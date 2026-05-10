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हिंदी न्यूज़ऑटोयूपी में अगर नहीं है ये नंबर प्लेट तो 15 हजार के चालान के लिए हो जाएं तैयार, जानें क्या है नियम?

यूपी में अगर नहीं है ये नंबर प्लेट तो 15 हजार के चालान के लिए हो जाएं तैयार, जानें क्या है नियम?

HSRP Number Plate: परिवहन विभाग ने PUC सिस्टम को HSRP डेटा से जोड़ दिया है. यानी अब केवल उन्हीं गाड़ियों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनेगा, जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 10 May 2026 11:08 AM (IST)
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अगर आपकी गाड़ी में अभी तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी है तो आपको सावधान होने की जरूरत है. पहले के मुकाबले अब यूपी परिवहन विभाग ने HSRP को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं. नए नियमों के मुताबिक, बिना HSRP वाली गाड़ियों का Pollution Under Control (PUC) सर्टिफिकेट नहीं बनेगा. ऐसे में अगर कोई शख्स बिना PUC के गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो उसे भारी चालान भरना पड़ सकता है. सरकार के इस कदम का उद्देश्य फर्जी नंबर प्लेट और गाड़ी से जुड़े अपराधों पर रोक लगाना है.

कितने हजार रुपये का चालान?

नए नियम के मुताबिक, परिवहन विभाग ने PUC सिस्टम को HSRP डेटा से जोड़ दिया है. यानी अब केवल उन्हीं गाड़ियों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनेगा, जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होगी. अगर किसी गाड़ी में HSRP नहीं है तो उसका PUC नहीं बनेगा और सड़क पर बिना PUC गाड़ी चलाना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसी स्थिति में गाड़ी मालिक को 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं, HSRP न होने पर अलग से 5,000 रुपये का चालान लगाया जा सकता है. यानी कुल मिलाकर 15,000 रुपये तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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यह नियम खास तौर पर उन गाड़ियों पर लागू किया गया है, जो 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए थे. दरअसल, अप्रैल 2019 के बाद बनने वाले ज्यादातर वाहनों में कंपनी की ओर से पहले से ही HSRP लगाकर दी जाती है. लेकिन पुरानी गाड़ियों में अभी भी बड़ी संख्या में सामान्य नंबर प्लेट लगी हुई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में करोड़ों पुराने वाहन अभी भी बिना HSRP के चल रहे हैं.

क्या होती है HSRP प्लेट?

HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक खास एल्युमिनियम नंबर प्लेट होती है.इसमें अशोक चक्र का होलोग्राम, 10 अंकों का यूनिक लेजर कोड और वाहन की डिजिटल जानकारी दर्ज होती है. यह प्लेट आसानी से हटाई नहीं जा सकती और रात में भी साफ दिखाई देती है. इससे चोरी, फर्जी नंबर प्लेट और अपराध में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की पहचान करना आसान हो जाता है.

अगर आपने अभी तक HSRP नहीं लगवाई है तो इसे ऑनलाइन आसानी से बुक किया जा सकता है. इसके लिए वाहन मालिक को Book My HSRP वेबसाइट पर जाकर अपनी RC, इंजन नंबर और चेसिस नंबर की जानकारी भरनी होती है. इसके बाद नजदीकी डीलर और स्लॉट चुनकर ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है. तय समय पर जाकर वाहन में HSRP लगवाई जा सकती है.

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Published at : 10 May 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
PUC Certificate UP Traffic Rules UP HSRP Number Plate HSRP Traffic Rules
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