BMW F 450 RR की एंट्री करीब, 15 अक्टूबर को होगा Reveal

BMW Motorrad अपनी नई स्पोर्टबाइक को 15 अक्टूबर 2026 को दुनिया के सामने पेश करने वाली है. कंपनी ने इस बाइक का टीजर जारी किया है, जिसमें इसका स्पोर्टी डिजाइन और फुली-फेयरड लुक देखने को मिलता है. माना जा रहा है कि इसका नाम BMW F 450 RR होगा, हालांकि कंपनी ने अभी तक नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

नई बाइक BMW की 450cc सीरीज का हिस्सा होगी, जिसमें F 450 GS एडवेंचर बाइक और F 450 R रोडस्टर पहले से शामिल हैं. इसका ग्लोबल डेब्यू भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे निर्धारित है. फिलहाल कंपनी ने इसकी कीमत, पूरी स्पेसिफिकेशन और भारत में लॉन्च की तारीख की जानकारी नहीं दी है.

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S 1000 RR से प्रेरित हो सकता है डिजाइन

टीजर में बाइक का अगला हिस्सा फुल फेयरिंग से ढका नजर आता है. इसकी बॉडी का आकार और स्पोर्टी बनावट BMW की फ्लैगशिप स्पोर्टबाइक S1000RR की याद दिलाती है. टीजर में विंगलेट्स और साइड में लगे DRLs जैसे डिजाइन एलिमेंट भी दिखाई देते हैं. हालांकि, अभी बाइक की पूरी तस्वीर सामने नहीं आई है, इसलिए इसके सभी डिजाइन फीचर्स की पुष्टि नहीं की जा सकती. इसकी फेयरिंग और झुकी हुई राइडिंग पोजिशन इसे F 450 R रोडस्टर से अलग बना सकती है. बाकी डिजाइन और फीचर्स की जानकारी 15 अक्टूबर को सामने आने की उम्मीद है.

420cc का ट्विन-सिलेंडर इंजन मिलने की उम्मीद

नई स्पोर्टबाइक में BMW के 450 प्लेटफॉर्म वाला 420cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन मिलने की संभावना है. यही इंजन F 450 R में 48hp की पावर और 43Nm का टॉर्क देता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स भी मिलता है. हालांकि, F 450 RR के लिए इंजन की पावर और टॉर्क में कोई बदलाव होगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. इसी तरह क्विकशिफ्टर, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और TFT डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है, लेकिन बाइक के आधिकारिक फीचर्स सामने आने तक इन्हें पक्का नहीं माना जाना चाहिए.

भारत में कब लॉन्च होगी BMW F 450 RR

BMW ने अभी तक इस स्पोर्टबाइक के भारत में लॉन्च की तारीख या कीमत की घोषणा नहीं की है. कुछ रिपोर्ट्स में इसे 2027 में भारतीय बाजार में लाने की संभावना जताई गई है, लेकिन कंपनी की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है. भारत में आने पर इसका मुकाबला Aprilia RS 457 जैसी स्पोर्टबाइक्स से हो सकता है. फिलहाल 15 अक्टूबर का ग्लोबल डेब्यू सबसे अहम अपडेट है, क्योंकि उसी दिन बाइक के आधिकारिक नाम, इंजन, फीचर्स और अन्य तकनीकी जानकारियों पर ज्यादा स्पष्टता मिलने की उम्मीद है.

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