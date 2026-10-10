ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो625 KM की Claimed Range और 456bhp Power, Volvo EX90 जल्द होगी लॉन्च

625 KM की Claimed Range और 456bhp Power, Volvo EX90 जल्द होगी लॉन्च

Volvo EX90 भारत में 12 अक्टूबर को लॉन्च होगी. इस लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV में 106kWh बैटरी, 456bhp की पावर और 625 किलोमीटर तक की दावा की गई WLTP रेंज मिलेगी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 10 Oct 2026 03:44 PM (IST)
Preferred Sources

Volvo भारत में अपनी नई लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV EX90 को 12 अक्टूबर 2026 को लॉन्च करने वाली है. यह कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसमें प्रीमियम फीचर्स, दमदार पावर और लंबी रेंज मिलने की उम्मीद है. भारत में आने वाले मॉडल में 106 kWh की बैटरी और ड्यूल-मोटर सेटअप मिलने की जानकारी सामने आई है. 

यह सेटअप 456bhp की पावर और 670Nm का टॉर्क देता है. कंपनी के मुताबिक, इसकी WLTP रेंज एक बार फुल चार्ज करने पर 625 किलोमीटर तक है. हालांकि, वास्तविक परिस्थितियों में रेंज इससे कम हो सकती है. लॉन्च के दौरान कंपनी इसकी आधिकारिक कीमत और भारत में मिलने वाले सभी फीचर्स की जानकारी देगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Mahindra का बड़ा EV प्लान, Cargo Three-Wheelers पर लगाएगी दांव
Mahindra का बड़ा EV प्लान, Cargo Three-Wheelers पर लगाएगी दांव
ऑटो
Honda Elevate में बड़े बदलाव, क्या अब पैसा वसूल है SUV?
Honda Elevate में बड़े बदलाव, क्या अब पैसा वसूल है SUV?
ऑटो
लग्जरी कार किराये पर लेना कितना महंगा? आंकड़े चौंका देंगे
लग्जरी कार किराये पर लेना कितना महंगा? आंकड़े चौंका देंगे
ऑटो
BMW F 450 RR की एंट्री करीब, 15 अक्टूबर को होगा Reveal
BMW F 450 RR की एंट्री करीब, 15 अक्टूबर को होगा Reveal

यह भी पढ़ें: Mahindra का बड़ा EV प्लान, Cargo Three-Wheelers पर लगाएगी दांव

456bhp की पावर के साथ मिलेगा AWD सिस्टम

Volvo EX90 में दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की जानकारी है, जिनमें एक मोटर आगे और दूसरी पीछे के पहियों को पावर देती है. इसका ऑल-व्हील ड्राइव यानी AWD सिस्टम सड़क पर बेहतर पकड़ बनाने में मदद करता है. SUV 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार करीब 5.5 सेकंड में पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है. इसमें 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर भी मिलता है, जो फास्ट चार्जिंग में मदद करता है. कंपनी के अनुसार, 350kW DC फास्ट चार्जर की मदद से बैटरी को 10 से 80 फीसदी तक चार्ज करने में करीब 22 मिनट लग सकते हैं.

फीचर्स से भरपूर होगा लग्जरी केबिन

Volvo EX90 में छह लोगों के बैठने की व्यवस्था मिलने की जानकारी है. इसके केबिन में 14.5-इंच की टचस्क्रीन और 9-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है. इसके अलावा, SUV में Bowers & Wilkins का 25-स्पीकर साउंड सिस्टम, चार-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक रूप से बदली जा सकने वाली पारदर्शिता वाली ग्लास रूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. सुरक्षा के लिए इसमें Level 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और एयर सस्पेंशन जैसे फीचर्स भी शामिल हैं. हालांकि, भारत में मिलने वाले सभी फीचर्स की अंतिम पुष्टि लॉन्च के समय होगी.

कितनी होगी Volvo EX90 की कीमत

Volvo EX90 की आधिकारिक भारतीय कीमत अभी घोषित नहीं हुई है. Autocar India के अनुमान के मुताबिक, इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.40 करोड़ से 1.50 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है. भारत में इसे कंपनी के प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर रखा जाएगा. बाजार में इसका मुकाबला Mercedes-Benz EQS SUV जैसी लग्जरी इलेक्ट्रिक SUVs से हो सकता है. इसकी कीमत, उपलब्ध रंग और सभी फीचर्स की जानकारी 12 अक्टूबर को लॉन्च के दौरान सामने आएगी. इसलिए फिलहाल अनुमानित कीमत को आधिकारिक कीमत नहीं माना जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: BMW F 450 RR की एंट्री करीब, 15 अक्टूबर को होगा Reveal

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 10 Oct 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
Volvo EX90
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Mahindra का बड़ा EV प्लान, Cargo Three-Wheelers पर लगाएगी दांव
Mahindra का बड़ा EV प्लान, Cargo Three-Wheelers पर लगाएगी दांव
ऑटो
Honda Elevate में बड़े बदलाव, क्या अब पैसा वसूल है SUV?
Honda Elevate में बड़े बदलाव, क्या अब पैसा वसूल है SUV?
ऑटो
लग्जरी कार किराये पर लेना कितना महंगा? आंकड़े चौंका देंगे
लग्जरी कार किराये पर लेना कितना महंगा? आंकड़े चौंका देंगे
ऑटो
BMW F 450 RR की एंट्री करीब, 15 अक्टूबर को होगा Reveal
BMW F 450 RR की एंट्री करीब, 15 अक्टूबर को होगा Reveal
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दिल्ली में आगजनी की साजिश, भारत की कहानी नहीं जंतर-मंतर', CJP प्रोटेस्ट पर BJP
'दिल्ली में आगजनी की साजिश, भारत की कहानी नहीं जंतर-मंतर', CJP प्रोटेस्ट पर BJP
दिल्ली NCR
CJP प्रोटेस्ट: 'अब उन्हें तय करना है कि...', अभिजीत दीपके से ऐसा क्यों बोली दिल्ली पुलिस?
CJP प्रोटेस्ट: 'अब उन्हें तय करना है कि...', अभिजीत दीपके से ऐसा क्यों बोली दिल्ली पुलिस?
क्रिकेट
जिम्बाब्वे ने भारत दौरे के लिए किया टीम का ऐलान, 16 अक्टूबर को पहला मैच
जिम्बाब्वे ने भारत दौरे के लिए किया टीम का ऐलान, 16 अक्टूबर को पहला मैच
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- '...फिर शुरू होगी लोकतंत्र की मरम्मत'
CJP प्रोटेस्ट के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- '...फिर शुरू होगी लोकतंत्र की मरम्मत'
बॉलीवुड
'शेखर टुनाइट' के फिनाले में गेस्ट थे नाना पाटेकर, अब शेखर सुमन ने कैंसिल किया शो, बोले- 'उनकी जगह कोई नहीं ले सकता'
शेखर सुमन ने कैंसिल किया 'शेखर टुनाइट' का फिनाले, नाना पाटेकर थे गेस्ट
इंडिया
CJP के प्रदर्शन पर नितिन नवीन का विपक्ष पर हमला, बोले- राहुल गांधी के मंसूबे...
CJP के प्रदर्शन पर नितिन नवीन का विपक्ष पर हमला, बोले- राहुल गांधी के मंसूबे...
ट्रेंडिंग
पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल
पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल
Home Tips
Rust On Iron Kadhai: लोहे की कढ़ाई में लग रही जंग, जान लें बचाने का तरीका
लोहे की कढ़ाई में लग रही जंग, जान लें बचाने का तरीका
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget