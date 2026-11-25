EV Charger in Apartment Parking: इंडिया में अभी सबसे ज्यादा डिमांड इलेक्ट्रिक गाड़ियों की देखी जा रही है. क्योंकि हर साल EV बिक्री का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है. लेकिन अभी भी लोगों के सामने सबसे बड़ी चिंता रोजाना चार्जिंग की होती है. अपने घर में रहने वाले लोग आसानी से चार्जर लगवा लेते हैं लेकिन अपार्टमेंट या हाउसिंग सोसाइटी में रहने वालों के मन में कई सवाल रहते हैं.

क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या वे अपनी पार्किंग में खुद का EV चार्जर लगवा सकते हैं या RWA इसमें रोक लगा सकता है. जिसके चलते बिजली मंत्रालय ने इस बारे में साफ नियम बनाए हैं. तो चलिए इस खबर में जानतें हैं कि अपार्टमेंट पार्किंग में चार्जर लगवाने के नियम क्या हैं.

क्या कहता है नियम?

आपको बता दें कि बिजली मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार अपार्टमेंट निवासी अपनी अलॉट की गई पार्किंग में निजी EV चार्जर लगवा सकते हैं. इसके लिए सोसाइटी के कॉमन चार्जिंग स्टेशन का इंतजार करना जरूरी नहीं है.

हालांकि यह पार्किंग जगह कानूनी रूप से आपके फ्लैट के नाम आवंटित होनी चाहिए. यदि आप किराए पर रहते हैं तो चार्जर लगवाने से पहले मकान मालिक की लिखित सहमति लेना जरूरी होता है.

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RWA की क्या रहती है भूमिका?

जानकारी दें दे कि नियमों के तहत कोई भी RWA बिना ठोस सुरक्षा कारण के अलॉटेड पार्किंग में चार्जर लगवाने से मना नहीं कर सकता. लेकिन फिर भी काम शुरू करने से पहले सोसाइटी मैनेजमेंट को लिखित जानकारी देना या NOC लेना सही रहता है. क्योंकि बिजली की तार कॉमन एरिया या शाफ्ट से होकर जाती है. इसलिए RWA से बात करना जरूरी है. इससे फ्यूचर में किसी भी विवाद से बचा जा सकता है.

लोड बढ़ाने का तरीका

बता दें कि अपार्टमेंट में चार्जर लगाने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं. पहला आप अपने फ्लैट के मौजूदा बिजली मीटर से कनेक्शन ले सकते हैं. लेकिन आपका स्वीकृत लोड पर्याप्त होना चाहिए. जबकि दूसरा आप बिजली कंपनी यानी DISCOM से EV चार्जिंग के लिए अलग मीटर वाला नया कनेक्शन भी ले सकते हैं. घरेलू मीटर से चार्ज करने पर सामान्य घरेलू बिजली दरें ही लागू होती हैं.

इन बातों का ध्यान रखना जरूरी

जानकारी दें दे कि चार्जर लगवाते समय सुरक्षा नियमों से समझौता नहीं करना चाहिए. इसलिए हमेशा प्रमाणित चार्जर का ही चुनाव करें और इंस्टॉलेशन किसी अनुभवी इलेक्ट्रिशियन से करवाएं.

वहीं सही अर्थिंग, अच्छी क्वालिटी की केबल और सुरक्षा स्विच लगवाना बेहद जरूरी है. ताकि शॉर्ट सर्किट का खतरा न रहे. साथ ही चार्जर इस तरह लगाएं कि आसपास की गाड़ियों को आने-जाने में कोई दिक्कत न हो.

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