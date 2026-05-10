30 किलोमीटर से ज्यादा माइलेज, Renault पेश करने जा रही Mini Duster, जानिए खासियत

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हिंदी न्यूज़ऑटो30 किलोमीटर से ज्यादा माइलेज, Renault पेश करने जा रही Mini Duster, जानिए क्या होगी खासियत?

30 किलोमीटर से ज्यादा माइलेज, Renault पेश करने जा रही Mini Duster, जानिए क्या होगी खासियत?

Renault Mini Duster: गाड़ी में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 360 डिग्री कैमरा और ADAS जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 10 May 2026 09:59 AM (IST)
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भारतीय कार बाजार में SUV सेगमेंट लगातार तेजी से बढ़ रहा है. इसी को देखते हुए Renault अपनी नई कॉम्पैक्ट SUV मिनी डस्टर यानी Renault Bridger पर काम कर रही है. माना जा रहा है कि यह SUV कंपनी की पॉपुलर Renault Duster पर बेस्ड होगी, लेकिन साइज में छोटी और कीमत में ज्यादा किफायती हो सकती है. कंपनी इसे खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए तैयार कर रही है जो दमदार SUV लुक, बेहतर माइलेज और मॉडर्न फीचर्स वाली कार कम बजट में खरीदना चाहते हैं. 

किन गाड़ियों से होगा मुकाबला?

जानकारी के मुताबिक, Renault Bridger को सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में उतारा जा सकता है. इसका मुकाबला Tata Nexon, Maruti Suzuki Brezza, Hyundai Venue और Kia Sonet जैसी लोकप्रिय SUVs से होगा. कंपनी इसमें मजबूत और बॉक्सी डिजाइन दे सकती है, जिससे यह देखने में काफी रफ एंड टफ SUV लगेगी. इसमें बड़ी ग्रिल, LED DRL, रूफ रेल्स, चौड़े व्हील आर्च और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस जैसे डिजाइन एलिमेंट देखने को मिल सकते हैं.

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कितना माइलेज देगी गाड़ी?

नई Bridger को मॉडर्न प्लेटफॉर्म पर तैयार किए जाने की संभावना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इसमें नया पावरट्रेन दे सकती है. इस इंजन से लैस मिनी डस्टर यानी ब्रिजर 30 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है. ऐसे में यह कम खर्च में चलने वाली SUV बन सकती है. गाड़ी में 1.2 लटर हाइब्रिड इंजन दिया जाएगा, जो कि 3-सिलेंडर इंजन है. यह मिलर साइकिल पर काम करेगा. इस इंजन की खूबी इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है. रेनॉल्ट का टारगेट इसके जरिए हाई माइलेज हासिल करना है. 

फीचर्स और लॉन्चिंग

फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और प्रीमियम इंटीरियर मिलने की उम्मीद है. वहीं, सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 360 डिग्री कैमरा और ADAS जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए जा सकते हैं.

Renault Bridger को कंपनी 2027 तक भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है. इसे मिडिल क्लास ग्राहकों के लिए आकर्षक विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है. अगर यह SUV भारत में लॉन्च होती है तो यह Renault के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि भारतीय ग्राहक आजकल स्टाइलिश डिजाइन, अच्छा माइलेज और एडवांस फीचर्स वाली कॉम्पैक्ट SUVs को काफी पसंद कर रहे हैं, 

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Published at : 10 May 2026 09:59 AM (IST)
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