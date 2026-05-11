1 करोड़ रुपये की सुपरबाइक लॉन्च होते ही Sold Out, लकड़ी के प्रीमियम बॉक्स में होगी डिलीवरी

इटैलियन सुपरबाइक कंपनी Ducati ने भारत में अपनी बेहद खास और लिमिटेड एडिशन बाइक Ducati Panigale V4 Lamborghini लॉन्च कर दी है. इस सुपरबाइक की एक्स-शोरूम कीमत करीब 1 करोड़ रुपये रखी गई है. खास बात यह है कि लॉन्च के तुरंत बाद ही इसकी सभी यूनिट्स बुक हो गईं. दुनियाभर में इस अल्ट्रा-रेयर बाइक का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है और यह पूरी तरह सोल्ड आउट हो चुकी है.

दरअसल, डुकाटी और Lamborghini की पार्टनरशिप को खास बनाने के लिए तैयार की गई इस बाइक की दुनिया में सिर्फ 630 यूनिट्स बनाई जाएंगी. भारत में भी इसकी बहुत कम यूनिट्स उपलब्ध कराई गई हैं, जिसकी वजह से यह सुपरबाइक और ज्यादा खास बन गई है.

लकड़ी के खास क्रेट में मिलेगी बाइक की डिलीवरी

बता दें कि Ducati इस प्रीमियम बाइक की डिलीवरी भी बेहद खास अंदाज में करने वाली है. कंपनी हर ग्राहक को बाइक के साथ ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट, स्पेशल बाइक कवर और पर्सनलाइज्ड बॉक्स दे रही है. इसके अलावा बाइक को एक खास डिजाइन वाले लकड़ी के क्रेट में डिलीवर किया जाएगा. यह क्रेट बाइक के रंग से मैच करता है और इसके साथ रियर स्टैंड भी मिलेगा.

दमदार इंजन और शानदार परफॉर्मेंस

Ducati Panigale V4 Lamborghini में 1103cc का V4 Desmosedici Stradale इंजन दिया गया है. यह इंजन 216bhp की ताकत और 122.1Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बाइक में टाइटेनियम साइलेंसर और खास इंजन कैलिब्रेशन दिया गया है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा शानदार हो जाती है. इस सुपरबाइक का वजन बिना फ्यूल के सिर्फ 185 किलोग्राम है, जो इसे बेहद तेज और हल्का बनाता है. कंपनी का दावा है कि इसका पावर-टू-वेट रेशियो 1.17bhp प्रति किलोग्राम है.

कार्बन फाइबर और Lamborghini से इंस्पायर्ड डिजाइन

इस बाइक में कार्बन फाइबर का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया है. फेयरिंग, मडगार्ड, चेन गार्ड और कई दूसरे हिस्सों में कार्बन फाइबर देखने को मिलता है. बाइक का डिजाइन Lamborghini Revuelto सुपरकार से इंस्पायर्ड है. इसके टेल सेक्शन, विंगलेट्स और खास एल्यूमीनियम वील्स को Lamborghini की डिजाइन लैंग्वेज के अनुसार तैयार किया गया है. सीट का डिजाइन भी Revuelto के केबिन से प्रेरित बताया जा रहा है.

एडवांस फीचर्स से लैस है सुपरबाइक

इस लिमिटेड एडिशन Ducati बाइक में Ohlins इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन, 17 लीटर फ्यूल टैंक, एडजस्टेबल फुटरेस्ट और Ducati Vehicle Observer जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा Race eCBS सिस्टम भी मिलता है, जो हाई स्पीड पर बेहतर कंट्रोल देने में मदद करता है.

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