Lynk Co 07 GT Crash Test: ऑटोमोबाइल मार्केट की दुनिया में आपने गाड़ियों की मजबूती चेक करने के लिए कई तरीके देखें हैं. लेकिन चीनी ऑटो कंपनी Geely के ब्रांड Lynk & Co ने अपनी कार की मजबूती और सेफ्टी दिखाने के लिए एक बेहद हैरान करने वाला स्टंट किया है. जिसने सभी को एकदम हैरान कर दिया है.

क्योंकि चीन के झांगजियाकोऊ में हुए इस डेमो में Lynk & Co 07 GT हाइब्रिड वैगन को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहाड़ की ढलान से नीचे उतारा गया. कार हवा में उछली, जमीन से टकराई और करीब छह बार पलटी खाने के बाद आखिरकार अपने पहियों पर आकर रुकी. इस खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

छह बार पलटने के बाद भी खुले दरवाजे

आपको बता दें कि वीडियो में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतनी बार पलटने के बाद भी कार के चारों दरवाजे आसानी से खुल गए. कंपनी के मुताबिक यह कोई आम प्रोटोटाइप नहीं बल्कि प्रोडक्शन मॉडल था.

जबकि हादसे के दौरान साइड कर्टन एयरबैग छह सेकंड से ज्यादा समय तक खुले रहे और केबिन का ढांचा भी काफी हद तक सेफ बना रहा. विंडशील्ड और साइड खिड़कियां भी सही सलामत दिखीं जबकि कांच की छत में हल्की दरार आई लेकिन वह अंदर नहीं गिरी.

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In the ongoing battle for most dramatic car safety demo, Lynk & Co has decided to launch a 07 GT off the end of a runway and over a cliff. It went well. pic.twitter.com/oZuglCHP0X — Inside China Auto (@InsideChinaAuto) November 19, 2026

दमदार पावर और हाइब्रिड तकनीक

जानकारी दें दे कि Lynk & Co 07 GT सिर्फ सेफ्टी स्टंट की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी ताकत के लिए भी चर्चा में है. यह एक प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल है जो 530 हॉर्सपावर तक की ताकत और 764 Nm टॉर्क पैदा कर सकता है.

जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार इस भारी झटके के बावजूद कार की हाइब्रिड बैटरी में आग लगने जैसी कोई घटना सामने नहीं आई. वहीं कंपनी का दावा है कि यह कार साल 2027 में यूरोप के बाजार में भी पेश की जाएगी.

अन्य गाड़ियों का कैसे रहा प्रदर्शन

कंपनी ने बताया कि यह पहाड़ वाला स्टंट उन 17 कड़े परीक्षणों का हिस्सा था जो छह अलग-अलग मॉडल्स पर किए गए. इसी दौरान 900L एसयूवी को 12 मीटर की ऊंचाई से गिराकर दस बार पलटाने का टेस्ट भी किया गया.

गीली और कंपनी के अधिकारियों ने इसे सेफ्टी का बड़ा सबूत बताया लेकिन ऑटो विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे स्टंट स्वतंत्र क्रैश टेस्ट रेटिंग की जगह नहीं ले सकते.

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