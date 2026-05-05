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हिंदी न्यूज़ऑटोIndia-UK FTA डील का असर, अब इतनी सस्ती मिल रही Range Rover, इन मॉडल्स को खरीदने में फायदा

India-UK FTA डील का असर, अब इतनी सस्ती मिल रही Range Rover, इन मॉडल्स को खरीदने में फायदा

India-UK FTA: कंपनी ने अपनी प्रीमियम SV रेंज में कुछ नए फीचर्स भी शामिल किए हैं. इसमें बेहतर एक्सटीरियर फिनिश और नए पेंट ऑप्शन्स शामिल है, जिससे ये गाड़ियां और भी आकर्षक बन गई हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 05 May 2026 02:44 PM (IST)
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भारत और यूके (United Kingdom) के बीच होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) अभी पूरी तरह लागू नहीं किया गया है, लेकिन इसका असर पहले से ही दिखने लगा है. खासकर लग्ज़री कार बाजार में महंगी गाड़ियों की कीमतें आम तौर पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी के चलते बहुत ज्यादा होती हैं. ऐसे में इस सेगमेंट में अब कुछ राहत देखने को मिल रही है. इसी कड़ी में Jaguar Land Rover ने भारत में अपनी दो बेहद प्रीमियम SUVs Range Rover SV और Range Rover Sport SV की कीमतों में बड़ी कटौती की है, जिससे लग्ज़री कार खरीदने वालों को सीधा फायदा मिलेगा.

इतने लाख रुपये का मिलेगा फायदा

दरअसल, ये दोनों मॉडल पूरी तरह से यूके से तैयार होकर CBU यूनिट के जरिए भारत आते हैं, जिन पर पहले काफी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन भारत-यूके FTA के तहत इन ड्यूटी में कमी आने की उम्मीद है. ऐसे में अब JLR ने पहले ही अपनी कीमतों को कम कर दिया है. पहले Range Rover SV की कीमत करीब 4.25 करोड़ रुपये थी, जिसे घटाकर लगभग 3.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है. वहीं Range Rover Sport SV की कीमत भी करीब 2.75 करोड़ रुपये से घटाकर लगभग 2.35 करोड़ रुपये कर दी गई है.  यानी ग्राहकों को लाखों रुपये का सीधा फायदा मिल रहा है.

हालांकि यह कटौती सभी मॉडल्स पर लागू नहीं है. केवल वहीं गाड़ियां जिनका निर्माण यूके में होता है और जो सीधे भारत में आयात की जाती हैं, उन्हीं पर इसका असर पड़ा है. भारत में लोकल स्तर पर बनने वाली गाड़ियों या उन मॉडलों पर, जो दूसरे देशों में बनते हैं, इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं देखा गया है. इसका मतलब यह है कि फिलहाल इस डिस्काउंट का फायदा केवल हाई-एंड मॉडल तक सीमित है.

नए फीचर्स किए गए शामिल 

इसके अलावा कंपनी ने अपनी प्रीमियम SV रेंज में कुछ नए फीचर्स भी शामिल किए हैं. इसमें बेहतर एक्सटीरियर फिनिश और नए पेंट ऑप्शन्स शामिल है, जिससे ये गाड़ियां और भी आकर्षक बन गई हैं, JLR का मानना है कि कीमत कम करने और फीचर्स बढ़ाने से ज्यादा ग्राहक इन अल्ट्रा-लक्ज़री SUVs की ओर आकर्षित होंगे.

ऐसे में यह कदम न केवल ग्राहकों के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह भी दिखाता है कि आने वाले समय में FTA लागू होने के बाद लग्ज़री कारें भारत में काफी हद तक और सस्ती हो सकती हैं. इससे देश का प्रीमियम ऑटोमोबाइल बाजार और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है और ग्राहकों को भी बेहतर ऑप्शन कम कीमत में मिल सकते हैं.

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Published at : 05 May 2026 02:44 PM (IST)
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