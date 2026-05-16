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हिंदी न्यूज़ऑटोआपकी किन गलतियों पर ट्रैफिक पुलिस उठा सकती है गाड़ी? आपके लिए ये नियम जानना जरूरी

आपकी किन गलतियों पर ट्रैफिक पुलिस उठा सकती है गाड़ी? आपके लिए ये नियम जानना जरूरी

Traffic Rules: सही जगह पर गाड़ी पार्क करने से ट्रैफिक आसानी से चलता है, पैदल यात्रियों को दिक्कत नहीं होती और दुर्घटनाओं का खतरा भी कम होता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 16 May 2026 10:00 AM (IST)
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सड़क पर गाड़ी चलाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी गाड़ी को सही तरीके से पार्क करना भी होता है. कई लोग छोटी-छोटी पार्किंग गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से न सिर्फ जुर्माना लगता है बल्कि कई बार ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी को उठाकर (टो करके) भी ले जाती है. अगर आपको ये नियम पहले से पता हों तो आप आसानी से इस परेशानी से बच सकते हैं. आइए जानते हैं कि किन हालातो में आपकी गाड़ी टो की जा सकती है और आपको क्या ध्यान रखना चाहिए?

इन स्थितियों में ट्रैफिक पुलिस उठा लेगी गाड़ी

सबसे आम कारण नो-पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करना है. अगर आपने ऐसी जगह गाड़ी पार्क की है, जहां साफ तौर पर नो-पार्किंग का बोर्ड लगा है तो ट्रैफिक पुलिस बिना वॉर्निंग के आपकी गाड़ी उठा सकती है. ऐसे इलाकों पर खास निगरानी रखी जाती है, इसलिए यहां गलती करने पर तुरंत कार्रवाई होती है. 

दूसरा बड़ा कारण ट्रैफिक में बाधा डालना है. अगर आपकी गाड़ी ऐसी जगह खड़ी है जिससे सड़क जाम हो रही है या लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है. जैसे संकरी सड़क, चौराहा या भीड़भाड़ वाला इलाका है तो पुलिस तुरंत गाड़ी हटाकर टो कर सकती है. नियम साफ कहते हैं कि कोई भी गाड़ी सड़क पर रुकावट नहीं बनना चाहिए.

इसके अलावा, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग या ट्रैफिक सिग्नल के पास पार्किंग करना भी गलत है. ये जगहें खास तौर पर पैदल चलने वालों और ट्रैफिक के लिए बनाई जाती हैं. यहां गाड़ी खड़ी करने से दुर्घटना का खतरा बढ़ता है, इसलिए ऐसे मामलों में जुर्माना और टोइंग दोनों हो सकते हैं.

अगर आपने अपनी गाड़ी लंबे समय तक एक ही जगह खड़ी छोड़ दी है, तो भी समस्या हो सकती है. आमतौर पर अगर वाहन कई घंटों (जैसे 10 घंटे या उससे ज्यादा) तक बिना देखरेख के खड़ा रहता है और ट्रैफिक में बाधा बनता है, तो उसे लावारिस मानकर पुलिस टो कर सकती है. 

इन नियमों का रखें ख्याल

इन सभी नियमों का मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि सड़क को सुरक्षित और सुचारू रखना है. सही जगह पर गाड़ी पार्क करने से ट्रैफिक आसानी से चलता है, पैदल यात्रियों को दिक्कत नहीं होती और दुर्घटनाओं का खतरा भी कम होता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी टो न हो, तो हमेशा तय पार्किंग में ही वाहन खड़ा करें, ट्रैफिक संकेतों का पालन करें और ऐसी जगह पार्किंग से बचें जहां दूसरों को परेशानी हो. 

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Published at : 16 May 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Traffic Rules Car Parking Auto Tips Car Parking Rules
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