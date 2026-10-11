अब Electric होगी Volkswagen Tiguan, 600 KM तक मिलेगी Range

Volkswagen ने अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV ID. Tiguan को पेश कर दिया है. कंपनी की इस नई इलेक्ट्रिक कार की सबसे बड़ी खासियत एक बार चार्ज करने पर 600 किलोमीटर तक की दावा की गई रेंज है. इसे 9 अक्टूबर 2026 को पेश किया गया था और यूरोप में इसकी बिक्री 2027 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है. नई SUV में दो बैटरी पैक के विकल्प, 299 PS तक की पावर और नया डिजिटल केबिन मिलेगा.

हालांकि, यह मौजूदा पेट्रोल और हाइब्रिड Tiguan की जगह पूरी तरह नहीं लेगी. कंपनी दोनों मॉडल को साथ में बेचेगी. फिलहाल, Volkswagen ने भारत में ID. Tiguan की लॉन्चिंग को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

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600 KM तक की Range और दो Battery Options.

Volkswagen ID. Tiguan में 58kWh और 77kWh बैटरी पैक के विकल्प मिलेंगे. कंपनी के अनुसार, बड़ी बैटरी वाले कुछ वेरिएंट एक बार चार्ज करने पर 600 किलोमीटर तक चल सकते हैं. यह रेंज यूरोप की WLTP टेस्टिंग के आधार पर बताई गई है. वास्तविक रेंज मौसम, स्पीड, सड़क और ड्राइविंग स्टाइल के अनुसार कम हो सकती है. इसके बेस वेरिएंट में 190 PS की पावर मिलेगी, जबकि दूसरे रियर-व्हील ड्राइव वेरिएंट में 286 PS की पावर होगी. टॉप ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट 299 PS की पावर देगा.

केबिन में मिलेंगी तीन Screens.

नई इलेक्ट्रिक SUV के केबिन में 10-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 15-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन मिलेगी. इसके अलावा, आगे बैठे यात्री के लिए 12-इंच की अलग स्क्रीन का विकल्प भी दिया जाएगा. कंपनी ने जरूरी फंक्शन को इस्तेमाल करना आसान बनाने के लिए फिजिकल बटन भी वापस दिए हैं. इसमें मसाज और वेंटिलेशन वाले फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और Harman Kardon साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स भी विकल्प के तौर पर मिल सकते हैं. फीचर्स अलग-अलग वेरिएंट के अनुसार बदलेंगे. इसके अलावा, SUV में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड और कई डिजिटल कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. बड़े केबिन और आरामदायक सीटों के कारण यह कार लंबे सफर के लिए भी उपयोगी हो सकती है. Volkswagen ने इंटीरियर को मॉडर्न और प्रीमियम लुक देने पर भी खास ध्यान दिया है.

भारत में कब होगी Launch?

Volkswagen ID. Tiguan की यूरोप में बिक्री 2027 की शुरुआत में शुरू होने वाली है. जर्मनी में इसकी शुरुआती कीमत 42,695 यूरो रखी गई है. हालांकि, यह यूरोपीय कीमत है और इसे भारत की संभावित कीमत नहीं माना जाना चाहिए. कंपनी ने अभी भारतीय बाजार में इस इलेक्ट्रिक SUV को लॉन्च करने की पुष्टि नहीं की है. इसलिए भारत में इसकी लॉन्च डेट और कीमत के बारे में फिलहाल कोई निश्चित दावा नहीं किया जा सकता.

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