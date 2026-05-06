अब टू-व्हीलर्स के लिए इतना आसान नहीं ट्रैफिक नियम तोड़ना, पहले से सख्त हो गए नियम

अब पहले की तुलना में टू-व्हीलर्स से जुड़े ट्रैफिक नियम पहले से ज्यादा सख्त और स्पष्ट कर दिए गए हैं. सरकार चाहती है कि लोग नियमों का पालन करें, क्योंकि सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं. इसलिए अब चालान सिर्फ पैसे का जुर्माना नहीं रह गया है, बल्कि आपके ड्राइविंग रिकॉर्ड और लाइसेंस पर भी असर डाल सकता है.

अगर आप बाइक चलाते समय नियम तोड़ते हैं, जैसे हेलमेट नहीं पहनना, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना या ट्रिपल राइडिंग जैसी चीजें करते हैं तो इन सभी पर पहले से तय जुर्माने हैं और कई मामलों में ये जुर्माने काफी ज्यादा हो सकते हैं. उदाहरण के तौर पर बिना हेलमेट पकड़े जाने पर हजारों रुपये तक का चालान हो सकता है और बार-बार गलती करने पर लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है.

पहले से सख्त हो गए नियम

इसके अलावा अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो यह बहुत गंभीर अपराध माना जाता है. इसमें भारी जुर्माना, लाइसेंस सस्पेंड या यहां तक कि जेल भी हो सकती है. इसी तरह अगर आप बिना इंश्योरेंस या बिना वैध रजिस्ट्रेशन (RC) के गाड़ी चलाते हैं तो भी आपको अच्छा-खासा जुर्माना भरना पड़ सकता है.

एक और जरूरी चीज यह है कि अब चालान काटने का तरीका भी बदल रहा है. पहले जहां ट्रैफिक पुलिस मौके पर चालान काटती थी, वहीं अब ज्यादातर जगहों पर कैमरे (CCTV) और डिजिटल सिस्टम से चालान अपने-आप बन जाते हैं. जैसे ही आप नियम तोड़ते हैं, आपकी गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड हो जाता है और चालान सीधे आपके मोबाइल या ऑनलाइन पोर्टल पर आ जाता है.

बार-बार नियम तोड़ने पर क्या होगा?

अगर आपका चालान कट जाता है तो आपको उसे समय पर भरना बहुत जरूरी है. अगर आप समय पर भुगतान नहीं करते. तो जुर्माना बढ़ सकता है या आपकी गाड़ी और लाइसेंस से जुड़े काम रुक सकते हैं. अगर आपको लगता है कि चालान गलत है तो आप उसे ऑनलाइन चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक तय प्रोसेस और समय सीमा होती है.

बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए नियम और भी सख्त हैं. अगर कोई शख्स एक साल में कई बार गलती करता है, तो ऐसे मामलों में उसका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ समय के लिए सस्पेंड या पूरी तरह रद्द भी किया जा सकता है.

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