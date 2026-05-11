Lamborghini Fenomeno Roadster हुई पेश, सिर्फ 15 लोगों को मिलेगी ये सुपरकार

सुपरकार पसंद करने वालों के लिए Lamborghini ने अपनी नई शानदार कार Fenomeno Roadster को पेश कर दिया है. ये कार सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि अपने खास डिजाइन और लिमिटेड प्रोडक्शन की वजह से भी चर्चा में है. कंपनी ने इस सुपरकार को दुनिया के चुनिंदा ग्राहकों के लिए तैयार किया है. दमदार इंजन, ओपन रूफ डिजाइन और शानदार फीचर्स के साथ यह कार लग्जरी और परफॉर्मेंस का शानदार कॉम्बिनेशन मानी जा रही है.

सिर्फ 15 यूनिट्स बनेंगी, इसलिए है बेहद खास

Lamborghini Fenomeno Roadster की सबसे बड़ी खासियत इसकी लिमिटेड यूनिट्स हैं. कंपनी दुनिया भर में इस सुपरकार की सिर्फ 15 यूनिट्स ही तैयार करेगी. यही वजह है कि लॉन्च होते ही यह कार सुपरकार लवर्स के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गई है. कम यूनिट्स होने के कारण यह कार बेहद एक्सक्लूसिव मानी जा रही है. उम्मीद की जा रही है कि इसकी कुछ यूनिट्स भारत में भी देखने को मिल सकती हैं. ऐसे में यह कार देश के अमीर कार कलेक्टर्स के लिए खास अट्रैक्टिव बन सकती है.

V12 Hybrid इंजन देता है जबरदस्त ताकत

Lamborghini ने इस सुपरकार में दमदार V12 Hybrid इंजन दिया है. यह इंजन करीब 1080hp की ताकत पैदा करता है, जिससे कार बेहद तेज रफ्तार पकड़ती है. इसके साथ 8-स्पीड ट्रांसमिशन भी दिया गया है, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और शानदार बनाता है. कंपनी के मुताबिक यह सुपरकार सिर्फ 2.4 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है. वहीं इसकी टॉप स्पीड 340 किलोमीटर प्रति घंटा तक बताई जा रही है. इतनी तेज स्पीड इसे दुनिया की सबसे फास्ट रोडस्टर कारों में शामिल करती है.

डिजाइन और फीचर्स बनाते हैं इसे खास

Fenomeno Roadster का डिजाइन काफी अट्रैक्टिव और स्पोर्टी रखा गया है. इसमें LED हेडलाइट्स, LED DRL, बड़े 22 इंच अलॉय व्हील्स और शानदार एयरोडायनामिक बॉडी दी गई है. कार का ओपन रूफ डिजाइन इसे और ज्यादा प्रीमियम बनाता है. इंटीरियर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और को-पैसेंजर स्क्रीन जैसे फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी ने कार में कार्बन फाइबर पार्ट्स का भी इस्तेमाल किया है, जिससे वजन कम और परफॉर्मेंस बेहतर होती है.

कीमत का खुलासा अभी नहीं

Lamborghini ने फिलहाल Fenomeno Roadster की कीमत की जानकारी नहीं दी है. हालांकि, इसके लिमिटेड एडिशन और शानदार फीचर्स को देखते हुए माना जा रहा है कि इसकी कीमत करोड़ों रुपये में होगी.

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