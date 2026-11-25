Amazon Autos UK Launch: हर तरफ अब ऑनलाइन शॉपिंग की डिमांड बढ़ रही है. जिसे देखते हुए अब Amazon अपने ग्राहकों को कार खरीदने की सुविधा भी ऑनलाइन देने जा रहा है. क्योंकि कंपनी ने ऐलान किया है कि वह 2027 की शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम में अपनी खास कार बिक्री सेवा Amazon Autos लॉन्च करेगी.

अमेरिका के बाद यह पहला देश होगा जहां लोग सीधे अमेजन प्लेटफॉर्म के जरिए नई और पुरानी गाड़ियां खरीद सकेंगे. बता दें कि इस सेवा के तहत सबसे पहले दक्षिण कोरियाई ऑटो कंपनी Hyundai अपने मॉडल्स पेश करेगी. जिसके बाद कई अन्य ब्रांड्स भी जुड़ेंगे.

Hyundai होगी पहली लॉन्च पार्टनर कंपनी

जानकारी दें दे कि Amazon Autos के यूके लॉन्च के लिए Hyundai को पहला आधिकारिक ऑटो पार्टनर बनाया गया है. शुरुआत में ग्राहक इस प्लेटफॉर्म पर हुंडई की इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और पेट्रोल कारें देख सकेंगे.

जबकि इसमें IONIQ 3, IONIQ 5, KONA और i20 जैसे लोकप्रिय मॉडल शामिल रहेंगे. इसके अलावा यूके का बड़ा डीलर ग्रुप Vertu Motors भी इस प्लेटफॉर्म पर सर्टिफाइड पुरानी कारों की लिस्टिंग करेगा.

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घर बैठे मिलेगी सभी जानकारी

आपको बता दें कि अब नई कार खरीदने के अनुभव को बाकी ऑनलाइन शॉपिंग की तरह आसान और पारदर्शी बनाना है. ग्राहक अपने घर से ही नजदीकी डीलरशिप के पास मौजूद गाड़ियों का लाइव स्टॉक देख सकेंगे.

वहीं प्लेटफॉर्म पर कार की असली कीमत दिखेगी. जिसमें किसी तरह के छिपे हुए चार्ज नहीं होंगे. साथ ही लोग अपनी पुरानी कार की एक्सचेंज वैल्यू भी तुरंत जांच सकेंगे.

कर सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग

वहीं अब अमेजन पर ही ग्राहक अपनी पसंद की कार चुन सकेंगे और फाइनेंस और EMI के ऑप्शन की तुलना भी कर सकेंगे. इसके बाद वे ऑनलाइन टोकन पैसा देकर कार को अपने नाम रिजर्व कर सकते हैं.

लेकिन कागजी कार्रवाई और कार की फाइनल डिलीवरी नजदीकी डीलरशिप पर जाकर ही पूरी होगी. इससे ग्राहकों को ऑनलाइन सुविधा के साथ डीलर का भरोसा भी मिलता रहेगा.

अमेरिका में मिली सफलता

बता दें कि अमेजन ने सबसे पहले दिसंबर 2024 में अमेरिका के 48 शहरों में इस सेवा की शुरुआत की थी. वहां ग्राहकों का शानदार रिस्पॉन्स मिलने के बाद अब यह सेवा 150 से ज्यादा शहरों और 35 कार ब्रांड्स तक फैल चुकी है.

जबकि कंपनी को उम्मीद है कि यूके में भी यह मॉडल कार खरीदने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा और आने वाले महीनों में और भी कंपनियां इससे जुड़ेंगी.

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