अंदर न बचे. अगर E85 बहुत कम मात्रा में भरा था तो टंकी को ऊपर तक शुद्ध डीजल से भरकर चलाया जा सकता है.

गाड़ी थोड़ी देर चल चुकी है तो क्या करें?

अगर आपको कार चलाने के कुछ किलोमीटर बाद झटके लगने, इंजन से अजीब आवाज आने या सफेद धुआं निकलने पर गलती का अहसास हुआ है तो तुरंत गाड़ी को सड़क किनारे रोक दें और इंजन बंद कर दें.

ऐसी स्थिति में सिर्फ टैंक खाली करने से काम नहीं चलेगा. मैकेनिक को बुलाकर कार को टो कराकर सर्विस सेंटर ले जाना होगा. जहां फ्यूल फिल्टर बदला जाएगा और फ्यूल इंजेक्टर्स की पूरी क्लीनिंग करनी पड़ेगी.

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