चलता-फिरता महल है शाहरुख की नई Cadillac Escalade! गाड़ी के ये फीचर्स उड़ाएंगे आपके होश

बॉलीवुड के बादशाह Shah Rukh Khan एक बार फिर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनकी नई सुपर लग्जरी SUV है, जिसे उन्होंने विदेश से भारत मंगवाया है. शाहरुख खान ने अपने कार कलेक्शन में अमेरिकी कंपनी Cadillac की बेहद शानदार और पावरफुल SUV Cadillac Escalade को शामिल किया है. यह SUV भारत में बहुत कम लोगों के पास है और इसकी कीमत 5 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बताई जा रही है.

यह SUV भारत में आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है. इसलिए शाहरुख खान ने इसे खास तौर पर विदेश से इंपोर्ट कराया है. भारी इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स और कस्टमाइजेशन की वजह से इसकी कीमत भारत में काफी बढ़ जाती है. इस गाड़ी को भारतीय सड़कों के हिसाब से तैयार करने के लिए इसमें राइट हैंड ड्राइव जैसे कई बदलाव भी किए गए हैं.

किन खास फीचर्स से लैस है SUV?

Cadillac Escalade को दुनिया की सबसे बड़ी और दमदार लग्जरी SUVs में गिना जाता है. इसकी रोड प्रेजेंस इतनी जबरदस्त है कि सड़क पर चलते ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है. यह SUV अंदर से किसी फाइव स्टार होटल जैसी लगती है. इसमें 7 से 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं और यात्रियों के लिए बेहद प्रीमियम सुविधाएं दी गई हैं.

फीचर्स की बात की जाए तो इसमें 38 इंच का बड़ा कर्व्ड OLED डिस्प्ले, 36-स्पीकर वाला प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, नाइट विजन, हेड-अप डिस्प्ले, एडवांस नेविगेशन सिस्टम, सुपर क्रूज कंट्रोल और एयर सस्पेंशन जैसी कई मॉडर्न तकनीकें दी गई हैं. यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे लक्जरी SUVs में गिना जाता है. सोशल मीडिया पर किंग खान की नई SUV की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं

गाड़ी की स्पीड और पावरफुल इंजन

इस SUV में 6.2 लीटर का पावरफुल V8 पेट्रोल इंजन मिलता है, जो करीब 680 हॉर्सपावर तक की पावर जनरेट कर सकता है. इसके साथ 10-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. यह भारी-भरकम SUV होने के बावजूद काफी तेज है और कुछ ही सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है.

पहले से कार कलेक्शन में ये गाड़ियां मौजूद

शाहरुख खान के पास पहले से ही Rolls-Royce Cullinan, Bentley Continental GT, BMW i8, Mercedes-Benz S-Class और Range Rover जैसी कई महंगी कारें मौजूद हैं. अब Cadillac Escalade के जुड़ने से उनका कार कलेक्शन और भी शानदार हो गया है.

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