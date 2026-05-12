सेलेब्स और क्रिकेटर भी नहीं बेच पाए ये कारें, आखिरकार भारत से समेटना पड़ा बोरिया-बिस्तर

भारत में कार कंपनियां अपनी गाड़ियों को पॉपुलर बनाने के लिए अक्सर बड़े फिल्म सितारों और क्रिकेट खिलाड़ियों को ब्रांड एंबेसडर बनाती हैं. कंपनियों को उम्मीद रहती है कि मशहूर चेहरों की वजह से लोग उनकी कारों की तरफ आकर्षित होंगे और बिक्री बढ़ेगी. कई बार ऐसा होता भी है, लेकिन सिर्फ सेलिब्रिटी के प्रचार से कोई कार सफल हो जाए, यह जरूरी नहीं होता. भारतीय बाजार में ऐसी कई गाड़ियां आईं जिन्हें बड़े सितारों ने प्रमोट किया, लेकिन फिर भी वे ग्राहकों के बीच ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सकीं और आखिरकार फ्लॉप साबित हुईं.

Fiat Palio

ऐसी ही एक कार थी Fiat Palio, जिसे Sachin Tendulkar ने प्रमोट किया था. उस समय Fiat भारत में अपनी मजबूत वापसी करना चाहती थी और Palio को काफी स्टाइलिश और दमदार कार माना जाता था. इसमें शानदार 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन और मजबूत बिल्ड क्वालिटी मिलती थी, जो उस दौर की दूसरी हैचबैक कारों से अलग थी. शुरुआत में इस कार को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, लेकिन खराब सर्विस नेटवर्क और महंगे मेंटेनेंस की वजह से लोग इससे दूर होने लगे. धीरे-धीरे इसकी बिक्री गिरती गई और यह बाजार से गायब हो गई.

Datsun Go

इसके बाद Datsun Go भी काफी चर्चा में रही. इस कार को बॉलीवुड अभिनेता Aamir Khan ने प्रमोट किया था. Nissan ने Datsun ब्रांड के जरिए भारत के बजट कार बाजार में बड़ी एंट्री करने की कोशिश की थी. Datsun Go को कम कीमत, अच्छे स्पेस और माइलेज के साथ लॉन्च किया गया था. लेकिन ग्राहकों को इसकी बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी फीचर्स पसंद नहीं आए. उस समय Maruti Suzuki का दबदबा भी काफी मजबूत था, जिसके कारण Datsun Go बाजार में ज्यादा सफल नहीं हो सकी. आखिरकार Datsun ब्रांड को भारत में बंद करना पड़ा.

Force One

Force One भी ऐसी SUV थी जिसे बॉलीवुड के महानायक Amitabh Bachchan ने प्रमोट किया था. कंपनी ने इसे एक बड़ी और दमदार SUV के रूप में पेश किया था. इसमें 7 सीटें थीं और इसका लुक भी काफी मजबूत था. लेकिन ज्यादा कीमत, सीमित डीलरशिप और कमजोर ब्रांड पहचान के कारण यह SUV ग्राहकों को ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाई. धीरे-धीरे इसकी बिक्री कम होती गई और आखिर में इसे बंद कर दिया गया.

Fiat Punto

इसी तरह Fiat Punto को भारतीय क्रिकेटर Yuvraj Singh ने प्रमोट किया था. Punto को शानदार डिजाइन और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए काफी पसंद किया जाता था. इसका डिजाइन मशहूर डिजाइनर Giorgetto Giugiaro ने तैयार किया था. कार चलाने में भी यह काफी अच्छी मानी जाती थी। लेकिन Fiat की कमजोर सर्विस और सीमित नेटवर्क की वजह से लोग इसे खरीदने से बचते रहे. फेसलिफ्ट आने के बाद भी Punto ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर सकी.

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