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हिंदी न्यूज़ऑटोBMW-Mercedes को मिलेगी टक्कर? भारत आ रहे 3 नए Luxury Brands

BMW-Mercedes को मिलेगी टक्कर? भारत आ रहे 3 नए Luxury Brands

भारत में Denza, Tata Avinya और Hyundai Genesis जैसे तीन नए प्रीमियम कार ब्रांड आने की तैयारी में हैं. जानें संभावित लॉन्च टाइमलाइन और शुरुआती मॉडल

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 11 Oct 2026 12:14 PM (IST)
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भारत में लग्जरी कारों का बाजार अब नए बदलाव के लिए तैयार है. BMW, Mercedes-Benz और Audi जैसी कंपनियों के बीच जल्द तीन नए प्रीमियम कार ब्रांड अपनी जगह बनाने की कोशिश कर सकते हैं. इनमें चीन की BYD का लग्जरी ब्रांड Denza, Tata Motors का Avinya और दक्षिण कोरिया की Hyundai का Genesis शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इन तीनों ब्रांड्स की एंट्री 2026 से 2027 के बीच होने की उम्मीद है. 

हालांकि, सभी की लॉन्च टाइमलाइन और भारत में आने वाले मॉडल अलग-अलग हैं. Denza ने 2026 में भारत आने की योजना की पुष्टि की है, जबकि Avinya और Genesis के 2027 में आने की संभावना है. इन ब्रांड्स के आने से ग्राहकों को लग्जरी कारों के नए विकल्प मिल सकते हैं, लेकिन BMW और Mercedes-Benz को कितनी टक्कर मिलेगी, यह कीमत और कारों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा.

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Denza: BYD का लग्जरी ब्रांड.

Denza, इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD का प्रीमियम ब्रांड है, जिसकी भारत में एंट्री 2026 में होने की उम्मीद है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी शुरुआत में D9 लग्जरी MPV और Z9 GT जैसे मॉडल पेश कर सकती है. Denza D9 बड़ी और आरामदायक MPV है, जबकि Z9 GT एक प्रीमियम परफॉर्मेंस कार है. हालांकि, भारत में आने वाले मॉडल के पावरट्रेन, फीचर्स और कीमत की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. Denza की एंट्री से भारत में लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों और प्रीमियम MPV के विकल्प बढ़ सकते हैं.

Tata Avinya: भारत का अपना Premium EV Brand.

Tata Motors ने Avinya को अपने प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार ब्रांड के रूप में पेश करने की योजना बनाई है. इसकी पहली इलेक्ट्रिक कार 2027 की दूसरी छमाही में आने की उम्मीद है. रिपोर्ट के अनुसार, पहला मॉडल एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV हो सकता है, जिसकी अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख से 35 लाख रुपये के बीच रहने की संभावना है. यह कीमत अभी आधिकारिक नहीं है. Avinya के जरिए Tata Motors अपने मौजूदा Tata.ev ब्रांड से ऊपर एक अलग प्रीमियम पहचान बनाने की कोशिश करेगी. हालांकि, इसकी पहली कार के अंतिम डिजाइन, फीचर्स और कीमत की पुष्टि का इंतजार है.

Genesis: Hyundai की लग्जरी कारें.

Genesis दक्षिण कोरिया की Hyundai का लग्जरी कार ब्रांड है, जिसकी भारत में एंट्री 2027 की दूसरी छमाही में होने की संभावना है. रिपोर्ट के मुताबिक, Genesis GV80 SUV और GV80 Coupe शुरुआती मॉडल हो सकते हैं. कंपनी की योजना भारत में कारों को इंपोर्ट किए गए CKD किट के जरिए असेंबल करने की भी बताई गई है, जिससे कीमतों को प्रतिस्पर्धी रखने में मदद मिल सकती है. हालांकि, भारत में आने वाले शुरुआती मॉडल और उनकी कीमतों की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है. Genesis की एंट्री से BMW, Mercedes-Benz और Audi जैसी कंपनियों को लग्जरी SUV सेगमेंट में एक नया प्रतिद्वंद्वी मिल सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 11 Oct 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
3 New Luxury Car Brands
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