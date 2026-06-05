एक चार्ज में लंबी रेंज, दमदार स्पीड और शानदार फीचर्स, ये 5 EV स्कूटर हैं सबसे खास

Electric Scooter: भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब ग्राहक सिर्फ कम खर्च नहीं बल्कि लंबी रेंज, दमदार स्पीड और एडवांस फीचर्स भी चाहते हैं. यही वजह है कि कंपनियां लगातार नए और बेहतर इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर रही हैं. अगर आपका बजट 2 लाख रुपये तक है, तो बाजार में कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो पेट्रोल स्कूटर को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. इनमें शानदार बैटरी पैक, स्मार्ट कनेक्टिविटी, फास्ट चार्जिंग और बेहतर राइडिंग अनुभव जैसी खूबियां मिलती हैं.

खास बात यह है कि अब इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ शहर के छोटे सफर तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि लंबी दूरी के लिए भी भरोसेमंद विकल्प बन रहे हैं. ऐसे में अगर आप नया EV स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है.

रेंज और स्पीड के मामले में ये स्कूटर हैं सबसे आगे

2 लाख रुपये से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों में Ola S1 Pro Gen 3 सबसे चर्चित विकल्पों में शामिल है. यह स्कूटर लंबी रेंज और तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है. इसके अलावा Ather Rizta परिवारों के लिए एक मजबूत विकल्प माना जा रहा है, जिसमें आराम और प्रैक्टिकलिटी पर खास ध्यान दिया गया है. TVS iQube भी अपनी भरोसेमंद परफॉर्मेंस और मजबूत सर्विस नेटवर्क की वजह से ग्राहकों की पसंद बना हुआ है.

वहीं Bajaj Chetak अपने प्रीमियम डिजाइन और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है. Hero Vida V2 भी इस सूची में शामिल है, जो अच्छी रेंज और आधुनिक फीचर्स के साथ आता है. ये सभी स्कूटर अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं और बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं.

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फीचर्स और वैल्यू फॉर मनी में कौन देता है सबसे ज्यादा फायदा?

आज के समय में ग्राहक सिर्फ रेंज नहीं बल्कि स्मार्ट फीचर्स भी चाहते हैं. Ola S1 Pro Gen 3 में टचस्क्रीन डिस्प्ले, नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं. Ather Rizta अपने यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और स्मार्ट सॉफ्टवेयर के लिए जानी जाती है. TVS iQube में कनेक्टेड फीचर्स और आरामदायक राइडिंग अनुभव मिलता है, जबकि Bajaj Chetak प्रीमियम फिनिश और भरोसेमंद गुणवत्ता के कारण अलग पहचान रखता है.

Vida V2 भी आधुनिक तकनीक और व्यावहारिक उपयोग के बीच अच्छा संतुलन प्रदान करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि खरीदारी से पहले केवल रेंज नहीं, बल्कि चार्जिंग नेटवर्क, सर्विस सपोर्ट और रोजमर्रा की जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए. सही EV स्कूटर का चुनाव आपके दैनिक सफर को आसान और किफायती बना सकता है.

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