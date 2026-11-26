राजस्थान के डूंगरपुर जिले की राजनीति में जिला प्रमुख चुनाव के दौरान बुधवार को एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसमें जिला परिषद की सत्ता का फैसला मतदान के बजाय लॉटरी से हुआ. बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के बीच जिला परिषद में सीटों की संख्या बराबर होने के कारण जिला प्रमुख पद का परिणाम लॉटरी के जरिए तय किया गया. इसमें BAP प्रत्याशी अनुतोष रोत के नाम की पर्ची निकलने के बाद उन्हें डूंगरपुर जिला परिषद का जिला प्रमुख निर्वाचित घोषित किया गया. इस फैसले के साथ ही जिला परिषद में जिला प्रमुख की कुर्सी BAP के खाते में चली गई.

जिला प्रमुख चुनाव को लेकर बुधवार सुबह से ही जिला कलेक्ट्रेट परिसर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई थीं. बीजेपी और BAP दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था. चुनाव प्रक्रिया जिला कलेक्ट्रेट स्थित जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और समर्थकों की नजरें चुनाव के अंतिम परिणाम पर टिकी हुई थीं.

बीजेपी और BAP ने उतारे अपने प्रत्याशी

जिला प्रमुख पद के लिए बीजेपी की ओर से कांतिलाल डामोर ने नामांकन दाखिल किया, जबकि भारत आदिवासी पार्टी की ओर से अनुतोष रोत ने अपना नामांकन पत्र जमा करवाया. वहीं, कांग्रेस की ओर से पुंजीलाल परमार ने जिला प्रमुख पद के लिए नामांकन पत्र लिया था, लेकिन उन्होंने अंतिम समय तक नामांकन दाखिल नहीं किया. इसके चलते कांग्रेस की ओर से कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं रहा और मुकाबला बीजेपी तथा BAP के बीच रह गया.

37 वार्डों में किसी भी दल को नहीं मिला स्पष्ट बहुमत

दरअसल, डूंगरपुर जिला परिषद के कुल 37 वार्डों के चुनाव परिणाम में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था. बीजेपी को 14 सीटें, भारत आदिवासी पार्टी को 14 सीटें और कांग्रेस को 9 सीटें मिली थीं. बीजेपी और BAP के बीच सीटों का आंकड़ा बराबर होने के कारण जिला प्रमुख चुनाव में दोनों दलों की दावेदारी बनी हुई थी. ऐसे में जिला प्रमुख की कुर्सी का फैसला जिले की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम हो गया था.

मतदान नहीं हुआ तो लॉटरी से तय हुआ परिणाम

चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रत्याशी की ओर से मतदान नहीं किए जाने के बाद बराबरी की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से परिणाम तय किया गया. लॉटरी में BAP प्रत्याशी अनुतोष रोत के नाम की पर्ची निकलने के बाद निर्वाचन प्रक्रिया के तहत उन्हें जिला प्रमुख निर्वाचित घोषित किया गया. इस तरह बिना मतदान के ही जिला प्रमुख पद का फैसला हो गया.

कांग्रेस के नामांकन नहीं भरने से बदले राजनीतिक समीकरण

जिला प्रमुख चुनाव से पहले बीजेपी, BAP और कांग्रेस के बीच समर्थन और गठबंधन को लेकर राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी था. कांग्रेस की ओर से पुंजीलाल परमार ने नामांकन पत्र लिया, लेकिन उसे जमा नहीं करवाने के कारण पार्टी चुनावी मुकाबले में शामिल नहीं हुई. इसके बाद बीजेपी और BAP के बीच जिला प्रमुख पद को लेकर मुकाबला रह गया.

कुल मिलाकर डूंगरपुर जिला परिषद के चुनाव में 14-14 सीटों की बराबरी, कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरना और अंत में लॉटरी से हुआ फैसला पूरे चुनाव की सबसे अहम घटनाएं रहीं. अब BAP के अनुतोष रोत के जिला प्रमुख निर्वाचित होने के बाद जिला परिषद की आगामी कार्यप्रणाली और जिले के विकास से जुड़े मुद्दों पर सभी की निगाहें रहेंगी.