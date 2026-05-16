इथेनॉल से भरेगी फर्राटा! टाटा मोटर्स 2026 में ही लाएगी पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार, जानें पूरा प्लान

भारत में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए अब ऑटो कंपनियां नए फ्यूल ऑप्शन्स पर तेजी से काम कर रही हैं. इसी कड़ी में Tata Motors जल्द ही अपनी पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह कार खास इसलिए होगी क्योंकि यह सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, बल्कि E100 यानी 100 फीसदी एथेनॉल मिक्स फ्यूल पर भी चल सकेगी. सरकार भी लगातार एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है ताकि विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो और प्रदूषण में भी कमी आए.

रिपोर्ट के अनुसार Tata Motors अपनी पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार को 2026 के अंत तक बाजार में उतार सकती है. कंपनी ने भारत मोबिलिटी एक्सपो में Tata Punch Flex Fuel मॉडल को शोकेस किया था, जो E20 से लेकर E100 तक के एथेनॉल मिश्रण पर चलने में सक्षम है. यानी यह कार सामान्य पेट्रोल, एथेनॉल और दोनों के मिश्रण पर आसानी से चल सकेगी.

फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ी में क्या खास?

फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ी सामान्य पेट्रोल कारों से थोड़ा अलग होती है. इनमें इंजन, फ्यूल पाइप, इंजेक्टर और फ्यूल सिस्टम को इस तरह तैयार किया जाता है कि वे ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन को भी बिना नुकसान के संभाल सकें. क्योंकि एथेनॉल में नमी ज्यादा होती है और यह सामान्य इंजन पार्ट्स में जंग या खराबी पैदा कर सकता है. इसलिए कंपनियों को इंजन टेक्नोलॉजी में कई बदलाव करने पड़ते हैं.

सरकार की योजना है कि आने वाले समय में भारत में E85 और E100 जैसे ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाया जाए. इसके लिए नए नियम और टेस्टिंग नॉर्म्स भी तैयार किए जा रहे हैं. सरकार का मानना है कि अगर देश में ज्यादा एथेनॉल इस्तेमाल होगा तो कच्चे तेल का आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और किसानों को भी फायदा मिलेगा क्योंकि एथेनॉल गन्ने और मक्का जैसी फसलों से बनाया जाता है.

'इलेक्ट्रिक कारों का होगा भविष्य'

कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों का एक विकल्प बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबी दूरी तय करते हैं और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या से बचना चाहते हैं. वहीं दूसरी ओर, EV समर्थकों का कहना है कि भविष्य पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों का ही होगा. ऐसे में आने वाले सालों में भारत में EV और फ्लेक्स-फ्यूल दोनों तकनीकों के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है.

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