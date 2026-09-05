UK के पूर्व PM यूज करते हैं भारत में बनी ये बाइक, जानिए खासियत

भारत में बनी एक खास बाइक इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि इसे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन चलाते नजर आए हैं. दरअसल, जॉनसन ने BSA Bantam मोटरसाइकिल की सवारी की, जिसका निर्माण भारत में किया जाता है.

इसका वीडियो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया. इस वीडियो ने इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि BSA मूल रूप से एक ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड है, लेकिन अब इसका मालिकाना हक भारतीय महिंद्रा ग्रुप के पास है.

आनंद महिंद्रा ने शेयर किया वीडियो

वीडियो में बोरिस जॉनसन बताते हैं कि उनके पास Birmingham Small Arms यानी BSA की एक मोटरसाइकिल है, जो भारत में बनी है. उन्होंने BSA Bantam को भारत और ब्रिटेन के बीच तकनीकी सहयोग का अच्छा उदाहरण बताया. इसके बाद वह खुले मैदान में इस बाइक की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं.

आनंद महिंद्रा ने बोरिस जॉनसन का यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया. उन्होंने जॉनसन को बाइक पसंद करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें खुशी है कि वह उस बाइक का आनंद ले रहे हैं, जिसे कंपनी ने दोबारा बाजार में उतारा है और अब भारत में बनाती है.

Thank you for the plug Mr. Johnson



We’re delighted to see you enjoying the bike we’ve resurrected & now build in India…



As long as you don’t want us to rechristen BSA as the ‘Boris Small Arms’ company…



🙂 pic.twitter.com/5GRLBmyD6K — anand mahindra (@anandmahindra) August 31, 2026

आनंद महिंद्रा ने अपने पोस्ट में बोरिस जॉनसन के नाम को लेकर हल्का-फुल्का मजाक भी किया. उन्होंने मजाक में कहा कि उम्मीद है BSA का नाम बदलकर “Boris Small Arms” नहीं करना पड़ेगा.

BSA का पूरा नाम Birmingham Small Arms है. यह एक पुराना ब्रिटिश ब्रांड है, जिसकी मोटरसाइकिलों की काफी लंबी विरासत रही है. अब BSA ब्रांड महिंद्रा ग्रुप के स्वामित्व में है और इसका संचालन Classic Legends के जरिए किया जाता है. यही कंपनी Jawa और Yezdi जैसे मोटरसाइकिल ब्रांड्स से भी जुड़ी है.

पुरानी Bantam से कितनी अलग है नई बाइक?

BSA Bantam नाम का इतिहास काफी पुराना है. मूल Bantam बाइक को ब्रिटेन में 1948 से 1971 के बीच बनाया गया था. यह एक हल्की 2-स्ट्रोक मोटरसाइकिल थी और इसमें 123cc से 173cc तक के इंजन इस्तेमाल किए जाते थे. नई Bantam उसी पुराने नाम और डिजाइन से प्रेरणा लेती है, लेकिन इसे आधुनिक तकनीक और नए डिजाइन के साथ तैयार किया गया है.

नई BSA Bantam में 344cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है. यह इंजन करीब 29 PS की पावर और 29 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. बाइक में आगे और पीछे डिस्क ब्रेक के साथ ABS भी दिया गया है.

डिजाइन की बात करें तो नई Bantam में पुराने दौर की बाइक जैसा रेट्रो लुक देखने को मिलता है. इसमें गोल LED हेडलैंप, सिंगल-पीस सीट, कॉम्पैक्ट रियर सेक्शन और गोल टेल-लैंप व इंडिकेटर्स दिए गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाइक के कुछ प्लेटफॉर्म और सस्पेंशन कंपोनेंट्स Jawa 42 FJ से भी जुड़े हैं.

भारत में बनती है, लेकिन यहां नहीं बिकती

सबसे दिलचस्प बात यह है कि BSA Bantam का निर्माण भारत में होता है, लेकिन फिलहाल इसे भारतीय बाजार में नहीं बेचा जाता. यह बाइक मुख्य रूप से UK और यूरोपीय बाजारों के लिए तैयार की जाती है और भारत से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जाती है. भारत में BSA की मौजूदा रेंज में Gold Star और 650 Scrambler जैसे मॉडल शामिल हैं.

बोरिस जॉनसन जैसे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री का भारत में बनी BSA Bantam को चलाना भारतीय मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी खास माना जा रहा है. एक पुराने ब्रिटिश ब्रांड की बाइक का भारत में तैयार होकर विदेशों में बिकना इस पूरी कहानी को और दिलचस्प बनाता है. यही वजह है कि आनंद महिंद्रा ने भी इस वीडियो को खास अंदाज में शेयर किया और इसे भारत-ब्रिटेन के तकनीकी जुड़ाव की मिसाल के तौर पर पेश किया.

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