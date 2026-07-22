INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarईवी कारों की बिक्री में किस देश की बोलती है तूती? ये धुरंधर हैं सबसे पीछे, चौंका देंगे ये नाम

ईवी कारों की बिक्री में किस देश की बोलती है तूती? ये धुरंधर हैं सबसे पीछे, चौंका देंगे ये नाम

Top Electric Car Selling Countries: दुनिया में सबसे ज्यादा ईवी कारें चीन में बिकती हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है चीन द्वारा बिछाया गया अपने देश में चार्जिंग इन्फ्रास्टक्चर का जाल है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 22 Jul 2026 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

Top Electric Car Selling Countries: आज के समय में ग्लोबल वॉर्मिंग के बढ़ने से दुनिया का हर देश जीवाश्म ईंधन की खपत को कम कर रहें हैं और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं. ताकि प्रदुषण को कम किया जा सके. ऐसे में ईवी कारों का इस्तेमाल काफी तेजी से होने लगा हैं, क्योंकि इनके इस्तेमाल से प्रदुषण नहीं होता. चीन दुनिया का ऐसा देश हैं, जो बीते 10 वर्षों से इलेक्ट्रिक कार बेचने के मामले में नंबर 1 पर है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्या है चीन के पास कि वहां लोग खूब इलेक्ट्रिक कारें खरीद रहे हैं. दरअसल, इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में चार्जिंग स्टेशन का अहम योगदान है इसलिए चीन ने अपने चार्जिंग स्टेशन इन्फ्रास्टक्चर को काफी बेहतर तरीके से बना रखा है. आइए जानते हैं ग्लोबल ईवी मार्केट का पूरा हाल...

चीन की बोलती है तूती

जब बात इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री और उनके उत्पादन की आती है, तो पूरी दुनिया में चीन का सिक्का चलता है. आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन पूरी दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिक कारें बिकती हैं, उनमें से लगभग 60% से ज्यादा हिस्सा अकेले चीन का होता है. चीन में अब हालत यह है कि वहाँ बिकने वाली नई कारों में से आधी से ज्यादा गाड़ियां इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड होती हैं. साथ ही चीन की कंपनी BYD ने तो बिक्री के मामले में एलन मस्क की मशहूर कंपनी टेस्ला को भी पछाड़ दिया है. इसका एक बड़ा कारण यह है कि चीन ने बहुत पहले से ही ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाना शुरू कर दिया था, जिसका फायदा उसे आज मिल रहा है.

इस छोटे देश का कमाल 

अगर आबादी के हिसाब से देखें, तो नॉर्वे काफी छोटा सा देश है. लेकिन इसने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है. नॉर्वे में नई कारों की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी लगभग 97% तक पहुंच चुकी है. यानी वहाँ पेट्रोल-डीजल की गाड़ियाँ अब न के बराबर बिकती हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह नॉर्वे सरकार की बेहतरीन नीतियां, भारी टैक्स छूट और मुफ्त पार्किंग जैसी सुविधाओं को माना जाता है. जिससे वहाँ का हर नागरिक ईवी कार खरीदना ज्यादा पसंद करता है. 

इसे भी पढ़ें: ये हैं देश की सबसे सस्ती हैचबैक कारें, खरीदने से पहले देख लीजिए पूरी लिस्ट

ये बड़े देश रह गए पीछे

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी अमेरिका इस रेस में काफी पीछे है. अमेरिका में नई कारों की बिक्री में ईवी का हिस्सा मात्र 10% के आसपास ही है. साथ ही जापान इस लिस्ट में सबसे पीछे खड़ा नजर आता है, जापान के कार बाजार में ईवी कारों की हिस्सेदारी सिर्फ 2% के करीब है.
 हमारा देश भारत भी इस रेस में तेजी से कदम बढ़ा रहा है, भारत में टाटा, महिंद्रा और ओला जैसी कंपनियाँ लगातार नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं. हालांकि, अभी भी भारत में चार्जिंग स्टेशनों की कमी और ईवी का महंगा होना एक बड़ी चुनौती है, जिसे दूर करने की कोशिशें जारी हैं.

इसे भी पढ़ें: EV की रेंज में कौन-से फीचर्स जोड़ती है कंपनी, कितनी स्पीड पर ज्यादा मिलती है परफॉर्मेंस?

Published at : 22 Jul 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Auto Electricvehicles Evmarket
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

कार
Mercedes-BMW की टेंशन बढ़ाएगी Volvo की नई EV, 600KM रेंज के साथ भारत में जल्द करेगी एंट्री
Mercedes-BMW की टेंशन बढ़ाएगी Volvo की नई EV, 600KM रेंज के साथ भारत में जल्द करेगी एंट्री
कार
देश में धूम मचाने के बाद विदेश पहुंची Nexon, अब इस नाम से बिकेगी पॉपुलर SUV
देश में धूम मचाने के बाद विदेश पहुंची Nexon, अब इस नाम से बिकेगी पॉपुलर SUV
कार
सिर्फ 50 लोगों को मिलेगी ये लग्जरी EV, MG ने Cyberster और M9 का Exclusive Edition किया पेश
सिर्फ 50 लोगों को मिलेगी ये लग्जरी EV, MG ने Cyberster और M9 का Exclusive Edition किया पेश
कार
Cheapest Hatchback Cars: ये हैं देश की सबसे सस्ती हैचबैक कारें, खरीदने से पहले देख लीजिए पूरी लिस्ट
ये हैं देश की सबसे सस्ती हैचबैक कारें, खरीदने से पहले देख लीजिए पूरी लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Ravi Dubey के Lakshman बनने पर भावुक हुईं Sargun Mehta, बोलीं- ‘सालों की मेहनत और तपस्या का फल’
Lock Upp 2 में फिर आमने-सामने होंगी Hina Khan और Shilpa Shinde? पुराने विवाद से मचेगा बड़ा बवाल
कैमरे में कैद मौत की पिक्चर !
DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगुचक से देर रात हुई मुलाकात, आज CJP नेताओं संग सरकार की बैठक, क्या बन जाएगी बात?
सोनम वांगुचक से देर रात हुई मुलाकात, आज CJP नेताओं संग सरकार की बैठक, क्या बन जाएगी बात?
बिहार
प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी के धरना पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'किसी भी...'
प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी के धरना पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'किसी भी...'
इंडिया
'ढाई घंटे में शिकायत नहीं लिख पाए...दीपके को अरेस्ट नहीं किया', BJP सांसद बांसुरी स्वराज का CJP पर पलटवार
'ढाई घंटे में शिकायत नहीं लिख पाए...दीपके को अरेस्ट नहीं किया', BJP सांसद बांसुरी स्वराज का CJP पर पलटवार
क्रिकेट
अब कहां दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली? 2027 वर्ल्ड कप का पूरा रोडमैप तैयार
अब कहां दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली? 2027 वर्ल्ड कप का पूरा रोडमैप तैयार
बॉलीवुड
'मैं गुस्से से खौल रहा हूं', छात्रों पर हुई हिंसा के खिलाफ फूटा नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा, बोले- 'कोई जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे...'
'मैं गुस्से से खौल रहा हूं', छात्रों पर हुई हिंसा के खिलाफ फूटा नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा
इंडिया
Explained: वांगचुक और CJP की 'जमीन' पर कांग्रेसी कब्जा! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ 'कांग्रेसीकरण'?
CJP की 'जमीन' पर मारा 'पंजा'! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ कांग्रेसीकरण?
दिल्ली NCR
'हम UAPA और NSA के लिए तैयार', CJP के आशुतोष रांका का ऐलान- किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ नहीं होने देंगे FIR
'हम UAPA और NSA के लिए तैयार', CJP के आशुतोष रांका का ऐलान- किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ नहीं होने देंगे FIR
Home Tips
Helmet Odor in Monsoon: बारिश में हेलमेट से आ रही है बदबू? इस तरीके से करें सफाई, तुरंत दूर होगी गंदी स्मेल
बारिश में हेलमेट से आ रही है बदबू? इस तरीके से करें सफाई, तुरंत दूर होगी गंदी स्मेल
ENT LIVE
Parimala & CO में मिलेगा Drishyam जैसा सस्पेंस, साथ में भरपूर हंसी
Parimala & CO में मिलेगा Drishyam जैसा सस्पेंस, साथ में भरपूर हंसी
ENT LIVE
Hina Khan की Lock Upp 2 में एंट्री? Shilpa Shinde से होगा आमना-सामना!
Hina Khan की Lock Upp 2 में एंट्री? Shilpa Shinde से होगा आमना-सामना!
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Embed widget