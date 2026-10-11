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हिंदी न्यूज़ऑटोछोटी Cars में भी Hybrid Technology की Entry, कितना बढ़ेगा Mileage?

छोटी Cars में भी Hybrid Technology की Entry, कितना बढ़ेगा Mileage?

Maruti Suzuki, Toyota, Hyundai और Renault छोटी Hybrid Cars लाने की तैयारी में हैं. जानें संभावित मॉडल, Mileage और लॉन्च से जुड़ी अहम बातें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 11 Oct 2026 01:01 PM (IST)
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भारत में छोटी कारों का बाजार आने वाले समय में बड़ा बदलाव देख सकता है. अभी Hybrid Technology वाली कई कारों की कीमत 15 लाख रुपये से ज्यादा है, लेकिन अब कंपनियां इस तकनीक को छोटी और किफायती कारों में लाने की तैयारी कर रही हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, Maruti Suzuki, Toyota, Hyundai और Renault अगले 18 से 24 महीनों में करीब छह छोटी Hybrid Cars पेश कर सकती हैं. 

इन कारों में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ईंधन की खपत कम करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, सभी कारों के नाम, कीमत और लॉन्च की तारीख अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि नई Hybrid Technology से Mileage कितना बढ़ेगा और क्या ये कारें आम ग्राहकों के बजट में आएंगी.

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Maruti Suzuki की छोटी Cars में मिलेगा Hybrid Option.

Maruti Suzuki एक किफायती Series Hybrid System पर काम कर रही है, जिसे Fronx, Baleno, Swift और Brezza जैसे मॉडल में इस्तेमाल किया जा सकता है. इस तकनीक में पेट्रोल इंजन बिजली बनाने का काम कर सकता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर पहियों को चलाएगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Fronx Hybrid के लिए 35 से 40 kmpl तक के Mileage का अनुमान लगाया जा रहा है. लेकिन कंपनी ने अभी इस कार का आधिकारिक Mileage घोषित नहीं किया है. इसलिए इस आंकड़े को संभावित लक्ष्य समझना चाहिए, पक्का माइलेज नहीं.

Toyota, Hyundai और Renault भी तैयार.

रिपोर्ट के मुताबिक, Toyota अपनी Urban Cruiser Taisor का Hybrid Version ला सकती है, जबकि Hyundai भारत के लिए एक छोटी Hybrid Car तैयार कर रही है. Hyundai के मॉडल को 2027 के मध्य में पेश किए जाने की संभावना जताई गई है. वहीं, Renault की आने वाली Bridger Compact SUV में भी Hybrid Powertrain मिलने की उम्मीद है. इन कारों की लॉन्च टाइमलाइन और फीचर्स को लेकर अभी पूरी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. इसलिए इनके Mileage और कीमत के बारे में फिलहाल कोई निश्चित दावा करना सही नहीं होगा.

कितना बढ़ेगा Mileage और क्या होगी कीमत.

Hybrid Technology में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम करते हैं, जिससे खासकर ट्रैफिक में ईंधन बचाने में मदद मिल सकती है. हालांकि, वास्तविक Mileage ड्राइविंग स्टाइल, सड़क और ट्रैफिक की स्थिति पर निर्भर करेगा. छोटी Hybrid Cars की कीमत मौजूदा पेट्रोल मॉडल से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इनमें अतिरिक्त बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होगा. फिर भी, अगर कंपनियां इन्हें किफायती कीमत पर पेश करती हैं, तो ग्राहकों को पेट्रोल खर्च कम करने का विकल्प मिल सकता है. फिलहाल, इन कारों के आधिकारिक Mileage और कीमत की घोषणा का इंतजार करना होगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 11 Oct 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Hybrid Technology
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