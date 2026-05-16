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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगHusband and wife Viral Video: गरीब का सामान भी नहीं छोड़ा! सड़क किनारे रखे मटके चोरी कर ले गए पति पत्नी, वायरल वीडियो

Husband and wife Viral Video: गरीब का सामान भी नहीं छोड़ा! सड़क किनारे रखे मटके चोरी कर ले गए पति पत्नी, वायरल वीडियो

Husband and wife Viral Video: हाल ही में जो वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क किनारे रखे गरीब के मटके को कितनी चालाकी से चोरी किया जाता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 16 May 2026 10:00 AM (IST)
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Husband and wife Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो तेजी से वायरल होते रहते हैं जो लोगों को हैरान भी करते हैं और कई बार उनके गुस्से की वजह भी बन जाते हैं. ऐसा ही एक इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हाल ही में जो वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क किनारे रखे गरीब के मटके को कितनी चालाकी से चोरी किया जाता है. वीडियो में सड़क किनारे कई मटके रखे हुए हैं, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं है. तभी कुछ ऐसा होता है कि जिसे देख कर हर कोई हैरान है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है. 

वायरल वीडियो में क्या है?

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क किनारे बहुत सारे मटके रखे हुए हैं, लेकिन वहां कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है. तभी एक कपल अपनी बाइक पर छोटा बच्चें के साथ आता है. यह कपल अपनी बाइक मटकों के पास खड़ी करता है. इसके बाद महिला बाइक से उतरकर मटकों में से एक मटके को उठाती है और चुपचाप बाइक पर बैठ जाती है फिर पति बाइक स्टार्ट करता है और दोनों मटके चोरी करके वहां से चले जाते हैं. वीडियो देखकर यह साफ है कि यह चोरी कितनी चालाकी से की गई थी. 

यह भी पढ़़ें - Snake Catching Viral Video: नागराज को काबू करने चला था युवक, एक ही फुफकार में बन गया शिकार; खौफनाक वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा 

सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है. लोग न सिर्फ पति-पत्नी की चोरी पर नाराज हैं, बल्कि यह देखकर भी हैरानी जताई जा रही है कि कोई माता-पिता अपने छोटे बच्चे के सामने चोरी जैसी हरकत कर सकते हैं. कुछ लोगों ने लिखा कि यह बिलकुल गलत है और इसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. कुछ ने कहा कि इस कपल को पकड़ना चाहिए. कई लोगों ने चौंकते हुए लिखा, पति-पत्नी भी चोरी करते हैं. कुछ ने गरीब मटके वाले के लिए कहा कि यह बहुत ही गलत हुआ. 

यह भी पढ़ें -  Woman Gave Birth To 4 Babies: यह तो अजूबा है! महिला ने 5 दिन में पैदा किए 4 बच्चे, साइंस ही नहीं यूजर्स का भी हिल गया दिमाग

Published at : 16 May 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
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