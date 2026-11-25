Ethanol Blended Petrol Rules: हमारे देश में अभी पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल की मात्रा को लेकर नई बहस छिड़ गई है. क्योंकि हाल ही में कर्नाटक में तय सीमा से ज्यादा एथेनॉल मिलाने के आरोपों के बाद अब केरल सरकार ने भी अपने राज्य में बिक रहे पेट्रोल की जांच के आदेश दिए हैं.

जबकि केरल के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर शुद्ध पेट्रोल के सैंपल मांगे हैं. ताकि लैब में सही जांच की जा सके. जबकि अब इस विवाद के बीच आम वाहन मालिकों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या कोई राज्य सरकार एथेनॉल मिला पेट्रोल बेचने से मना कर सकती है या इसके नियम क्या कहते हैं.

क्यों मांगे शुद्ध पेट्रोल के सैंपल?

जानकारी दें दे कि केरल सरकार ने राज्य के कई जिलों में पेट्रोल पंपों से फ्यूल के सैंपल लेकर जांच के लिए सरकारी केमिकल लैब में भेजे हैं. जबकि राज्य के अधिकारियों का कहना है कि सही जांच और तुलना के लिए उन्हें 100 प्रतिशत शुद्ध यानी बिना एथेनॉल वाले पेट्रोल की जरूरत है. तेल कंपनियों द्वारा यह सैंपल उपलब्ध न कराने पर राज्य सरकार ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है.

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क्या राज्य सरकार रोक लगा सकती है?

बात करें कानूनी नियमों की तो भारत में पेट्रोलियम उत्पादों और ईंधन के मानकों का अधिकार मुख्य रूप से केंद्र सरकार के पास है. जबकि भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के तहत पूरे देश में फ्यूल की गुणवत्ता और E20 पेट्रोल के मानक तय होते हैं.

इसलिए कोई भी राज्य सरकार अपने लेवल पर केंद्र की राष्ट्रीय एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति को लागू करने या एथेनॉल मिले पेट्रोल की बिक्री रोकने से इनकार नहीं कर सकती.

राज्यों को पूरा हक

बता दें कि भले ही राज्य सरकारें एथेनॉल पॉलिसी को रद्द न कर सकें लेकिन उनके पास फ्यूल में मिलावट रोकने का पूरा कानूनी अधिकार है. क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और मोटर स्पिरिट नियमों के तहत राज्य के अधिकारी पेट्रोल पंपों पर छापेमारी और सैंपलिंग कर सकते हैं.

यदि किसी पंप पर तय 20 प्रतिशत की सीमा से ज्यादा एथेनॉल या कोई अन्य मिलावट पाई जाती है तो राज्य सरकार सख्त कार्रवाई कर सकती है.

आम लोगों की क्या है चिंता?

आपको बता दें कि इस पूरे विवाद के पीछे आम लोगों की सबसे बड़ी चिंता गाड़ी का माइलेज और इंजन की सेहत है. देश में अब भी लाखों ऐसी पुरानी कारें और बाइक चल रही हैं.

जिन्हें 20 प्रतिशत एथेनॉल के हिसाब से नहीं बनाया गया है. ज्यादा एथेनॉल होने से इंजन के पुर्जों को नुकसान पहुंचने और माइलेज घटने का डर बना रहता है. इसी वजह से ग्राहक शुद्ध पेट्रोल या कम एथेनॉल वाले ऑप्शन की मांग कर रहे हैं.

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