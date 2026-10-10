625 KM की Claimed Range और 456bhp Power, Volvo EX90 जल्द होगी लॉन्च

Volvo भारत में अपनी नई लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV EX90 को 12 अक्टूबर 2026 को लॉन्च करने वाली है. यह कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसमें प्रीमियम फीचर्स, दमदार पावर और लंबी रेंज मिलने की उम्मीद है. भारत में आने वाले मॉडल में 106 kWh की बैटरी और ड्यूल-मोटर सेटअप मिलने की जानकारी सामने आई है.

यह सेटअप 456bhp की पावर और 670Nm का टॉर्क देता है. कंपनी के मुताबिक, इसकी WLTP रेंज एक बार फुल चार्ज करने पर 625 किलोमीटर तक है. हालांकि, वास्तविक परिस्थितियों में रेंज इससे कम हो सकती है. लॉन्च के दौरान कंपनी इसकी आधिकारिक कीमत और भारत में मिलने वाले सभी फीचर्स की जानकारी देगी.

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456bhp की पावर के साथ मिलेगा AWD सिस्टम

Volvo EX90 में दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की जानकारी है, जिनमें एक मोटर आगे और दूसरी पीछे के पहियों को पावर देती है. इसका ऑल-व्हील ड्राइव यानी AWD सिस्टम सड़क पर बेहतर पकड़ बनाने में मदद करता है. SUV 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार करीब 5.5 सेकंड में पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है. इसमें 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर भी मिलता है, जो फास्ट चार्जिंग में मदद करता है. कंपनी के अनुसार, 350kW DC फास्ट चार्जर की मदद से बैटरी को 10 से 80 फीसदी तक चार्ज करने में करीब 22 मिनट लग सकते हैं.

फीचर्स से भरपूर होगा लग्जरी केबिन

Volvo EX90 में छह लोगों के बैठने की व्यवस्था मिलने की जानकारी है. इसके केबिन में 14.5-इंच की टचस्क्रीन और 9-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है. इसके अलावा, SUV में Bowers & Wilkins का 25-स्पीकर साउंड सिस्टम, चार-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक रूप से बदली जा सकने वाली पारदर्शिता वाली ग्लास रूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. सुरक्षा के लिए इसमें Level 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और एयर सस्पेंशन जैसे फीचर्स भी शामिल हैं. हालांकि, भारत में मिलने वाले सभी फीचर्स की अंतिम पुष्टि लॉन्च के समय होगी.

कितनी होगी Volvo EX90 की कीमत

Volvo EX90 की आधिकारिक भारतीय कीमत अभी घोषित नहीं हुई है. Autocar India के अनुमान के मुताबिक, इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.40 करोड़ से 1.50 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है. भारत में इसे कंपनी के प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर रखा जाएगा. बाजार में इसका मुकाबला Mercedes-Benz EQS SUV जैसी लग्जरी इलेक्ट्रिक SUVs से हो सकता है. इसकी कीमत, उपलब्ध रंग और सभी फीचर्स की जानकारी 12 अक्टूबर को लॉन्च के दौरान सामने आएगी. इसलिए फिलहाल अनुमानित कीमत को आधिकारिक कीमत नहीं माना जाना चाहिए.

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