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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'मैं भारत में घुस गई’...पाकिस्तानी महिला का वीडियो वायरल, लोगों ने मिनटों में खोल दी पोल

Video: 'मैं भारत में घुस गई’...पाकिस्तानी महिला का वीडियो वायरल, लोगों ने मिनटों में खोल दी पोल

वीडियो 9 मई को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था और देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर हजारों लाइक्स और सैकड़ों कमेंट आ चुके थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 12 May 2026 06:45 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर और खुद को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बताने वाली महिला का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला दावा करती दिखाई दे रही है कि उसने भारत-पाकिस्तान बॉर्डर को बेहद आसानी से पार कर लिया और कुछ कदम चलते ही भारत की जमीन पर पहुंच गई. वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर हलचल मच गई और कई लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या भारत की सीमा में घुसना इतना आसान है? हालांकि जैसे-जैसे वीडियो लोगों तक पहुंचा, वैसे-वैसे सोशल मीडिया यूजर्स ने महिला के दावे की सच्चाई पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और कई लोगों ने इसे भ्रामक बताया.

बॉर्डर पार करने का किया दावा

दरअसल, इंस्टाग्राम पर Sana Qadir नाम की एक महिला ने वीडियो शेयर किया जिसमें वह पाकिस्तान के कसूर इलाके के पास स्थित गंडा सिंह बॉर्डर क्रॉसिंग के आसपास दिखाई देती है. वीडियो में महिला दावा करती है कि वह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर खड़ी है जहां सिर्फ कुछ बांस और कपड़े की रस्सी जैसी अस्थायी बाधाएं लगी हुई हैं. इसके बाद वह एक निर्माणाधीन इलाके की तरफ इशारा करते हुए उसे भारत का हिस्सा बताती है और फिर उस तरफ जाकर दावा करती है कि उसने भारत में कदम रख दिया है.

लोगों ने वीडियो में पकड़ ली बड़ी बात

वीडियो वायरल होने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने महिला के दावे को गलत बताया. लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखने के बाद दावा किया कि जिस जगह महिला खड़ी थी वहां पीछे बॉर्डर गेट साफ नजर आ रहा था, जिससे पता चलता है कि वह अभी भी पाकिस्तान की तरफ ही मौजूद थी. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि जिस निर्माण स्थल को महिला भारत बता रही थी, वह भी असल में पाकिस्तान की सीमा के अंदर ही था और वास्तविक अंतरराष्ट्रीय सीमा उससे काफी दूर थी. यही वजह है कि लोगों ने इस वीडियो को “मिसइन्फॉर्मेशन” और “वायरल स्टंट” कहना शुरू कर दिया.

यह भी पढ़ें: दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता, चलती कार की छत पर कपल ने किया लिपलॉक, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर जमकर हुई बहस

वीडियो 9 मई को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था और देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर हजारों लाइक्स और सैकड़ों कमेंट आ चुके थे. कई भारतीय यूजर्स ने वीडियो पर नाराजगी जताई तो वहीं कुछ लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, “अगर इतना आसान होता तो बॉर्डर की जरूरत ही क्या थी?” एक यूजर ने लिखा, “वीडियो बनाकर व्यूज लेने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं.” वहीं कुछ लोगों ने सीमा सुरक्षा बलों पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब देते हुए कहा कि बिना सही जानकारी के ऐसे वीडियो पर भरोसा नहीं करना चाहिए.

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Published at : 12 May 2026 06:45 AM (IST)
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