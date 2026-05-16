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हिंदी न्यूज़शिक्षासीमा की चौकी या फिर देश के अंदर ऑपरेशन? जानें BSF और CRPF में क्या है अंतर

सीमा की चौकी या फिर देश के अंदर ऑपरेशन? जानें BSF और CRPF में क्या है अंतर

अगर आप बीएसएफ और सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि दोनों फोर्स में काम करने का तरीका क्या है?

By : एबीपी लाइव | Updated at : 16 May 2026 09:34 AM (IST)
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देश की सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं में शामिल होना कई युवाओं का सपना होता है. लेकिन जब बात BSF और CRPF के बीच चुनाव की आती है, तो कई उम्मीदवारों के मन में सवाल उठता है कि आखिर दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है. दोनों फोर्स देश की सुरक्षा के लिए काम करती हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका और जिम्मेदारियां काफी अलग होती हैं.

BSF का मुख्य काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना होता है. यह फोर्स भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात रहती है और सीमा से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखती है. वहीं CRPF का काम देश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था संभालना होता है. इसमें आतंकवाद विरोधी अभियान, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्रवाई और कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसी जिम्मेदारियां शामिल रहती हैं.

परिवार के साथ समय बिताने में अंतर

BSF में शुरुआत के कुछ साल सीमा चौकियों और दूर-दराज इलाकों में पोस्टिंग हो सकती है. ऐसे स्थानों पर परिवार को साथ रखना कई बार मुश्किल हो जाता है. दूसरी तरफ CRPF में भी पारिवारिक जीवन आसान नहीं होता, क्योंकि यहां लगातार अलग-अलग राज्यों में ड्यूटी और ट्रांसफर की संभावना बनी रहती है.

पोस्टिंग और ड्यूटी का तरीका

BSF के अधिकारियों की तैनाती अधिकतर सीमा क्षेत्रों में होती है. उन्हें सीमा पर स्थित पोस्ट और यूनिट की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है. जबकि CRPF अधिकारियों को अलग-अलग राज्यों और कई तरह के ऑपरेशन में भेजा जा सकता है. इसलिए यहां काम का दायरा काफी बड़ा माना जाता है.

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जीवनशैली और काम का माहौल

BSF में कई बार एक ही क्षेत्र में लंबे समय तक काम करने का मौका मिल सकता है. इससे काम करने का माहौल थोड़ा स्थिर रह सकता है. वहीं CRPF में लगातार बदलती परिस्थितियों के कारण नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. यहां अधिकारियों को तेजी से बदलते हालात में काम करना पड़ता है.

प्रमोशन और करियर ग्रोथ

दोनों फोर्स में प्रमोशन की व्यवस्था सरकारी नियमों के अनुसार होती है. हालांकि प्रमोशन की गति कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे रिक्त पद, सेवा रिकॉर्ड और विभागीय नीतियां. इसलिए किसी एक फोर्स को प्रमोशन के मामले में पूरी तरह बेहतर कहना सही नहीं होगा.

नए उम्मीदवारों के लिए क्या बेहतर हो सकता है

अगर कोई उम्मीदवार सीमा सुरक्षा से जुड़ा काम करना चाहता है और दूरदराज क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार है, तो BSF एक अच्छा विकल्प बन सकता है. वहीं अगर कोई व्यक्ति अलग-अलग तरह के ऑपरेशन और विविध अनुभव लेना चाहता है, तो CRPF बेहतर विकल्प साबित हो सकती है. दोनों सेवाओं में देश के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है.

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Published at : 16 May 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
Education BSF Vs CRPF
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