Smart Ring है बड़े काम की चीज, इन मामलों में स्मार्टवॉच को भी छोड़ देती है पीछे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्मार्ट रिंग हर फोन के साथ आसानी से काम करती है।

Smartwatch Vs Smart Ring: स्मार्ट रिंग के आने के बाद स्मार्टवॉच अब पुराने जमाने की चीज लगने लगी है. स्मार्ट रिंग को आप हाथ की किसी भी उंगली में पहन सकते हैं और यह आपके वाइटल्स से लेकर मूवमेंट और स्लीप आदि को बेहतर तरीके से मॉनीटर कर सकती है. इसमें ऐसे लगभग सारे फीचर्स हैं, जो एक स्मार्टवॉच में मिलते हैं. इसलिए कई लोग अब स्मार्टवॉच की जगह स्मार्ट रिंग को प्रेफर करने लगे हैं. आज हम आपको स्मार्ट रिंग के ऐसे कुछ फायदे बताने जा रहे हैं, जिनके आधार पर यह डिवाइस स्मार्टवॉच को भी पीछे छोड़ देता है.

स्क्रीन के झंझट से छुटकारा

हाथ में स्मार्टफोन, घर में स्मार्ट टीवी और बाहर मार्केट में स्मार्ट डिस्प्ले, हर जगह लोग स्क्रीन देखकर परेशान हो चुके हैं. ऐसी स्थिति में स्मार्ट रिंग एक बिल्कुल पैसिव एक्सपीरियंस देती है. यानी यह आपको डिस्टर्ब किए बिना अपना काम करती रहती है. इसका डेटा देखने के लिए जरूर आपको स्क्रीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन यह अपना काम बिना स्क्रीन के करती है. इस कारण नोटिफिकेशन और डिस्प्ले ऑन-ऑफ रहने का झंझट खत्म हो जाता है.

स्मार्टवॉच से ज्यादा चलती है बैटरी

स्मार्ट रिंग में डिस्प्ले न होने का एक बड़ा फायदा बैटरी लाइफ के तौर पर भी देखने को मिलता है. 24 घंटे काम करने के बावजूद कई रिंग्स सिंगल चार्ज पर हफ्ते भर चल जाती हैं. इसकी तुलना में स्मार्टवॉच की बैटरी कम चलती है. यही कारण है कि कई लोग चार्जिंग के झंझट को कम करने के लिए स्मार्टवॉच की जगह स्मार्ट रिंग को यूज करना प्रेफर करते हैं.

किसी भी काम में रुकावट नहीं

कई लोगों को स्मार्टवॉच भारी लगती है. इस कारण वो इसे पहनकर सो नहीं सकते. इसके अलावा कई लोग चार्जिंग के लिए भी स्मार्टवॉच को खोलकर सोते हैं. इससे स्लीप ट्रैकिंग नहीं हो पाती. दूसरी तरफ स्मार्ट रिंग के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. यह आसानी से उंगली में फिट हो जाती है और इसे पहनकर बिना किसी परेशानी के सोया भी जा सकता है. इस कारण स्लीप ट्रैकिंग के लिए कई लोग स्मार्ट रिंग यूज करना पसंद करते हैं.

हर फोन के साथ कंपैटिबल

स्मार्टवॉच से उलट स्मार्ट रिंग हर फोन के साथ कंपैटिबल होती है. कई स्मार्टवॉच ऐसी हैं, जो सिर्फ एंड्रॉयड फोन के साथ ही काम करती हैं, वहीं अगर इन्हें आईफोन के साथ यूज किया जाए तो सारे फीचर यूज नहीं हो सकते. स्मार्ट रिंग के साथ ऐसी दिक्कत नहीं होती और ये एंड्रॉयड और आईफोन के साथ बिना किसी परेशानी के काम करती है.

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