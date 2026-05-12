यूपी में नोएडा समेत 38 जिलों में आंधी-तूफान का अलर्ट, मेघगर्जन के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी

उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आज 12 मई मंगलवार को नोएडा-गाजियाबाद समेत कई जिलों में मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश होने होगी. कई जगहों पर 40-50 किमी की रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई हैं. मौसम में आए इस बदलाव के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती हैं. वहीं लोगों को सावधान रहने की भी हिदायत दी गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी के दोनों पश्चिमी और पूर्वी संभागों के 38 जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश के बाकी हिस्से में आज मौसम शुष्क रहेगा और धूप निकलेगी. आने वाले दो-तीन दिनों प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने कहा का अनुमान हैं. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी. कहीं धूप तो कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती हैं.

इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

यूपी में आज नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, मेरठ, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और बलरामपुर में गरज चमक के साथ बारिश होगी. इन जिलों में बिजली गिरने और 50 किमी की रफ़्तार से आंधी चलने की चेतावनी दी गई है.

यूपी कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी ने बुलाई सभी जिलाध्यक्षों की बैठक, मिशन-27 पर बनेगी रणनीति

लखनऊ से नोएडा तक मौसम का हाल

राजधानी लखनऊ में आज मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान हैं. सुबह से ही आसमान साफ़ बना हुआ हैं और धूप निकलेगी. दिन होते-होते गर्मी में इजाफा होगा. आज यहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा. वहीं नोएडा-गाजियाबाद की बात करें तो यहां आज आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए हुए हैं. दिनभर बादलों की आवाजाही रहेगी. कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती हैं.

IMD का कहना है कि इस बारिश की वजह से राज्य में गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली हैं. अगले एक हफ्ते में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 5-7 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी होगी वहीं रात में भी गर्मी बढ़ेगी.

'राजनीतिक कुसंस्कार, वैचारिक दिवालियापन', PM पर सपा सांसद के बयान पर CM योगी का निशाना



