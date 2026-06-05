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हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल कार में गलती से डीजल डलवा लिया? नुकसान से बचने के लिए तुरंत करें ये काम

पेट्रोल कार में गलती से डीजल डलवा लिया? नुकसान से बचने के लिए तुरंत करें ये काम

Diesel in Petrol Car: अगर पेट्रोल कार में गलती से डीजल भर जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है. सही समय पर सही कदम उठाकर इंजन को बड़े नुकसान और महंगे रिपेयर खर्च से बचाया जा सकता है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 05 Jun 2026 02:32 PM (IST)
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Diesel in Petrol Car: फ्यूल स्टेशन पर जल्दबाजी या छोटी सी चूक कभी-कभी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. कई बार वाहन मालिकों को तब पता चलता है कि उनकी पेट्रोल कार में गलती से डीजल भर दिया गया है, जब फ्यूल भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है. ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आगे क्या करना चाहिए. लेकिन अच्छी बात यह है कि सही समय पर सही फैसला लेकर बड़े नुकसान से बचा जा सकता है. 

पेट्रोल और डीजल दोनों अलग तरह के ईंधन हैं और इनके इंजन भी अलग तकनीक पर काम करते हैं. गलत ईंधन का इस्तेमाल इंजन, फ्यूल इंजेक्टर और अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है. हालांकि यदि गलती का पता समय रहते चल जाए तो स्थिति को आसानी से संभाला जा सकता है. इसलिए सबसे जरूरी है कि आप घबराने के बजाय तुरंत सही कदम उठाएं.

सबसे पहले क्या करें? यही फैसला बचाएगा इंजन

अगर आपको पता चल जाए कि पेट्रोल कार में डीजल भर दिया गया है तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कार को स्टार्ट न करें. जैसे ही इंजन चालू होता है, गलत ईंधन फ्यूल सिस्टम में फैलने लगता है और नुकसान का खतरा बढ़ जाता है. यदि कार अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है तो उसे वहीं रोक दें और सर्विस सेंटर तक पहुंचाएं. विशेषज्ञ आमतौर पर ऐसी स्थिति में पूरा फ्यूल टैंक खाली करने और सिस्टम की सफाई कराने की सलाह देते हैं. 

अगर थोड़ी मात्रा में डीजल गलती से भर गया है और टैंक में पहले से काफी पेट्रोल मौजूद है, तो जोखिम कम हो सकता है. फिर भी वाहन निर्माता या अधिकृत सर्विस सेंटर से सलाह लेना जरूरी है. समय पर उठाया गया यह कदम आपको बड़े रिपेयर बिल से बचा सकता है और इंजन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है.

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गलती के बाद कार चला दी तो क्या हो सकता है?

यदि गलत ईंधन भरने के बाद कार स्टार्ट कर दी जाती है या कुछ दूरी तक चला ली जाती है, तो समस्या गंभीर हो सकती है. पेट्रोल इंजन डीजल को सही तरीके से चला नहीं पाता, जिससे इंजन मिसफायर, धुआं, कंपन और स्टार्टिंग संबंधी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं. लंबे समय तक ऐसी स्थिति रहने पर फ्यूल पंप, इंजेक्टर और इंजन के अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है. कई मामलों में पूरी फ्यूल लाइन की सफाई और कुछ पुर्जों को बदलने की जरूरत भी पड़ सकती है. 

इसलिए जैसे ही आपको गलती का पता चले, वाहन को तुरंत रोक दें. भविष्य में ऐसी परेशानी से बचने के लिए फ्यूल भरवाते समय वाहन के ईंधन प्रकार की जांच जरूर करें और पंप कर्मचारी को भी स्पष्ट जानकारी दें. थोड़ी सी सावधानी आपको समय, पैसा और अनावश्यक तनाव तीनों से बचा सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 05 Jun 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
Wrong Fuel Engine Damage Diesel In Petrol Car Fuel Mix-Up
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