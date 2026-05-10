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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Cooling Trick: क्या एक गेट से 'पंखा' करने से घट जाता है कार का तापमान, जानें कितनी काम की यह ट्रिक?

Car Cooling Trick: क्या एक गेट से 'पंखा' करने से घट जाता है कार का तापमान, जानें कितनी काम की यह ट्रिक?

Car Cooling Trick: यह तरीका सिर्फ इंटरनेट का वायरल जुगाड़ नहीं बल्कि इसके पीछे हवा के दबाव और एयर फ्लो का साइंस काम करता है. जब कार धूप में बंद रहती है तो उसके अंदर की हवा काफी गर्म हो जाती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 10 May 2026 10:14 AM (IST)
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Car Cooling Trick: मई-जून की चिलचिलाती गर्मी में अगर कार लंबे समय तक धूप में खड़ी रहे तो उसका केबिन बहुत गर्म हो जाता है. दरवाजा खोलते ही अंदर से गर्म हवा का तेज झोंका बाहर आता है, जिससे कार में बैठना मुश्किल लगने लगता है. कई बार सीट बेल्ट, सीट और स्टेरिंग तक इतने गर्म हो जाते हैं कि हाथ लगाने से भी डर लगता है. ऐसे में ज्यादातर लोग तुरंत एसी ऑन कर देते हैं, लेकिन कार को ठंडा होने में फिर भी समय लगता है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक खास ट्रिक काफी वायरल हो रही है, जिसमें कार के दरवाजे को पंखे की तरह खोलने और बंद करने की सलाह दी जाती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या सच में कार के एक गेट से पंखा करने से कार का तापमान घट जाता है और यह का ट्रिक कितने काम की है?

क्या सच में काम करती है यह ट्रिक?

यह तरीका सिर्फ इंटरनेट का वायरल जुगाड़ नहीं बल्कि इसके पीछे हवा के दबाव और एयर फ्लो का साइंस काम करता है. जब कार धूप में बंद रहती है तो उसके अंदर की हवा काफी गर्म हो जाती है. अगर कार की एक खिड़की पूरी तरह नीचे कर दी जाए और दूसरे तरफ के दरवाजे को तेजी से 5 से 6 बार खोला और बंद किया जाए तो अंदर की गर्म हवा तेजी से बाहर निकलती है. इस प्रक्रिया को डोर फेंसिंग या डोर पंपिंग ट्रिक कहा जाता है. 

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कैसे उसे करें इस ट्रिक का यूज?

इस ट्रिक को यूज करने के लिए सबसे पहले कार की एक साइड की खिड़की पूरी तरह नीचे करें. अब दूसरी तरफ का दरवाजा तेजी से खोले और बंद करें. ऐसा करने से कार के अंदर और बाहर के दबाव में बदलाव होता है. इससे केबिन में फंसी गर्म हवा बाहर निकलने लगती है और बाहर की ठंडी हवा अंदर आती है. कई मामलों में इससे कार का तापमान कुछ डिग्री तक तेजी से कम हो सकता है. 

एसी चलाने से पहले क्यों फायदेमंद है यह तरीका? 

अगर पहले कार की गर्म हवा बाहर निकाल दी जाए और उसके बाद एसी चालू किया जाए तो एसी को केबिन ठंडा करने में कम से मेहनत करनी पड़ती है. इससे कार जल्दी ठंडी हो जाती है. इसके उलट कई लोग खिड़कियां खोलकर एसी चलाते हैं. लेकिन ऐसा करने पर ठंडी हवा भी बाहर निकलती है. ऐसे में कार को ठंडा होने में ज्यादा समय लगता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 10 May 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Car Cooling Trick Hot Car Temperature Reduction Viral Car Cooling Hack Door Pumping Method
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