Nitrogen in Car Tyres: पेट्रोल पंप या टायर शॉप पर हवा भरवाते समय अक्सर कर्मचारियों द्वारा सामान्य हवा की जगह नाइट्रोजन गैस भरवाने की सलाह दी जाती है. इसे लेकर कई वाहन चालकों के मन में तरह-तरह के सवाल और भ्रम रहते हैं, खासकर यह कि क्या नाइट्रोजन भरवाने से गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है. ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के अनुसार, सामान्य हवा में पहले से ही लगभग 78 प्रतिशत नाइट्रोजन, 21 प्रतिशत ऑक्सीजन और 1 प्रतिशत नमी व अन्य गैसें होती हैं. वहीं, टायरों के लिए इस्तेमाल होने वाली नाइट्रोजन 93 से 99 प्रतिशत तक शुद्ध और पूरी तरह नमी-मुक्त होती है, जो गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर सकारात्मक असर डालती है.

क्या नाइट्रोजन भरवाने से माइलेज में कमी आती है?

यह धारणा पूरी तरह गलत है कि टायर में नाइट्रोजन भरवाने से माइलेज कम होता है. इसके विपरीत, नाइट्रोजन गैस माइलेज को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है. दरअसल, नाइट्रोजन के अणु ऑक्सीजन की तुलना में बड़े होते हैं, जिसके कारण यह गैस टायर की रबर से बहुत धीमी गति से बाहर निकलती है.

सामान्य हवा के मुकाबले नाइट्रोजन टायर के अंदर सही एयर प्रेशर को लंबे समय तक बनाए रखती है. जब टायर में हवा का दबाव सही रहता है, तो सड़क पर टायर का घर्षण कम होता है और इंजन पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता. हालांकि, इससे माइलेज में कोई बहुत बड़ा चमत्कारी उछाल नहीं आता, लेकिन सही प्रेशर बने रहने के कारण ईंधन की बचत जरूर होती है.

गर्मी और हाईवे ड्राइविंग में टायर फटने का खतरा होता है कम

नाइट्रोजन एक ठंडी और निष्क्रिय गैस है, जिस पर बाहरी तापमान के उतार-चढ़ाव का असर सामान्य हवा के मुकाबले काफी कम होता है. गर्मियों के दिनों में या एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार में लगातार गाड़ी चलाने से टायर गर्म होते हैं. सामान्य हवा में नमी होने के कारण गर्मी पाकर उसका दबाव तेजी से बढ़ता है, जिससे टायर फटने का खतरा रहता है. नाइट्रोजन टायर के तापमान को स्थिर रखने में मदद करती है, इसलिए हवाई जहाज, रेसिंग कारों और भारी वाहनों में भी इसी का उपयोग किया जाता है.

व्हील रिम और टायर की उम्र बढ़ाने में भी है मददगार

सामान्य कंप्रेस्ड हवा में पानी की भाप यानी नमी मौजूद होती है. यह नमी लंबे समय में टायर के अंदरूनी हिस्से, वाल्व और खासतौर पर स्टील के व्हील रिम में जंग लगने का कारण बनती है. चूंकि नाइट्रोजन पूरी तरह सूखी गैस होती है, इसलिए यह रिम को जंग से बचाती है और टायर की रबर को भी अंदर से सुरक्षित रखती है. इससे टायर की कुल उम्र बढ़ जाती है.

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खर्च, उपलब्धता और सावधानियां जिनका रखें ध्यान

जहां पेट्रोल पंपों पर सामान्य हवा मुफ्त में मिल जाती है, वहीं चारों टायरों में नाइट्रोजन भरवाने के लिए करीब 150 से 200 रुपये तक का खर्च आता है. इसके अलावा, छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में नाइट्रोजन की उपलब्धता कम होती है. यदि आप पहली बार सामान्य हवा की जगह नाइट्रोजन भरवा रहे हैं, तो पहले टायर की पुरानी हवा को पूरी तरह खाली कराना जरूरी होता है. वहीं, आपातकालीन स्थिति में नाइट्रोजन वाले टायर में सामान्य हवा मिलाना पूरी तरह सुरक्षित है, हालांकि इससे शुद्ध नाइट्रोजन के फायदे थोड़े कम हो जाते हैं.

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