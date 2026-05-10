क्या एक गेट से 'पंखा' करने से घट जाता है कार का तापमान, जानें कितनी काम की यह ट्रिक?

Car Cooling Trick: मई-जून की चिलचिलाती गर्मी में अगर कार लंबे समय तक धूप में खड़ी रहे तो उसका केबिन बहुत गर्म हो जाता है. दरवाजा खोलते ही अंदर से गर्म हवा का तेज झोंका बाहर आता है, जिससे कार में बैठना मुश्किल लगने लगता है. कई बार सीट बेल्ट, सीट और स्टेरिंग तक इतने गर्म हो जाते हैं कि हाथ लगाने से भी डर लगता है. ऐसे में ज्यादातर लोग तुरंत एसी ऑन कर देते हैं, लेकिन कार को ठंडा होने में फिर भी समय लगता है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक खास ट्रिक काफी वायरल हो रही है, जिसमें कार के दरवाजे को पंखे की तरह खोलने और बंद करने की सलाह दी जाती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या सच में कार के एक गेट से पंखा करने से कार का तापमान घट जाता है और यह का ट्रिक कितने काम की है?

क्या सच में काम करती है यह ट्रिक?

यह तरीका सिर्फ इंटरनेट का वायरल जुगाड़ नहीं बल्कि इसके पीछे हवा के दबाव और एयर फ्लो का साइंस काम करता है. जब कार धूप में बंद रहती है तो उसके अंदर की हवा काफी गर्म हो जाती है. अगर कार की एक खिड़की पूरी तरह नीचे कर दी जाए और दूसरे तरफ के दरवाजे को तेजी से 5 से 6 बार खोला और बंद किया जाए तो अंदर की गर्म हवा तेजी से बाहर निकलती है. इस प्रक्रिया को डोर फेंसिंग या डोर पंपिंग ट्रिक कहा जाता है.

ये भी पढ़ें-नए अपडेट्स और एडवांस फीचर्स के साथ आई Skoda Kodiaq 2026, यहां पढ़े कैसा है रिव्यू?

कैसे उसे करें इस ट्रिक का यूज?

इस ट्रिक को यूज करने के लिए सबसे पहले कार की एक साइड की खिड़की पूरी तरह नीचे करें. अब दूसरी तरफ का दरवाजा तेजी से खोले और बंद करें. ऐसा करने से कार के अंदर और बाहर के दबाव में बदलाव होता है. इससे केबिन में फंसी गर्म हवा बाहर निकलने लगती है और बाहर की ठंडी हवा अंदर आती है. कई मामलों में इससे कार का तापमान कुछ डिग्री तक तेजी से कम हो सकता है.

एसी चलाने से पहले क्यों फायदेमंद है यह तरीका?

अगर पहले कार की गर्म हवा बाहर निकाल दी जाए और उसके बाद एसी चालू किया जाए तो एसी को केबिन ठंडा करने में कम से मेहनत करनी पड़ती है. इससे कार जल्दी ठंडी हो जाती है. इसके उलट कई लोग खिड़कियां खोलकर एसी चलाते हैं. लेकिन ऐसा करने पर ठंडी हवा भी बाहर निकलती है. ऐसे में कार को ठंडा होने में ज्यादा समय लगता है.

ये भी पढ़ें-Car Buying Tips: सेकेंड हैंड कार खरीदते समय न करें ये गलती, ऐसे पहचानें एक्सीडेंटेड गाड़ी