हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में नोएडा समेत 38 जिलों में आंधी-तूफान का अलर्ट, मेघगर्जन के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी

UP Weather: यूपी में नोएडा समेत 38 जिलों में आंधी-तूफान का अलर्ट, मेघगर्जन के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी

UP Weather: उत्तर प्रदेश में कही धूप तो कहीं आंधी तूफान के साथ बारिश का सिलसिला जारी हैं. मौसम विभाग ने आज नोएडा-गाजियाबाद समेत प्रदेश के 38 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 12 May 2026 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आज 12 मई मंगलवार को नोएडा-गाजियाबाद समेत कई जिलों में मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश होने होगी. कई जगहों पर 40-50 किमी की रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई हैं. मौसम में आए इस बदलाव के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती हैं. वहीं लोगों को सावधान रहने की भी हिदायत दी गई है. 

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी के दोनों पश्चिमी और पूर्वी संभागों के 38 जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश के बाकी हिस्से में आज मौसम शुष्क रहेगा और धूप निकलेगी. आने वाले दो-तीन दिनों प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने कहा का अनुमान हैं. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी. कहीं धूप तो कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती हैं. 

इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

यूपी में आज नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, मेरठ, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और बलरामपुर में गरज चमक के साथ बारिश होगी. इन जिलों में बिजली गिरने और 50 किमी की रफ़्तार से आंधी चलने की चेतावनी दी गई है. 

यूपी कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी ने बुलाई सभी जिलाध्यक्षों की बैठक, मिशन-27 पर बनेगी रणनीति

लखनऊ से नोएडा तक मौसम का हाल

राजधानी लखनऊ में आज मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान हैं. सुबह से ही आसमान साफ़ बना हुआ हैं और धूप निकलेगी. दिन होते-होते गर्मी में इजाफा होगा. आज यहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा. वहीं नोएडा-गाजियाबाद की बात करें तो यहां आज आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए हुए हैं. दिनभर बादलों की आवाजाही रहेगी. कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती हैं. 

IMD का कहना है कि इस बारिश की वजह से राज्य में गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली हैं. अगले एक हफ्ते में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 5-7 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी होगी वहीं रात में भी गर्मी बढ़ेगी.  

'राजनीतिक कुसंस्कार, वैचारिक दिवालियापन', PM पर सपा सांसद के बयान पर CM योगी का निशाना

Published at : 12 May 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में नोएडा समेत 38 जिलों में आंधी-तूफान का अलर्ट, मेघगर्जन के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी
यूपी में नोएडा समेत 38 जिलों में आंधी-तूफान का अलर्ट, मेघगर्जन के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राजनीतिक कुसंस्कार, वैचारिक दिवालियापन', PM पर सपा सांसद के बयान पर CM योगी का निशाना
'राजनीतिक कुसंस्कार, वैचारिक दिवालियापन', PM पर सपा सांसद के बयान पर CM योगी का निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में अब जनता करेगी 'स्वच्छता रैंकिंग', चौराहों पर लगे QR कोड, स्कैन कर दें सीधा फीडबैक
उत्तराखंड में अब जनता करेगी 'स्वच्छता रैंकिंग', चौराहों पर लगे QR कोड, स्कैन कर दें सीधा फीडबैक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mahoba News: महोबा में महिला आरक्षण को लेकर महिलाओं में गुस्सा, सपा सांसद और विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी
महोबा में महिला आरक्षण को लेकर महिलाओं में गुस्सा, सपा सांसद और विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिल्ली में 'दहशत' का नया चेहरा ! | Crime News | Delhi News | Crime News Hindi
UP News: Noida में दिल दहला देने वाला हादसा! खेलते-खेलते मासूम पर गिरा भारी लोहे का गेट, मौत!
PM Modi on Gold | Bharat Ki Baat: PM के 'सेविंग प्लान' पर कैसा 'संग्राम'? | Gold Price | PM Modi
Janhit | Tamil Nadu New CM: ये है साउथ का नया 'पावर कपल'? | Vijay | Trisha | TVK
PM modi on Gold | Sandeep Chaudhary: PM की बचत अपील का सबसे सटीक विश्लेषण | LPG-Oil Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील पर आया शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
PM मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील पर आया शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
महाराष्ट्र
पीएम मोदी की अपील पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'लोगों को लग रहा है कि क्या फिर...'
पीएम मोदी की अपील पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'लोगों को लग रहा है कि क्या फिर...'
आईपीएल 2026
Priyansh Arya ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
प्रियांश आर्य ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
बॉलीवुड
'रणवीर सिंह को 5 और वैनिटी वैन दे दो', गौरव गेरा ने किया 'धुरंधर' एक्टर को डिफेंड, फराह खान का ऐसा था रिएक्शन
'रणवीर सिंह को 5 और वैनिटी वैन दे दो', गौरव गेरा ने किया 'धुरंधर' एक्टर को डिफेंड, फराह खान का ऐसा था रिएक्शन
विश्व
मिडिल ईस्ट में शांति की आखिरी उम्मीद खत्म! यूएस ने ठुकराया ईरान का ऑफर, होर्मुद बंद से तेल की कीमतों में आग
मिडिल ईस्ट में शांति की आखिरी उम्मीद खत्म! यूएस ने ठुकराया ईरान का ऑफर, होर्मुद बंद से तेल की कीमतों में आग
विश्व
होर्मुज से धड़ाधर पाकिस्तान लेकर आ रहा तेल टैंकर, क्यों इस्लामाबाद पर इतना मेहरबान हुआ ईरान?
होर्मुज से धड़ाधर पाकिस्तान लेकर आ रहा तेल टैंकर, क्यों इस्लामाबाद पर इतना मेहरबान हुआ ईरान?
टेक्नोलॉजी
कितने साल होती है सोलर पैनल की लाइफ, कैसे तय होती है इसकी एक्सपायरी डेट?
कितने साल होती है सोलर पैनल की लाइफ, कैसे तय होती है इसकी एक्सपायरी डेट?
हेल्थ
Summer Care Tips: खून सूखना-जलन या सूजन... ज्यादा गर्मी से हमारे शरीर पर क्या पड़ता है असर, यह कितनी खतरनाक?
खून सूखना-जलन या सूजन... ज्यादा गर्मी से हमारे शरीर पर क्या पड़ता है असर, यह कितनी खतरनाक?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget