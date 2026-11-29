Nissan Terrano 2026: जापानी वाहन निर्माता कंपनी Nissan जल्द ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी नई एसयूवी Nissan Terrano को उतारने की तैयारी कर रही है. लॉन्च से ठीक पहले चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वेबसाइट पर इस एसयूवी के प्रोडक्शन-स्पेक मॉडल की जानकारियां और तस्वीरें लीक हो गई हैं.

इस एसयूवी को सबसे पहले अप्रैल में आयोजित बीजिंग ऑटो शो में एक कॉन्सेप्ट मॉडल के रूप में दिखाया गया था. इसका निर्माण चीन में झेंगझोउ निसान जॉइंट वेंचर द्वारा किया जाएगा और इसे लैटिन अमेरिका, आसियान देशों और मध्य पूर्व जैसे प्रमुख वैश्विक बाजारों में लॉन्च किया जाएगा.

साइज में टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी बड़ी है नई एसयूवी

नई निसान टेरानो एक बेहद विशाल और मजबूत लैडर-फ्रेम ऑफ-रोडर एसयूवी है. इसकी कुल लंबाई 5,098 मिलीमीटर और व्हीलबेस 2,850 मिलीमीटर है. आकार के मामले में यह भारतीय बाजार में लोकप्रिय टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी बड़ी है, जिसकी लंबाई 4,795 मिलीमीटर और व्हीलबेस 2,745 मिलीमीटर है.

इतना ही नहीं, यह लंबाई में टोयोटा लैंड क्रूजर 250 से भी करीब 110 मिलीमीटर ज्यादा बड़ी है, हालांकि निसान की ग्लोबल फ्लैगशिप एसयूवी पेट्रोल/आर्माडा की तुलना में यह लगभग 227 मिलीमीटर छोटी है. यह एसयूवी चीन में बिकने वाले निसान फ्रंटियर प्रो पिकअप ट्रक के प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसमें 36-डिग्री का अप्रोच एंगल व 31-डिग्री का डिपार्चर एंगल मिलता है, जो इसे बेहतरीन ऑफ-रोडिंग क्षमता देता है.

पेट्रोल, डीजल और प्लग-इन हाइब्रिड इंजन का विकल्प

नई निसान टेरानो को ग्राहकों के लिए तीन अलग-अलग पावरट्रेन विकल्पों-पेट्रोल, डीजल और प्लग-इन हाइब्रिड में पेश किया जाएगा. इसके पेट्रोल वेरिएंट में 2.0-लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन दिया गया है, जो 258 hp की ताकत पैदा करता है. वहीं, डीजल मॉडल में 2.3-लीटर का चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलेगा, जो 190 हॉर्सपावर की पावर जेनरेट करता है. पेट्रोल और डीजल दोनों ही मॉडलों की टॉप स्पीड 170 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है.

इसके अलावा, प्लग-इन हाइब्रिड वेरिएंट में 207 हॉर्सपावर वाले 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 78 हॉर्सपावर की एक इलेक्ट्रिक मोटर जोड़ी गई है, जो मिलकर कुल 272 हॉर्सपावर की ताकत देती है. इस हाइब्रिड मॉडल में लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का इस्तेमाल किया गया है और इसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है.

दमदार बॉक्सी डिजाइन और दमदार ऑफ-रोड लुक

लीक हुई तस्वीरों से पता चलता है कि प्रोडक्शन मॉडल का डिजाइन काफी हद तक कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा ही बॉक्सी और मस्कुलर रखा गया है, हालांकि कुछ फैंसी एलिमेंट्स को हटा दिया गया है. एसयूवी के फ्रंट में खास लाइटिंग सेटअप, ग्रिल पर बड़ा NISSAN लेटरिंग, सीधा फ्रंट फेसिया और मजबूत बंपर दिया गया है. साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें चौकोर व्हील आर्च, सपाट रूफलाइन, आयताकार ओआरवीएम, बॉडी-कलर डोर हैंडल, साइड स्टेप्स, बड़े अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स देखने को मिलते हैं. वहीं, पीछे की तरफ वर्टिकल टेल लैंप्स, टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील और भारी-भरकम बंपर इसे एक असली ऑफ-रोडर एसयूवी का रूप देते हैं.

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हाइब्रिड मॉडल में खास बदलाव और टोइंग क्षमता

निसान टेरानो के प्लग-इन हाइब्रिड वेरिएंट को सामान्य पेट्रोल-डीजल मॉडलों से अलग दिखाने के लिए इसके डिजाइन में कुछ खास बदलाव किए गए हैं. सामान्य वेरिएंट्स में जहां बॉडी-कलर टेलगेट मिलता है, वहीं प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल में काले रंग का टेलगेट और स्पेयर व्हील के लिए एक ज्यादा मजबूत सपोर्ट ब्रैकेट दिया गया है. कंपनी ने इस एसयूवी के सभी वेरिएंट्स की टोइंग क्षमता 2,500 किलोग्राम तय की है. इसके साथ ही ग्राहकों को इसमें टो हिच, सनरूफ, रियर स्पॉयलर और अलग-अलग व्हील व बंपर डिजाइन के विकल्प भी मिलेंगे.

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