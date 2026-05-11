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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या AC चलाते ही कार में आती है बदबू? तुरंत कर लें यह काम तो दूर होगी दिक्कत

क्या AC चलाते ही कार में आती है बदबू? तुरंत कर लें यह काम तो दूर होगी दिक्कत

Car Maintenance Tips: क्या कार का AC चालू करते ही बदबू आने लगती है? जानिए इसके कारण और आसान उपाय, जिससे आपकी कार का AC फिर से ताजी और साफ हवा देगा.

By : गौतम सिंह | Updated at : 11 May 2026 05:47 PM (IST)
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गर्मी के मौसम में कार का AC सबसे जरूरी फीचर बन जाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि AC ऑन करते ही कार के अंदर से अजीब बदबू आने लगती है. यह समस्या काफी आम है, लेकिन अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह आपकी सेहत और कार दोनों के लिए परेशानी बन सकती है. ज्यादातर मामलों में बदबू का कारण गंदगी, नमी या AC सिस्टम में जमा बैक्टीरिया होते हैं.

AC फिल्टर गंदा होने से आती है बदबू

कार के AC में एक केबिन एयर फिल्टर लगा होता है, जो बाहर की धूल और गंदगी को अंदर आने से रोकता है. समय के साथ इस फिल्टर में धूल, मिट्टी और नमी जमा होने लगती है. यही गंदगी बाद में बदबू का कारण बनती है. अगर AC चलाते समय बदबू आ रही है तो सबसे पहले केबिन एयर फिल्टर की जांच करवानी चाहिए. जरूरत पड़ने पर इसे साफ करें या बदलवा दें. आमतौर पर 10 से 15 हजार किलोमीटर के बाद फिल्टर बदलना बेहतर माना जाता है.

AC में जमा नमी बनती है बैक्टीरिया की वजह

कई बार लोग कार बंद करने से पहले सीधे AC ऑफ नहीं करते. इससे AC सिस्टम में नमी जमा रह जाती है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस बनने लगते हैं. यही वजह है कि AC चालू करते ही खराब स्मेल आने लगती है. इस परेशानी से बचने के लिए कार बंद करने से 2-3 मिनट पहले AC बंद कर दें और सिर्फ फैन चलने दें. इससे अंदर की नमी सूख जाती है और बदबू की समस्या कम हो जाती है.

AC वेंट्स की सफाई भी है जरूरी

कार के AC वेंट्स में भी धूल और गंदगी जमा हो जाती है. अगर लंबे समय तक सफाई न हो तो यह बदबू और एलर्जी का कारण बन सकती है. इसलिए समय-समय पर AC वेंट्स की सफाई करवाना जरूरी है. आप चाहें तो AC क्लीनिंग स्प्रे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे बदबू जल्दी दूर हो जाती है और कार के अंदर ताजी हवा महसूस होती है.

लंबे समय तक नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

अगर AC से लगातार बदबू आ रही है और आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो बाद में AC कूलिंग भी प्रभावित हो सकती है. कई बार गैस लीकेज या AC कॉइल में गंदगी भी इसकी वजह बन जाती है. इसलिए समय-समय पर AC सर्विस करवाना जरूरी है. कार का AC साफ और सही हालत में रहेगा तो सफर आरामदायक भी रहेगा और आपकी सेहत भी सुरक्षित रहेगी.

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About the author गौतम सिंह

गौतम सिंह एबीपी न्यूज में बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके पास करीब 4 वर्षों का अनुभव है, जिसमें से पिछले 1.5 साल से वह ABP Live से जुड़े हुए हैं.

गौतम ने अपने करियर में नेशनल, वर्ल्ड, राजनीति, चुनाव और विभिन्न राज्यों से जुड़ी खबरों पर काम किया है. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Central University of South Bihar, गया से पूरी की है. इससे पहले वह ETV Bharat, हैदराबाद में भी कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 11 May 2026 05:47 PM (IST)
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Auto News Car AC Car Maintenance Tips
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