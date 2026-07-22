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हिंदी न्यूज़ऑटोE20 फ्यूल की जगह चाहिए कोई सस्ती डीजल कार, ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे बेस्ट, जानें नाम

E20 फ्यूल की जगह चाहिए कोई सस्ती डीजल कार, ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे बेस्ट, जानें नाम

Cheapest Diesel Cars: अगर आप भी कम बजट में एक अच्छी डीजल कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बाजार में कुछ ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जो कीमत, माइलेज और मजबूती के मामले में काफी अच्छे माने जाते हैं. 

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 22 Jul 2026 12:53 PM (IST)
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भारत में इन दिनों E20 पेट्रोल को लेकर काफी चर्चा हो रही है. E20 पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाया जाता है. सरकार का कहना है कि यह फ्यूल सेफ है, लेकिन कुछ कार मालिकों का दावा है कि इससे उनकी पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के माइलेज और परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है. हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है पुरानी E10 गाड़ियों में 3 से 5 फीसदी तक माइलेज कम हो सकता है.

इसी वजह से कई लोग अब डीजल कारों की तरफ जोर देने लगे हैं. डीजल में एथेनॉल की मिलावट नहीं होती और आमतौर पर डीजल इंजन लंबी दूरी पर बेहतर माइलेज देने के लिए जाने जाते हैं. अगर आप भी कम बजट में एक अच्छी डीजल कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बाजार में कुछ ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जो कीमत, माइलेज और मजबूती के मामले में काफी अच्छे माने जाते हैं. 

Mahindra Bolero

अगर आपका ज्यादा सफर गांव, खराब सड़कों या लंबी दूरी पर होता है तो Mahindra Bolero सबसे भरोसेमंद ऑप्शन्स में से एक है. इसमें 1.5 लीटर, 3-सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो 76 हॉर्सपावर और 210 Nm टॉर्क पैदा करता है. इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है और इसमें रियर व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.49 लाख रुपये से शुरू होकर 9.99 लाख रुपये तक जाती है. जो लोग मजबूत और कम मेंटेनेंस वाली SUV चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा ऑप्शन है.

Tata Altroz

अगर आपका बजट कम है और आप शहर के साथ-साथ हाईवे पर भी ड्राइविंग चाहते हैं तो Tata Altroz Diesel एक बेहतरीन ऑप्शन है.फिलहाल भारत में यही इकलौती हैचबैक है जिसमें डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है. इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 90 हॉर्सपावर और 200 Nm टॉर्क देता है.यह केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मौजूद है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.15 लाख रुपये से 10.27 लाख रुपये के बीच है.बेहतर माइलेज और मजबूत बिल्ड क्वालिटी इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है.

Tata Nexon Diesel

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Tata Nexon Diesel काफी पॉपुलर है. यह कार अपने शानदार डिजाइन, मजबूत सेफ्टी और दमदार इंजन के चलते ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है. इसमें 1.5 लीटर, 4-सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो 115 हॉर्सपावर और 260 Nm टॉर्क पैदा करता है.इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड AMT ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्प मौजूद  हैं.इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.99 लाख रुपये से 14.21 लाख रुपये तक जाती है.

Kia Sonet

अगर आप ऐसी SUV चाहते हैं जिसमें स्टाइल, फीचर्स और शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस एक साथ मिले तो Kia Sonet Diesel एक मजबूत ऑप्शन है. यह अपने प्रीमियम इंटीरियर और मॉडर्न तकनीक के लिए काफी पसंद की जाती है. Sonet में दमदार डीजल इंजन मिलता है, जिसे मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ खरीदा जा सकता है.इसकी एक्स-शोरूम कीमत 9.19 लाख रुपये से 14.08 लाख रुपये के बीच है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 22 Jul 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Auto News Car News Cheapest Diesel Cars E20 Fuel Controversy
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