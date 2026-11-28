Upcoming SUVs in December 2026: साल 2026 का आखिरी महीना यानी दिसंबर भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए बेहद खास रहने वाला है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार, दिसंबर 2026 में भारतीय बाजार में 5 नई SUVs के लॉन्च या ग्लोबल डेब्यू होने की उम्मीद है. इनमें इलेक्ट्रिक से लेकर प्लग-इन हाइब्रिड और नेक्स्ट-जेनरेशन दमदार एसयूवी मॉडल शामिल हैं. अगर आप भी नई एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आइए जानते हैं इन पांचों गाड़ियों की संभावित कीमत, लॉन्च टाइमलाइन और खासियतों के बारे में.

Renault Bigster

इस लिस्ट में कीमत के लिहाज से Renault Bigster सबसे किफायती विकल्प मानी जा रही है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 12 लाख रुपये के आसपास रह सकती है. साथ ही, इसकी संभावित लॉन्च तारीख 31 दिसंबर 2026 दर्ज है, हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे 7-सीट फैमिली एसयूवी के तौर पर साल 2027 की पहली छमाही में भी भारतीय सड़कों पर उतारा जा सकता है. यह नई डस्टर से बड़ी एसयूवी होगी, जिसमें टर्बो-पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन के विकल्प मिलने की उम्मीद है.

Honda Alpha Electric SUV

जापानी कार निर्माता कंपनी होंडा अपनी पहली मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक एसयूवी Honda Alpha को 2 दिसंबर 2026 को भारत में ग्लोबल डेब्यू करने जा रही है. कंपनी इसकी आधिकारिक पुष्टि कर चुकी है. इसकी अनुमानित कीमत 17 लाख से 22 लाख रुपये या करीब 20 लाख रुपये के बीच हो सकती है. इसमें 65kWh से 75kWh तक के बैटरी पैक विकल्प और सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज मिलने की उम्मीद है. बाजार में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta Electric और Maruti e Vitara से होगा.

JSW Combat

JSW ग्रुप भारतीय बाजार में एक स्वतंत्र ऑटो ब्रांड के रूप में 3 और 4 दिसंबर 2026 को अपनी पहली एसयूवी JSW Combat ग्लोबल मार्केट में Jetour T2 के नाम से मशहूर पेश करने जा रहा है. यह एक रफ-एंड-टफ बॉक्सी डिजाइन वाली प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी होगी. इसकी अनुमानित कीमत 30 लाख से 45 लाख रुपये के बीच रह सकती है, जबकि CarDekho पर इसका शुरुआती अनुमान 25 लाख रुपये के आसपास बताया गया है. इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 18.4kWh का बैटरी पैक दिया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Bentley Electric Car: 2027 में भारत आएगी Bentley की पहली EV, लेकिन देश में नहीं बनेगी कार

Tata Safari EV

टाटा मोटर्स अपनी लोकप्रिय एसयूवी सफारी का इलेक्ट्रिक अवतार Tata Safari EV लाने की तैयारी में है. इसकी संभावित लॉन्च तारीख 25 दिसंबर 2026 और अनुमानित कीमत करीब 32 लाख रुपये बताई जा रही है. हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, इसकी संभावित कीमत 26 लाख से 30 लाख रुपये और लॉन्च टाइमलाइन जनवरी 2027 के आसपास दर्ज है, और टाटा मोटर्स ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, लेवल-2 ADAS और लगभग 500 किलोमीटर की रियल-वर्ल्ड रेंज मिल सकती है.

Toyota Fortuner Next Gen

फुल-साइज एसयूवी सेगमेंट की दिग्गज Toyota Fortuner का नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल 1 दिसंबर 2026 को ग्लोबल डेब्यू कर सकता है. इसकी अनुमानित कीमत 40 लाख से 48.50 लाख रुपये के बीच दर्ज है. 1 दिसंबर को इसका वैश्विक अनावरण होने के बाद भारत में इसकी आधिकारिक बिक्री साल 2027 में शुरू होने की संभावना है. नए मॉडल में अपडेटेड IMV लैडर-फ्रेम चेसिस, 2.8-लीटर डीजल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक, बड़ा टचस्क्रीन और ADAS जैसे आधुनिक सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: BMW M 1000 RR Launch: भारत में लॉन्च हुई नई BMW M 1000 RR सुपरबाइक, जानें कीमत और फीचर्स