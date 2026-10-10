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हिंदी न्यूज़ऑटोCarMahindra का बड़ा EV प्लान, Cargo Three-Wheelers पर लगाएगी दांव

Mahindra का बड़ा EV प्लान, Cargo Three-Wheelers पर लगाएगी दांव

Mahindra Last Mile Mobility कार्गो इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स और फोर-व्हीलर्स पर फोकस बढ़ाएगी. कंपनी FY30 तक 8 नए प्रोडक्ट और वेरिएंट लाने तथा उत्पादन क्षमता लगभग दोगुनी करने की योजना बना रही है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 10 Oct 2026 02:40 PM (IST)
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Mahindra Last Mile Mobility अपने इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कार्गो इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर्स पर खास ध्यान देने की तैयारी कर रही है. कंपनी का मानना है कि माल ढोने वाले वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाने की काफी गुंजाइश है. कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सुमन मिश्रा के मुताबिक, भारत में कार्गो थ्री-व्हीलर्स और कमर्शियल फोर-व्हीलर्स का बड़ा हिस्सा अभी इलेक्ट्रिक नहीं हुआ है. 

इसी वजह से कंपनी इन सेगमेंट में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है. कंपनी FY30 तक अपने पोर्टफोलियो में 8 नए प्रोडक्ट और वेरिएंट लाने की योजना बना रही है. हालांकि, कंपनी ने अभी इन सभी नए वाहनों के नाम और लॉन्च की तारीखों का खुलासा नहीं किया है.

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कार्गो EV सेगमेंट पर क्यों है फोकस

कंपनी के अनुसार, भारत में कार्गो थ्री-व्हीलर्स का 20 फीसदी से भी कम हिस्सा इलेक्ट्रिक है. वहीं, कमर्शियल फोर-व्हीलर्स में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी करीब 11 फीसदी बताई गई है. ऐसे में Mahindra Last Mile Mobility को इन दोनों सेगमेंट में आगे बढ़ने का मौका दिख रहा है. इलेक्ट्रिक कार्गो वाहन सामान की डिलीवरी, छोटे कारोबार और शहरों में माल ढुलाई जैसे कामों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं. कंपनी का लक्ष्य ऐसे वाहन तैयार करना है, जिनकी कीमत ग्राहकों के बजट में हो और जिनकी रेंज, भरोसे और परफॉर्मेंस से जुड़ी जरूरतें भी पूरी हों.

कम कीमत में बेहतर टेक्नोलॉजी पर जोर

Mahindra Last Mile Mobility अपने नए प्रोडक्ट्स में किफायती टेक्नोलॉजी और बेहतर एफिशिएंसी पर ध्यान दे रही है. कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D के जरिए मोटर और पावरट्रेन की एफिशिएंसी, रेंज और विश्वसनीयता सुधारना चाहती है. कंपनी ने हाल ही में निवेशकों से 322 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जिसका बड़ा हिस्सा R&D में इस्तेमाल करने की योजना है. इसका उद्देश्य वाहन की लागत को बहुत ज्यादा बढ़ाए बिना ग्राहकों को बेहतर टेक्नोलॉजी देना है. हालांकि, कंपनी ने अभी नए कार्गो EVs की कीमतों या उनकी तकनीकी जानकारी का खुलासा नहीं किया है.

मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने की भी तैयारी

Mahindra Last Mile Mobility के पास अपनी तीन मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं में करीब 2 लाख वाहनों की सालाना उत्पादन क्षमता है. कंपनी इस क्षमता को लगभग दोगुना करने के विकल्पों पर विचार कर रही है. इसके लिए नए प्लांट लगाने और मौजूदा प्लांट की क्षमता बढ़ाने, दोनों विकल्पों का आकलन किया जा रहा है. कंपनी अलग-अलग राज्यों में जमीन, सरकारी प्रोत्साहन, सप्लायर नेटवर्क और ग्राहकों की मांग को ध्यान में रखकर फैसला करेगी. कंपनी ने कहा है कि जगह और प्रोत्साहन से जुड़ा आकलन पूरा करने में कुछ महीने लग सकते हैं, जबकि उत्पादन क्षमता बढ़ाने में कम से कम 18 महीने लग सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 10 Oct 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Mahindra Cargo Three-Wheelers Electric Four Wheelers
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