ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोE85 in Diesel Car Mistake: Diesel कार में E85 डाल दिया, इंजन बचाने के लिए तुरंत करें ये काम

E85 in Diesel Car Mistake: Diesel कार में E85 डाल दिया, इंजन बचाने के लिए तुरंत करें ये काम

E85 in Diesel Car Mistake: डीजल कार में गलती से E85 एथेनॉल पेट्रोल भरने पर क्या होगा. जानिए इंजन को भारी नुकसान और लाखों के खर्चे से बचाने के लिए तुरंत क्या कदम उठाएं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 10 Nov 2026 02:08 PM (IST)
Preferred Sources

E85 in Diesel Car Mistake: जब भी हम लंबे सफर पर निकलते हैं तो कई जगह रुक पर डीजल कार में भरवाते हैं. लेकिन कभी-कभी जल्दबाजी में हम डीजल की जगह उसमें गलती से E85 एथेनॉल भरा लेते हैं. जिसके बाद हमें समझ नहीं आता है कि अब क्या किया जाये और इससे गाड़ी को कितना नुकसान पहुंचेगा.

अगर जब भी कुछ ऐसा हो जाये तो कुछ बातों का ध्यान रखकर हम गाड़ी के इंजन को बचा सकते हैं. तो चलिए इस खबर में जानतें हैं कि ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भारी नुकसान से बचा जा सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
JLR Raids BYD: चीन की SUV पर चोरी का आरोप, Jaguar Land Rover ने की कार्रवाई
चीन की SUV पर चोरी का आरोप, Jaguar Land Rover ने की कार्रवाई
ऑटो
Best Scooty Tyre Pressure: हाइवे पर 35 या 40, स्कूटी के लिए क्या है सही टायर प्रेशर?
हाइवे पर 35 या 40, स्कूटी के लिए क्या है सही टायर प्रेशर?
ऑटो
UK 2030 EV Target Cut: इलेक्ट्रिक कारों को बड़ा झटका, UK ने बदला 2030 का प्लान
इलेक्ट्रिक कारों को बड़ा झटका, UK ने बदला 2030 का प्लान
ऑटो
Car AC Safety While Parked: पार्किंग में कार के अंदर मौत का तांडव, कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलती?
पार्किंग में कार के अंदर मौत का तांडव, कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलती?

ये गलती भूलकर भी न करें

आपको बता दें कि जैसे ही आप गलती से डीजल की जगह E85 पेट्रोल भरा लेते हैं तो सबसे पहले आपको जिस बात का ध्यान देना चाहिए वह है कि कार की चाबी घुमाकर या पुश-बटन दबाकर इंजन बिल्कुल भी स्टार्ट न करें.

अगर आपने इंजन स्टार्ट कर दिया तो E85 फ्यूल सीधे फ्यूल टैंक से निकलकर हाई-प्रेशर फ्यूल पंप, इंजेक्टर्स और पूरे फ्यूल लाइन्स में पहुंच जाएगा. डीजल इंजन के पुर्जों को लुब्रिकेशन की जरूरत होती है जो डीजल से मिलता है.

यह भी पढ़ें: JLR Raids BYD: चीन की SUV पर चोरी का आरोप, Jaguar Land Rover ने की कार्रवाई

कार को तुरंत साइड में लगायें

अगर आप पेट्रोल पंप के नोजल के पास ही खड़े हैं तो कार को बिना स्टार्ट किए न्यूट्रल करके सुरक्षित किनारे पर धक्का देकर लगाएं. आजकल नई कारों में चाबी का इग्निशन On करते ही इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप टैंक से फ्यूल खींचना शुरू कर देता है.

इसलिए कार की चाबी को स्विच से पूरी तरह बाहर निकाल लें या इग्निशन को बंद स्थिति में ही रखें. इससे E85 फ्यूल केवल आपकी कार की टंकी तक ही सीमित रहेगा और महंगे इंजन पार्ट्स तक नहीं पहुंचेगा.

फ्यूल टैंक को कराएं साफ

वहीं ऐसी गलती कार के टैंक से सारा मिलावटी फ्यूल बाहर निकाला जाए. तो इसके लिए आप किसी पेशेवर मैकेनिक या रोडसाइड असिस्टेंस को कॉल करें. मैकेनिक फ्यूल ट्रांसफर पंप की मदद से पूरी टंकी को खाली करेगा.

जबकि टैंक पूरी तरह ड्रेन करने के बाद उसमें थोड़ा शुद्ध डीजल डालकर पूरे फ्यूल सिस्टम को फ्लश किया जाता है ताकि एथेनॉल का एक भी अंश अंदर न बचे. अगर E85 बहुत कम मात्रा में भरा था तो टंकी को ऊपर तक शुद्ध डीजल से भरकर चलाया जा सकता है.

गाड़ी थोड़ी देर चल चुकी है तो क्या करें?

अगर आपको कार चलाने के कुछ किलोमीटर बाद झटके लगने, इंजन से अजीब आवाज आने या सफेद धुआं निकलने पर गलती का अहसास हुआ है तो तुरंत गाड़ी को सड़क किनारे रोक दें और इंजन बंद कर दें.

ऐसी स्थिति में सिर्फ टैंक खाली करने से काम नहीं चलेगा. मैकेनिक को बुलाकर कार को टो कराकर सर्विस सेंटर ले जाना होगा. जहां फ्यूल फिल्टर बदला जाएगा और फ्यूल इंजेक्टर्स की पूरी क्लीनिंग करनी पड़ेगी.

यह भी पढ़ें: Car AC Safety While Parked: पार्किंग में कार के अंदर मौत का तांडव, कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलती?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 10 Nov 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
JLR Raids BYD: चीन की SUV पर चोरी का आरोप, Jaguar Land Rover ने की कार्रवाई
चीन की SUV पर चोरी का आरोप, Jaguar Land Rover ने की कार्रवाई
ऑटो
Best Scooty Tyre Pressure: हाइवे पर 35 या 40, स्कूटी के लिए क्या है सही टायर प्रेशर?
हाइवे पर 35 या 40, स्कूटी के लिए क्या है सही टायर प्रेशर?
ऑटो
UK 2030 EV Target Cut: इलेक्ट्रिक कारों को बड़ा झटका, UK ने बदला 2030 का प्लान
इलेक्ट्रिक कारों को बड़ा झटका, UK ने बदला 2030 का प्लान
ऑटो
Car AC Safety While Parked: पार्किंग में कार के अंदर मौत का तांडव, कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलती?
पार्किंग में कार के अंदर मौत का तांडव, कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलती?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देश को काफी बड़ा नुकसान हो गया', संजीत रॉय के निधन पर बोले आशुतोष रांका-शशि थरुर
'देश को काफी बड़ा नुकसान हो गया', संजीत रॉय के निधन पर बोले आशुतोष रांका-शशि थरुर
राजस्थान
'मैं ऐतिहासिक पल का गवाह था' सोनिया गांधी की किताब में उठे मुद्दे पर जिक्र कर बोले अशोक गहलोत
'मैं ऐतिहासिक पल का गवाह था' सोनिया गांधी की किताब में उठे मुद्दे पर जिक्र कर बोले अशोक गहलोत
इंडिया
अमेरिका-यूरोप में क्यों नहीं छपते बड़े नोट, क्या भारत में बंद होगा 500 रुपये का नोट?
अमेरिका-यूरोप में क्यों नहीं छपते बड़े नोट, क्या भारत में बंद होगा 500 रुपये का नोट?
स्पोर्ट्स
शतरंज में टीम इंडिया का अनोखा 'शतक', पीएम मोदी हुए गदगद; दी बधाई
शतरंज में टीम इंडिया का अनोखा 'शतक', पीएम मोदी हुए गदगद; दी बधाई
बॉलीवुड
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कारसवेकों पर फायरिंग से तकलीफ में थे मुलायम सिंह', अयोध्या गोलीकांड पर एसटी हसन
'कारसवेकों पर फायरिंग से तकलीफ में थे मुलायम सिंह', अयोध्या गोलीकांड पर एसटी हसन
विश्व
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
ट्रेंडिंग
गया स्टेशन पर बज रहे छठ गीत, अनोखे अंदाज में हुआ यात्रियों का स्वागत, देखें वीडियो
गया स्टेशन पर बज रहे छठ गीत, अनोखे अंदाज में हुआ यात्रियों का स्वागत, देखें वीडियो
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget