हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड1300 करोड़ की ड्रेस पहन कान्स पहुंची थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, आलिया-दीपिका भी रह गईं पीछे

1300 करोड़ की ड्रेस पहन कान्स पहुंची थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, आलिया-दीपिका भी रह गईं पीछे

Cannes Film Festival 2026: कान्स फिल्म फेस्टिवल 2025 में उर्वशी रौतेला ने अपने 1300 करोड़ रुपये के कथित रेड कार्पेट लुक से इतिहास रच दिया. 2026 में भी उर्वशी ने अपने ग्लैमरस और रॉयल लुक से कान्स रेड कार्पेट पर सबका ध्यान खींचा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 May 2026 09:13 AM (IST)
Preferred Sources

कान्स फिल्म फेस्टिवल कुछ सालों में दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट्स में शामिल हो चुका है, जहां हर साल इंटरनेशनल स्टार्स अपने शानदार और महंगे लुक्स से सबका ध्यान खींचते हैं. रेड कार्पेट पर डिजाइनर गाउन, लग्जरी ज्वेलरी और यूनिक स्टाइल लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाते हैं. बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस जैसे दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट भी कान्स में अपने फैशन सेंस को लेकर खूब सुर्खियां बटोर चुकी हैं. लेकिन साल 2025 में इस एक्ट्रेस ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसने सबसे महंगे रेड कार्पेट लुक का टैग अपने नाम कर लिया.

1300 करोड़ का था लुक

कान्स 2025 में उर्वशी रौतेला का पहला लुक सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. उन्होंने मशहूर फैशन डिजाइनर माइकल सिन्को का डिजाइन किया हुआ शानदार गाउन पहना था. इस लुक को और खास बनाने के लिए उर्वशी ने अनोखे स्टाइल का तोते के आकार वाला क्लच और दुनिया के सबसे दुर्लभ हीरों से बनी ज्वेलरी कैरी की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उर्वशी के पूरे लुक की कीमत करीब 155.9 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1300 करोड़ रुपये बताई गई. ये रकम कई बड़े हॉलीवुड और बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के बजट से भी ज्यादा थी. इससे पहले हॉलीवुड स्टार किम कार्दशियन का 5 मिलियन डॉलर का लुक सबसे महंगा था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Urvashi Rautela (@urvashirautela)

ये भी पढ़ें: Dhurandhar 2 OTT Release Date: 4 जून को ओटीटी पर आ रही है ‘धुरंधर 2’, JioHotstar ने कंफर्म कर दी रिलीज डेट

उर्वशी के इस रिकॉर्ड तोड़ लुक की सबसे बड़ी वजह उनकी लग्जरी ज्वेलरी थी. उन्होंने रेड कार्पेट पर कई दुर्लभ और महंगे डायमंड पहने थे, जिनकी कीमत करोड़ों में थी. इनमें Moussaieff Red Diamond, Oppenheimer Blue Diamond, Dresden Green Diamond और Tiffany Yellow Diamond जैसे दुनिया के मशहूर हीरे शामिल थे. रिपोर्ट्स के अनुसार, सिर्फ इन डायमंड्स की कीमत करीब 151 मिलियन डॉलर थी. इसके अलावा माइकल सिन्को के इस आउटफिट में मैक्सिकन आर्ट से प्रेरित डिजाइन और बारीक कारीगरी देखने को मिली थी. गाउन की कीमत लगभग 4.8 मिलियन डॉलर थी. वहीं उर्वशी का तोते के डिजाइन वाले क्लच की कीमत करीब 50 हजार डॉलर बताई गई.

इस साल भी उर्वशी ने दिखाया जलवा 

साल 2026 में भी उर्वशी ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपने स्टाइल से लोगों का ध्यान खींचा. 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल के ओपनिंग सेरेमनी में उन्होंने वियतनामी डिजाइनर लेबल JoliPoli Couture का डिजाइन किया हुआ ग्लैमरस गाउन पहना. सिल्वर क्रिस्टल, बीड्स और स्टोनवर्क से सजा ये आउटफिट यूनिक नजर आ रहा था. गाउन का शीयर बॉडी-हगिंग डिजाइन और लैवेंडर टोन उनके पूरे लुक को बेहद रॉयल बना रहा था. इसके साथ उर्वशी ने मांग टीका स्टाइल का खास हेडपीस और बड़े मैचिंग ईयररिंग्स पहने थे.

ये भी पढ़ें: Friday Box Office Live: बॉक्स ऑफिस पर साउथ का कब्जा, हिंदी फिल्मों का निकला दम, जानें फ्रइडे को किसने मारी बाजी

और पढ़ें
Published at : 16 May 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
Urvashi Rautela Cannes Film Festival 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
1300 करोड़ की ड्रेस पहन कान्स पहुंची थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, आलिया-दीपिका भी रह गईं पीछे
1300 करोड़ की ड्रेस पहन कान्स पहुंची थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, आलिया-दीपिका भी रह गईं पीछे
बॉलीवुड
'पुलिस का रोल आप पर सूट नहीं करता हैं,' जब 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' के बाद सैफ से डायरेक्टर ने कही थी ऐसी बात
'पुलिस का रोल आप पर सूट नहीं करता हैं,' जब 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' के बाद सैफ से डायरेक्टर ने कही थी ऐसी बात
बॉलीवुड
फिल्म देखने के बाद खूब हंसीं आयुष्मान खुराना की मां, अभिनेता ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट
फिल्म देखने के बाद खुलकर हंसीं आयुष्मान खुराना की मां, अभिनेता ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट
बॉलीवुड
Sonal Chauhan Birthday: 39 की हुईं सोनल चौहान, रेस्टोरेंट में बैठी एक्ट्रेस पर पड़ी डायरेक्टर की नजर, 7 दिन में मिली ‘जन्नत’
39 की हुईं सोनल चौहान, रेस्टोरेंट में बैठी एक्ट्रेस पर पड़ी डायरेक्टर की नजर, 7 दिन में मिली ‘जन्नत’
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 7 फेरों से पहले खौफनाक हादसा ! | Crime News
Petrol-Diesel Price Hike | Janhit with Chitra Tripathi: महंगाई का 'जेब जलाओ' मिशन चालू! | Inflation
Bharat Ki Baat : सरकार ने माना..'नीट पेपर लीक हुआ' | NEET Paper Leak | CBI | Dharmendra Pradhan
Petrol-Diesel Price | Sandeep Chaudhary: पेट्रोल-डीजल के बाद बढ़ेंगे LPG के दाम? | Inflation News
Petrol-Diesel CNG Price Hike: आम आदमी को महंगाई का करंट, CNG की कीमतें बढ़ी | Inflation News | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वो स्वतंत्र हैं', बंगाल में हार के बाद पहली बार TMC नेताओं की मीटिंग में बोलीं ममता बनर्जी
'जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वो स्वतंत्र', बंगाल में हार के बाद TMC नेताओं की मीटिंग में बोलीं ममता बनर्जी
पंजाब
पंजाब के होशियारपुर में चार साल का बच्चा बोरवेल में गिरा, 9 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, NDRF, SDRF ने सुरक्षित निकाला
होशियारपुर में चार साल का बच्चा बोरवेल में गिरा, 9 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, NDRF, SDRF ने सुरक्षित निकाला
विश्व
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
बॉलीवुड
1300 करोड़ की ड्रेस पहन कान्स पहुंची थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, आलिया-दीपिका भी रह गईं पीछे
1300 करोड़ की ड्रेस पहन कान्स पहुंची थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, आलिया-दीपिका भी रह गईं पीछे
आईपीएल 2026
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
विश्व
Trump China Visit: ट्रंप ने टिकटॉक पर शेयर किया चीन दौरे का वीडियो, अचानक क्यों कर दिया डिलीट? सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ट्रंप ने टिकटॉक पर शेयर किया चीन दौरे का वीडियो, अचानक क्यों कर दिया डिलीट? सोशल मीडिया पर मचा बवाल
बिजनेस
इस राज्य ने फ्यूल पर घटा दिया VAT, 18% से सीधे 7% किया, महंगाई के बीच जनता को मिली राहत
इस राज्य ने फ्यूल पर घटा दिया VAT, 18% से सीधे 7% किया, महंगाई के बीच जनता को मिली राहत
ऑटो
सिंगर Jubin Nautiyal ने खरीदी सेकंड हैंड BMW i7, जानें कितनी खास है ये लग्जरी इलेक्ट्रिक कार
सिंगर Jubin Nautiyal ने खरीदी सेकंड हैंड BMW i7, जानें कितनी खास है ये लग्जरी इलेक्ट्रिक कार
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Embed widget